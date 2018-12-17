«Классика» — это хорошо. Но почему Воробьев и его боссы не используют Евротур для обкатки талантов?

Россия выигрывает Кубок Первого канала, громя финнов, но проигрывает им же стратегически

Именно финальное противостояние сборных России и Финляндии должно было стать решающим в споре за Кубок Первого канала. Вот только финны приехали не столько за победой, сколько ради просмотра резервистов, а команде Ильи Воробьева сверху было четко указано — «победить во что бы то ни стало» и «подарить праздник». Амбиции Романа Ротенберга, желающего постоянно доказывать европейцам превосходство российского хоккея, на этот раз вылились в очередной «фасадный» ивент-матч на футбольном стадионе в Питере. Желание побить рекорд посещаемости, выиграть домашний Евротур и доказать, что все с российским хоккеем хорошо, кажется, пересилило все доводы о том, что турнир этот необходим для других целей. Спортивная редакция «Реального времени» объясняет, что дал Кубок Первого канала российскому болельщику и для чего на самом деле нужна была питерская «классика».

Отличный формат — чтобы потрафить боссам российского хоккея

Довольно серьезный резонанс, который устроили питерские менеджеры вокруг так называемой «классики» на стадионе, в очередной раз поменявшем свое название, поднялся еще за неделю до старта Кубка Первого канала (вот только сам Первый канал большую часть турнира не показал).

Хвалебные видеосюжеты на всех государственных телеканалах появлялись все чаще по мере приближения самого матча между Россией и Финляндией. Так что всем было очевидно, что этот проект Ротенберга и компании имеет серьезную государственную поддержку. В Питер привезли очередное международное событие, а остальным предлагалось все это с радостью наблюдать.

Тем временем на бывшем «Крестовском», а теперь уже «Газпром Арене», устроили очередное представление на тему, как можно шиковать в Петербурге, пока «Авангард» скитается без арены, а Новосибирск ждет свою стройку уже пять лет: на стадион привезли несколько тонн… коктейльного льда. Такое ноу-хау придумали питерские инженеры — по их словам, так лед формируется быстрее, крепче и ровнее.

В самой идее «классики» — хоккее на открытом воздухе — нет ничего предосудительного, скорее наоборот. Но именно в этом событии было четко видно лишь желание продвинуть конкретный город, получить новый рекорд посещаемости (предыдущий — 55 тысяч зрителей в 1957 году) и засветить очень уж вовремя измененное имя стадиона.

Финальное противостояние сборных России и Финляндии должно было стать решающим в споре за Кубок Первого канала



Ну и само собой, Третьяку и Ротенбергу явно хотелось дать «ответку» финскому матчу между теми же командами, который проходил в Хельсинки на открытом воздухе и собрал 25 тысяч зрителей. Точнее, показать, что, мол, умеем лучше и болельщиков соберем больше, чем кто-либо. К сожалению, стоит констатировать, что нынешнее руководство отечественного хоккея лоббирует для крупных международных событий лишь одну точку на карте хоккейной России.

У финнов стоит поучиться. Хотя бы политике отбора на Еврохоккейтур

Несмотря на стартовое поражение сборной Суоми в Москве и две победы россиян, именно вчерашний матч стал решающим. Российская команда на этом турнире выступает практически в том же составе, что и в ноябре на финском Кубке Карьялы и логично остается самой сыгранной командой из всех представленных на Евротуре.

А вот финны свой состав меняют с завидной частотой, и на российский этап турнира привезли заметно обновившуюся команду. То есть наставник финнов Юкка Ялонен делает как раз то, к чему призывают ФХР и тренерский штаб отечественной сборной все хоккейные болельщики за пределами Москвы и Петербурга — просматривает новичков и молодых хоккеистов в Евротуре (собственно, именно в этом его смысл, а вовсе не в непременной победе на всех этапах). К чему в очередной раз смотреть на игроков «Йокерита», которые и так показывают, на что способны против российских хоккеистов в КХЛ, справедливо подумал Ялонен и обратил свой взор на парней из внутреннего чемпионата.

Если на Кубок Карьялы в финскую сборную были вызваны 12 игроков из команд Континентальной хоккейной лиги, то после неудачи у себя дома Ялонен вызвал в Россию лишь семерых «кэхаэльщиков». Наставник финнов решил отказаться, например, от мощной нижнекамской тройки Пуустинен — Няттинен — Руохомаа. Точнее, взял одного только Юусо Пуустинена, хотя еще в начале сезона главной звездой и пушечной силой этой тройки был Няттинен.

Но, судя по всему, общий спад в игре «Нефтехимика» стал тем самым фактором, который вынудил Ялонена отказаться от услуг остальных нижнекамских финнов. Зато приехало множество хоккеистов из ХПК, «Кярпята», ТПС и других «финно-европейских» команд.

Финны свой состав меняют с завидной частотой, и на российский этап турнира привезли заметно обновившуюся команду



Период начали нервно, но закончили голом

Отбившись в меньшинстве, заработанном уже на первой минуте, российская команда постепенно отодвинула игру от своих ворот. Однако некая нервозность у команды все же присутствовала, так что финны то и дело проводили опасные контратаки.

За четыре минуты до перерыва казанец Андрей Педан перехватил шайбу и быстро выдал длинную передачу на выходящего один на один Евгения Кетова, вот только последний слишком быстро забежал в зону, и получился офсайд. Вскоре тот же Педан с особым удовольствием впечатал в борт форварда соперников, демонстрируя свою любовь к силовым приемам.

Уже под конец периода команды раскрылись окончательно, добавив к высоким скоростям еще и хорошее качество владения шайбой. Тони Рояла быстро сближался с Шестеркиным из правого круга, но голкипер блином среагировал четко. Казалось, что все идет к «сухому» периоду, но тут Кирилл Капризов не «размочил» счет с передачи Григоренко — 1:0.

Финны не выдержали темпа

Ну а во втором периоде финны уже откровенно «наелись». Россияне же чувствовали себя в такой быстрой игре очень комфортно, что и привело к целой череде шайб, заброшенных благодаря быстрому вхождению в зону соперника.

Сначала питерское звено разыграло довольно типичный для него гол в большинстве. Это Плотников из-за ворот выдал пас на Гусева, тот быстро переправил на одинокого Токранова, и Василию оставалось лишь зарядить своей фирменной пушкой — 2:0. Днем ранее альметьевский воспитанник забил ровно после такой же комбинации с теми же действующими лицами. Воробьев явно ставил этот розыгрыш для большинства не один месяц в клубе, и он отлично работает и на уровне сборных.

Позже последовали очередные «армейские» шайбы — от Нестерова и Гаврикова. Голы, исполненные в комбинациях, как часы. Матч фактически был закончен еще до начала третьего периода.

Россияне чувствовали себя в быстрой игре очень комфортно, что и привело к целой череде шайб



А зачем все это было нужно?

Вот только что именно от этого матча получила российская сборная? Мы ведь уже отлично знали, что звенья СКА и ЦСКА сыграны настолько, что если разбудить их посреди ночи и дать клюшки, они сыграют свою комбинацию и в темноте. Так же как и то, что условный Григоренко (который еще забросит пятую шайбу в третьем периоде) или Гусев сильнее любого хоккеиста из финского чемпионата, которыми укомплектована сборная Суоми. Зачем нужны ежегодные игры одним и тем же «забронзовевшим» составом, который громит каждый раз новые команды финнов или шведов? Да, болельщики получили много крутых эмоций от крутого мероприятия, зарядились праздничной атмосферой и порадовались локальным успехам отечественного хоккея. Но что дальше? Вновь и вновь радоваться победам на мало что значащем турнире с людьми, которые на чемпионат мира все равно не поедут, потому что их места займут энхаэловцы?

Европейцы ищут новых ребят для более крупных чемпионатов, а Воробьев и его штаб, судя по всему, просто исполняют прихоти боссов, которым до сих пор хочется доказать европейцам, что «Red Machine» жива. Не зря весь стадион был заклеен этой надписью.

Эрик Добролюбов, фото fhr.ru