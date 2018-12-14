Набрать и поделить. Рейтинг регионов России по долгу физлиц перед банками

Как Татарстан, Башкирия и Самара оказались в лидерах по потенциальным банкротам

На одного жителя России в среднем приходится более 96 тыс. рублей долга по кредитам, но в ряде регионов этот показатель выше в 1,8—2,5 раза. При этом субъекты с самым большим подушевым долгом одновременно отличаются лучшей платежной дисциплиной. Проблемы с обслуживанием долга есть в регионах, где жители предпочитают не обращаться в банки за деньгами. Подробнее — в материале «Реального времени».

Кто устроил кредитный бум

О буме в розничном кредитовании и сопутствующих этому рисках в последнее время было сказано предостаточно: в течение года представители Центробанка не раз выступали с комментариями о рисках перегрева в этом сегменте, а эксперты спорили, представляет ли угрозу текущий уровень закредитованности населения.

За 9 месяцев этого года россияне получили банковских кредитов на сумму 8,8 трлн рублей — что на 2,4 трлн (38%) больше, чем в январе — сентябре 2017-го; задолженность физических лиц перед банками за год выросла на 2,5 трлн рублей, или на 22%.

По данным Объединенного кредитного бюро, самый быстрый прирост объема розничных кредитов за 10 месяцев наблюдался в Ингушетии (+86% в годовом выражении), Ханты-Мансийском автономном округе (+60%), Новосибирской, Калининградской и Калужской областях, Ненецком округе и Камчатском крае (+58%).

В абсолютном выражении больше всего кредитов — что ожидаемо — было выдано в столичных регионах: Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Они же остаются лидерами по объему долга населения перед банками. Так, общий долг жителей столицы на начало октября составлял почти 1,6 трлн рублей; задолженность жителей Московской области достигала 1,1 трлн рублей, Санкт-Петербурга — 734,7 млрд.

Однако в пересчете на одного жителя расстановка регионов получается иной. Если разделить общий объем задолженности на 146,8 млн человек постоянного населения России (на 2017 год), на каждого придется по 96,3 тыс. кредитов.

Больше всего в подушевом пересчете банкам должны жители малонаселенного и богатого Ямало-Ненецкого автономного округа. На каждого из них приходится 239,4 тыс. рублей долга перед банками. На втором месте по объему задолженности — Ханты-Мансийский автономный округ, где долг на одного человека составляет 215,1 тыс. рублей.

Третий регион по отношению долга к населению — Якутия: на одного жителя этой республики приходится 171,8 тыс. рублей кредитной задолженности. В топ-5 по этому показателю входят также Магаданская область (164,7 тыс. рублей) и Ненецкий автономный округ (151,3 тыс. рублей).

Впрочем, кредиты есть не у каждого, поэтому целесообразно брать в расчет только занятое население трудоспособного возраста (15—72 года). Правда, и в этом случае лидерами по долгу остаются те же регионы. К примеру, в ЯНАО на каждого занятого жителя будет приходиться более 424 тыс. рублей кредитов, в ХМАО — 400,4 тыс. рублей.

Внутри макрорегионов лидерами по долгу на одного работающего жителя являются следующие субъекты:

в Центральном федеральном округе — Московская область (276,7 тыс. рублей);

в Сибирском округе — Республика Тыва (273,6 тыс. рублей);

в Уральском округе — Ямало-Ненецкий автономный округ (424,2 тыс. рублей);

в Приволжском округе — Пермский край (220,4 тыс. рублей);

в Северо-Кавказском округе — Ставропольский край (158,8 тыс. рублей);

в Южном округе — Калмыкия (213,9 тыс. рублей);

в Северо-Западном округе — Ненецкий АО (326,7 тыс. рублей);

в Дальневосточном округе — Якутия (358,1 тыс. рублей).

Кредиты, предоставленные физическим лицам, октябрь 2018

Кредиты, предоставленные физическим лицам по состоянию на 01.10.2018









Объем Задолженность







Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах

2017 год

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 8,762,288 8,701,646 60,642 14,133,803 14,042,130 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2,809,105 2,776,261 32,843 4,183,151 4,116,632 Белгородская область 73,059 72,865 193 118,048 117,917 Брянская область 48,635 48,596 39 82,616 82,322 Владимирская область 59,862 59,835 26 101,152 101,004 Воронежская область 108,501 108,067 434 175,975 175,685

Больше долг — лучше дисциплина

Однако феномен заключается в том, что регионы с самым закредитованным населением отнюдь не относятся к числу проблемных — напротив, они, как правило, отличаются лучшей платежной дисциплиной.

Например, в Ненецком и Чукотском автономных округах уровень просрочки по кредитам составляет всего 2% (в целом по стране — 6%), в ЯНАО — 3%. Наименьшая доля просроченного долга наблюдается в Севастополе — 1% (по Республике Крым она равна 3%). Большинство проблемных регионов сосредоточено на Северном Кавказе, а также на Юге России.

Такое положение дел можно назвать относительно постоянным. Так, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), Крым входит в топ-10 регионов по платежной дисциплине, независимо от сегмента кредитования, тогда как в Бурятии, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии просрочка держится на высоком уровне, о каком бы сегменте ни шла речь.

При этом статистика по банкротствам коррелирует скорее с количеством заемщиков и выданных кредитов, нежели с состоянием платежной дисциплины. По данным Национального центра банкротств (НЦБ), за 9 месяцев этого года больше всего физлиц-банкротов появилось в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (3,1 тыс.), Москве (чуть менее 3 тыс.), Московской области (2,6 тыс.) и Краснодарском крае (немногим меньше 2 тыс.). Меньше всего граждан были признаны банкротами на Чукотке (14), в Чечне (21) и Севастополе (33).

«В целом мы наблюдаем увеличение количества банкротств среди физических лиц», — отмечают НЦБ.

НБКИ в свою очередь ведет статистику по потенциальным банкротствам. По его данным, в Приволжском федеральном округе таковых больше всего в Башкирии — 30,6 тыс. на начало ноября. На втором месте по числу потенциальных банкротов — Татарстан (23,7 тыс. граждан), а третье место у Самарской области (20,6 тыс.).

Меньше всего потенциальных банкротов в экономически слабых субъектах округа: Марий Эл (3,1 тыс.), Мордовии (3,5 тыс.) и Кировской области (5,6 тыс.).

Количество потенциальных банкротов в ПФО, ноябрь 2018 года

Общее количество потенциальных банкротов Ноябрь 2018





Регион/возрастная группа 25 25 — 29 30 — 39 40 — 49 50 — 59 Нижегородская область 70 1,059 5,521 5,765 4,065 Кировская область 23 317 1,877 1,808 1,149 Самарская область 75 1,187 6,270 6,600 4,858 Оренбургская область 47 850 4,910 4,399 3,208 Пензенская область 30 483 2,506 2,399 1,800 Пермский край 61 957 5,924 5,809 3,781 Саратовская область 52 796 4,976 4,971 3,789 Ульяновская область 15 435 2,537 2,316 1,786