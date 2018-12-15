От шахмат — до лыжного марафона: чем увлекаются работники «Казаньоргсинтеза»

Более 3 000 сотрудников предприятия участвуют в спортивных соревнованиях, проводимых на предприятии, в городе и республике

Фото: предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

Участие в городских и внутризаводских спортивных мероприятиях давняя традиция работников ПАО «Казаньоргсинтез». Еще в 1966 году на предприятии было создано добровольное спортивное общество и начали проводить спартакиады по 13 видам спорта. С тех пор традиция только крепнет. Ежегодно в соревнованиях участвует более трех тысяч сотрудников. Выстроенная на «Казаньоргсинтезе» структура организации физкультурно-оздоровительного движения позволяет заводчанам вести активный образ жизни и добиваться спортивных побед. Подробнее — в материале «Реального времени».

Из спортивного цеха к большим победам

Специалисты, работающие в спортивном сообществе ПАО «Казаньоргсинтез», организуют физкультурное движение на предприятии. В каждом подразделении предприятия в профсоюзных ячейках назначены представители, курирующие занятия спортом. Они связаны со спортивным сообществом «Казаньоргсинтеза», регулярно готовят работников для выступления в состязаниях.

Изначально планировалось участие только во внутризаводских спортивных мероприятиях. Постепенно в спортивную жизнь на заводе включалось все большее количество работников. И команды «Казаньоргсинтеза» стали выходить на районный, городской, республиканский и всероссийский уровни соревнований.

На предприятии созданы комфортные условия для занятий спортом. В комнатах отдыха при некоторых цехах размещены силовые тренажеры, беговые дорожки, столы для тенниса.

Заботясь о физическом здоровье работников, на предприятии ежегодно организуют летние и зимние спартакиады подразделений по 13 дисциплинам: мини-футбол, волейбол, лыжные гонки, легкоатлетический кросс, настольный теннис, шахматы, шашки, плавание, национальная борьба корэш, гиревой спорт, перетягивание каната, дартс.

Заботясь о физическом здоровье работников, на предприятии ежегодно организуют летние и зимние спартакиады подразделений по 13 дисциплинам. Фото предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»



Сотрудники предприятия соревнуются между собой за звание самого спортивного подразделения. Мероприятия проводятся в трех возрастных категориях: для работников до 35 лет, от 35 до 50 лет и старше 50 лет. По предварительным результатам в этом году первое место ожидает команду завода бисфенола А.

— Спорт положительно влияет на здоровье, мышление, общее самочувствие работников «Казаньоргсинтеза». Коллектив предприятия становится сплоченным, крепким. Если занимаешься спортом с коллегой, стремишься к общей победе, то и в работе хочется его поддержать, боишься подвести, — заявил корреспонденту «Реального времени» Айдар Миндубаев, методист по спортивно-массовой работе профкома работников ПАО «Казаньоргсинтез».

Участие в спартакиаде Росхимпрофсоюза

Лучшие спортсмены «Казаньоргсинтеза» защищают честь предприятия на спартакиаде Татарстанской республиканской организации профсоюза работников химических отраслей промышленности. В этом году она состоялась 7—8 сентября на территории детской базы отдыха «Солнечный» ПАО «Казаньоргсинтез».

Лучшие спортсмены «Казаньоргсинтеза» защищают честь предприятия на спартакиаде Татарстанской республиканской организации профсоюза работников химических отраслей промышленности. Фото предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

Состязание было приурочено к двум юбилеям — 60-летию «Казаньоргсинтеза» и 100-летию профсоюза химиков России. В соревнованиях принимали участие более 300 человек. Заявки подали 11 команд из Казани, Нижнекамска, Менделеевска. Своих представителей направили прошлогодний победитель ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также АО «Аммоний», ОАО «Казанский завод СК», АО «КВАРТ», АО «Нефтехимпроект», ООО «НПП «Тасма», АО ХК «Татнефтепродукт», АО «Татхимфармпрепараты», АО «Химзавод им. Л.Я. Карпова» и Приволжское управление Ростехнадзора. Команды боролись за первое место в мини-футболе, мужском и женском волейболе, перетягивании каната, легкой атлетике и настольном теннисе. Главный приз достался команде ПАО «Нижнекамскнефтехим», второй — АО «Аммоний», на третьем месте оказались спортсмены ПАО «Казаньоргсинтез».

Сила футбола

Особенно на предприятии популярны командные виды спорта: мини-футбол, волейбол. Команда «Синтез» входит в первую лигу Казани по мини-футболу. Игра спортсменов уже была отмечена победами. Летом 2017 года команда «Казаньоргсинтеза» стала обладателем июньского Кубка Казани по мини-футболу среди мужских команд. В декабре прошлого года в турнире по мини-футболу среди ветеранов предприятий химической отрасли, посвященном 40-летию Татарстанской организации Росхимпрофсоюза, «синтезовцы» также заняли первое место.

В прошлом году летом команда стала чемпионом России по мини-футболу среди команд предприятий химической отрасли. В мае в Москве футболисты вновь завоевали этот титул и стали двукратными чемпионами России среди химиков.





Особенно на предприятии популярны командные виды спорта: мини-футбол, волейбол. Фото предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

— Тренировки футболистов «Казаньоргсинтеза» проходят два раза в неделю в арендованном зале спортивного комплекса «Олимпиец» в Залесном. Во дворце химиков арендуем зал для мужской команды по волейболу. Здесь также занимаются ветераны предприятия. Женская команда тренируется на площадке нефтехимического колледжа им. Лушникова. В этом году с ними будет работать профессиональный тренер, — рассказал Айдар Миндубаев.

Первичная профсоюзная организация ПАО «Казаньоргсинтез» оплачивает аренду спортивных залов. Предприятие же берет на себя командировочные расходы для участия в соревнованиях в других городах России и за границей, а также приобретение спортивной формы и обуви для ведущих команд.

Успех в зимних видах спорта

Зимой на базе первичной профсоюзной организации для работников «Казаньоргсинтеза» членов профсоюза открывается бесплатный прокат лыж. Заводчане не пропускают ни одного лыжного забега. В этом году от предприятия около 400 работников участвовали в одном из главных спортивных событий зимы — «Лыжня России — 2018». Коллектив предприятия поддержали председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов, главный инженер Рафаэль Сафаров, остальные члены исполнительной дирекции и все директора заводов.

Заводчане не пропускают ни одного лыжного забега. Фото Максима Платонова



Больше остальных работников успехов в лыжном виде спорта добились Инна Лобанова, аппаратчица завода ОПиТГ, и Галина Суслова, лаборант управления качества ПАО «Казаньоргсинтез». Они участвуют во всех состязаниях, а также не пропускают беговые марафоны и чемпионаты по лыжероллерам. На внутризаводских лыжных соревнованиях спортсменки по очереди занимают первые и вторые места.

— Лыжными видами спорта я увлеклась в 12 лет, когда посещала детскую спортивную школу при «Казаньоргсинтезе». После того, как устроилась на завод, стала участвовать в городских соревнованиях, позже в республиканских, российских и даже мирового уровня. В этом году я ездила в Ханты-Мансийск на Югорский лыжный марафон. В нем соревновались 700—800 лыжниц, мне удалось занять в марафоне восьмое место, — рассказала Инна Лобанова.

Чтобы всегда быть в форме и подготовиться к чемпионатам, лыжницы каждый день, кроме ночных смен, занимаются спортом. Зимой, поскольку в Казани нет хорошей лыжни, они отправляются на тренировки в Зеленодольск или Чебаксу.

— Занимаясь спортом, ты остаешься здоровым. Мозги и тело не стареют. Спорт заряжает меня, а поскольку работаю аппаратчиком, то физическая сила очень важна, — объяснила Инна Лобанова.

На воде — и любители, и профессионалы

То, что спорт на предприятии в почете чуть ли не с момента его открытия, подтверждает и нахождение на балансе одного из старейших плавательных бассейнов Татарстана — «Оргсинтез». В 1973 году, когда был открыт бассейн, он был первым универсальным водным спорткомплексом, который имел большую 50-метровую чашу и вышки для прыжков в воду. Создание бассейна позволило заводской команде ватерполистов «Синтез» добиться серьезных успехов в спорте.

То, что спорт на предприятии в почете чуть ли не с момента его открытия, подтверждает и нахождение на балансе одного из старейших плавательных бассейнов Татарстана — «Оргсинтез». Фото предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»



В этом году развитие водного поло в Татарстане, большое внимание которому уделяет руководство «Казаньоргсинтеза», вышло на иной, более высокий уровень: на основе ватерпольной команды ПАО «Казаньоргсинтез» был создан клуб по водным видам спорта. Отныне «Синтез» будет представлен спортсменами не только в водном поло, но и мастерами в прыжках в воду и в плавании.

Среди воспитанников — два заслуженных мастера спорта России: двукратный призер Олимпийских игр (2000 и 2004), победитель чемпионата мира и Европы, капитал легендарной команды ВК «Синтез», президент клуба СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров и олимпийская чемпионка по плаванию 2005 года (Мельбурн, Австралия) среди инвалидов по слуху, многократная чемпионка России, Европы и мира Ольга Федорова. В бассейне «Оргсинтез» раскрыли потенциал мастера спорта международного класса по плаванию Александр Шинин, Яна Мартынова, Эрнест Максумов и чемпионка России среди инвалидов по слуху Ольга Савина.

А после встречи новых членов клуба с заводчанами актив работников решил создать еще и любительскую команду по водному поло. Ее тренировки начались осенью этого года. В планах — и любительский турнир.

Партнерский материал

