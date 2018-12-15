От шахмат — до лыжного марафона: чем увлекаются работники «Казаньоргсинтеза»
Более 3 000 сотрудников предприятия участвуют в спортивных соревнованиях, проводимых на предприятии, в городе и республике
Участие в городских и внутризаводских спортивных мероприятиях давняя традиция работников ПАО «Казаньоргсинтез». Еще в 1966 году на предприятии было создано добровольное спортивное общество и начали проводить спартакиады по 13 видам спорта. С тех пор традиция только крепнет. Ежегодно в соревнованиях участвует более трех тысяч сотрудников. Выстроенная на «Казаньоргсинтезе» структура организации физкультурно-оздоровительного движения позволяет заводчанам вести активный образ жизни и добиваться спортивных побед. Подробнее — в материале «Реального времени».
Из спортивного цеха к большим победам
Специалисты, работающие в спортивном сообществе ПАО «Казаньоргсинтез», организуют физкультурное движение на предприятии. В каждом подразделении предприятия в профсоюзных ячейках назначены представители, курирующие занятия спортом. Они связаны со спортивным сообществом «Казаньоргсинтеза», регулярно готовят работников для выступления в состязаниях.
Изначально планировалось участие только во внутризаводских спортивных мероприятиях. Постепенно в спортивную жизнь на заводе включалось все большее количество работников. И команды «Казаньоргсинтеза» стали выходить на районный, городской, республиканский и всероссийский уровни соревнований.
На предприятии созданы комфортные условия для занятий спортом. В комнатах отдыха при некоторых цехах размещены силовые тренажеры, беговые дорожки, столы для тенниса.
Заботясь о физическом здоровье работников, на предприятии ежегодно организуют летние и зимние спартакиады подразделений по 13 дисциплинам: мини-футбол, волейбол, лыжные гонки, легкоатлетический кросс, настольный теннис, шахматы, шашки, плавание, национальная борьба корэш, гиревой спорт, перетягивание каната, дартс.
Сотрудники предприятия соревнуются между собой за звание самого спортивного подразделения. Мероприятия проводятся в трех возрастных категориях: для работников до 35 лет, от 35 до 50 лет и старше 50 лет. По предварительным результатам в этом году первое место ожидает команду завода бисфенола А.
— Спорт положительно влияет на здоровье, мышление, общее самочувствие работников «Казаньоргсинтеза». Коллектив предприятия становится сплоченным, крепким. Если занимаешься спортом с коллегой, стремишься к общей победе, то и в работе хочется его поддержать, боишься подвести, — заявил корреспонденту «Реального времени» Айдар Миндубаев, методист по спортивно-массовой работе профкома работников ПАО «Казаньоргсинтез».
Участие в спартакиаде Росхимпрофсоюза
Лучшие спортсмены «Казаньоргсинтеза» защищают честь предприятия на спартакиаде Татарстанской республиканской организации профсоюза работников химических отраслей промышленности. В этом году она состоялась 7—8 сентября на территории детской базы отдыха «Солнечный» ПАО «Казаньоргсинтез».
Состязание было приурочено к двум юбилеям — 60-летию «Казаньоргсинтеза» и 100-летию профсоюза химиков России. В соревнованиях принимали участие более 300 человек. Заявки подали 11 команд из Казани, Нижнекамска, Менделеевска. Своих представителей направили прошлогодний победитель ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также АО «Аммоний», ОАО «Казанский завод СК», АО «КВАРТ», АО «Нефтехимпроект», ООО «НПП «Тасма», АО ХК «Татнефтепродукт», АО «Татхимфармпрепараты», АО «Химзавод им. Л.Я. Карпова» и Приволжское управление Ростехнадзора. Команды боролись за первое место в мини-футболе, мужском и женском волейболе, перетягивании каната, легкой атлетике и настольном теннисе. Главный приз достался команде ПАО «Нижнекамскнефтехим», второй — АО «Аммоний», на третьем месте оказались спортсмены ПАО «Казаньоргсинтез».
Сила футбола
Особенно на предприятии популярны командные виды спорта: мини-футбол, волейбол. Команда «Синтез» входит в первую лигу Казани по мини-футболу. Игра спортсменов уже была отмечена победами. Летом 2017 года команда «Казаньоргсинтеза» стала обладателем июньского Кубка Казани по мини-футболу среди мужских команд. В декабре прошлого года в турнире по мини-футболу среди ветеранов предприятий химической отрасли, посвященном 40-летию Татарстанской организации Росхимпрофсоюза, «синтезовцы» также заняли первое место.
В прошлом году летом команда стала чемпионом России по мини-футболу среди команд предприятий химической отрасли. В мае в Москве футболисты вновь завоевали этот титул и стали двукратными чемпионами России среди химиков.
— Тренировки футболистов «Казаньоргсинтеза» проходят два раза в неделю в арендованном зале спортивного комплекса «Олимпиец» в Залесном. Во дворце химиков арендуем зал для мужской команды по волейболу. Здесь также занимаются ветераны предприятия. Женская команда тренируется на площадке нефтехимического колледжа им. Лушникова. В этом году с ними будет работать профессиональный тренер, — рассказал Айдар Миндубаев.
Первичная профсоюзная организация ПАО «Казаньоргсинтез» оплачивает аренду спортивных залов. Предприятие же берет на себя командировочные расходы для участия в соревнованиях в других городах России и за границей, а также приобретение спортивной формы и обуви для ведущих команд.
Успех в зимних видах спорта
Зимой на базе первичной профсоюзной организации для работников «Казаньоргсинтеза» членов профсоюза открывается бесплатный прокат лыж. Заводчане не пропускают ни одного лыжного забега. В этом году от предприятия около 400 работников участвовали в одном из главных спортивных событий зимы — «Лыжня России — 2018». Коллектив предприятия поддержали председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов, главный инженер Рафаэль Сафаров, остальные члены исполнительной дирекции и все директора заводов.
Больше остальных работников успехов в лыжном виде спорта добились Инна Лобанова, аппаратчица завода ОПиТГ, и Галина Суслова, лаборант управления качества ПАО «Казаньоргсинтез». Они участвуют во всех состязаниях, а также не пропускают беговые марафоны и чемпионаты по лыжероллерам. На внутризаводских лыжных соревнованиях спортсменки по очереди занимают первые и вторые места.
— Лыжными видами спорта я увлеклась в 12 лет, когда посещала детскую спортивную школу при «Казаньоргсинтезе». После того, как устроилась на завод, стала участвовать в городских соревнованиях, позже в республиканских, российских и даже мирового уровня. В этом году я ездила в Ханты-Мансийск на Югорский лыжный марафон. В нем соревновались 700—800 лыжниц, мне удалось занять в марафоне восьмое место, — рассказала Инна Лобанова.
Чтобы всегда быть в форме и подготовиться к чемпионатам, лыжницы каждый день, кроме ночных смен, занимаются спортом. Зимой, поскольку в Казани нет хорошей лыжни, они отправляются на тренировки в Зеленодольск или Чебаксу.
— Занимаясь спортом, ты остаешься здоровым. Мозги и тело не стареют. Спорт заряжает меня, а поскольку работаю аппаратчиком, то физическая сила очень важна, — объяснила Инна Лобанова.
На воде — и любители, и профессионалы
То, что спорт на предприятии в почете чуть ли не с момента его открытия, подтверждает и нахождение на балансе одного из старейших плавательных бассейнов Татарстана — «Оргсинтез». В 1973 году, когда был открыт бассейн, он был первым универсальным водным спорткомплексом, который имел большую 50-метровую чашу и вышки для прыжков в воду. Создание бассейна позволило заводской команде ватерполистов «Синтез» добиться серьезных успехов в спорте.
В этом году развитие водного поло в Татарстане, большое внимание которому уделяет руководство «Казаньоргсинтеза», вышло на иной, более высокий уровень: на основе ватерпольной команды ПАО «Казаньоргсинтез» был создан клуб по водным видам спорта. Отныне «Синтез» будет представлен спортсменами не только в водном поло, но и мастерами в прыжках в воду и в плавании.
Среди воспитанников — два заслуженных мастера спорта России: двукратный призер Олимпийских игр (2000 и 2004), победитель чемпионата мира и Европы, капитал легендарной команды ВК «Синтез», президент клуба СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров и олимпийская чемпионка по плаванию 2005 года (Мельбурн, Австралия) среди инвалидов по слуху, многократная чемпионка России, Европы и мира Ольга Федорова. В бассейне «Оргсинтез» раскрыли потенциал мастера спорта международного класса по плаванию Александр Шинин, Яна Мартынова, Эрнест Максумов и чемпионка России среди инвалидов по слуху Ольга Савина.
А после встречи новых членов клуба с заводчанами актив работников решил создать еще и любительскую команду по водному поло. Ее тренировки начались осенью этого года. В планах — и любительский турнир.
Партнерский материал
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым