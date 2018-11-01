Не дать не взять: больше всего кредитов у жителей Башкирии и Татарстана, а меньше всего — в Марий Эл

Рейтинг закредитованности и платежной дисциплины регионов РФ на 1 июля 2018 года

Аналитическая служба «Реального времени» составила рейтинг закредитованности и платежной дисциплины регионов России на 1 июля 2018 года. В числе субъектов РФ с самым большим коэффициентом задолженности по кредитам оказались Московская область и Якутия — на одного экономически активного жителя там приходится 270—280 тыс. рублей долгов перед банками. Что касается уровня просроченного долга, то хуже всего ситуация с этим в регионах Северного Кавказа. В свою очередь жители Крыма мало берут и хорошо отдают.

Закредитованная Москва и свободный Кавказ

Как уже писало «Реальное время», долги россиян перед банками растут ускоренными темпами: к 1 июля они достигли 13,3 трлн рублей, увеличившись за год на 18,9%. Самые большие обязательства по кредитам — у жителей Москвы и Московской области. На эти два субъекта РФ приходится без малого 2,5 трлн ссудной задолженности физических лиц — или около 19% от обязательств всех граждан страны. Еще 683,6 млрд рублей банкам должны жители другого «флагманского» региона — Санкт-Петербурга.

Напротив, наименьший объем задолженности имеют жители Ингушетии, Севастополя, Ненецкого автономного округа, Еврейской автономной области и Республики Алтай. Суммарные обязательства физических лиц в пяти этих регионах составляют 43,3 млрд рублей — это примерно в 7 раз меньше, чем в Новосибирской области, и 8 раз меньше, чем в Татарстане.

Такое сравнение, однако, не совсем справедливо, поскольку роль играет разница в численности населения. Более точно ситуацию отражает отношение ссудной задолженности к числу экономически активных жителей региона.

В этом случае самым закредитованным регионом по итогам I полугодия стала Московская область. На одного экономически активного жителя там приходится 286 тыс. рублей долга перед банками. Ненамного отстает Якутия, где объем обязательств на человека составляет 272 тыс. рублей. Тройку наиболее закредитованных регионов замыкает Тюменская область — 263 тыс. рублей долга на одного жителя 15—72 лет.

ГРАФИК «САМЫЕ ЗАКРЕДИТОВАННЫЕ РЕГИОНЫ». ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА 1 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО ЖИТЕЛЯ, ТЫС. РУБ.

В список регионов с наименьшим отношением долга к населению попали опять же регионы Северного Кавказа (Ингушетия, Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария), а также Крым вместе с его столицей.

ГРАФИК «НАИМЕНЕЕ ЗАКРЕДИТОВАННЫЕ РЕГИОНЫ». ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА 1 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО ЖИТЕЛЯ, ТЫС. РУБ.

Логика, возможно, заключается в том, что больше всего кредитов выдается в регионах, где уровень средних зарплат и подушевых доходов населения превышает среднероссийский — и наоборот.

Бедные мало берут и плохо платят

Официальные данные свидетельствуют о том, что в экономически слабых регионах граждане не только мало берут, но и плохо отдают. Если посмотреть на уровень просроченной задолженности, то выше всего он в тех же Ингушетии и Карачаево-Черкесии: доля проблемного долга там достигает соответственно 19,5 и 11,3% (а годом ранее была еще больше — 26,6 и 13,9%). Третьим регионом с плохой платежной дисциплиной является Бурятия, где доля просрочки на начало июля превышала 9,4%. Уровень денежных доходов в Бурятии также ниже среднероссийского.

Среди недисциплинированных регионов оказались также Адыгея, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Астраханская и Омская области, Краснодарский Край и Северная Осетия. Там просрочено от 7,7 до 9,3% от задолженности по кредитам.

Казалось бы, в числе субъектов с низким уровнем просрочки должны были оказаться столичные регионы, а также регионы, богатые природными ресурсами. Однако в этом случае привычная логика уже не работает. Так, в списке регионов с лучшей платежной дисциплиной Крым и Севастополь соседствуют с Ненецким автономным округом, Мордовия — с Республикой Саха, а Удмуртия и Чувашия — с Чукоткой.

Отметим, что приведенные выше данные по платежной дисциплине регионов во многом пересекаются с данными, которые «Реальному времени» предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Например, Крым, согласно НБКИ, входит в топ-10 самых дисциплинированных субъектов, независимо от сегмента кредитования. По потребительским кредитам доля просрочки на полуострове составляет 6,8%, в сегменте кредитных карт — 2,9%, в ипотеке — 3%. Также в число регионов с низкой просрочкой в этих сегментах входят ЯНАО, Чувашия и Чукотский АО.

Обратная ситуация с Бурятией, Адыгеей, Кабардино-Балкарией, Карачаево-Черкесией и Ингушетией — доля просроченного долга там одна из самых высоких, о каком бы сегменте не шла речь.

Платежная дисциплина регионов РФ на 1 июля 2018 г.

Регион Доля просроченной задолженности населения перед банками на 01.07.2018 Доля просроченной задолженности населения перед банками на 01.07.2017 Изменение Ссудная задолженность на численность экономически активного населения на 01.07.2018, тыс.руб/чел Ссудная задолженность на численность экономически активного населения на 01.07.2017, тыс.руб/чел Республика Ингушетия 19,53% 26,57% -7,03% 19 15 Карачаево-Черкесская Республика 11,31% 13,88% -2,58% 97 80 Республика Бурятия 9,42% 12,06% -2,63% 149 137 Республика Адыгея (Адыгея) 9,28% 10,28% -1,01% 151 126 Кабардино-Балкарская Республика 8,16% 10,81% -2,66% 77 66 Ставропольский край 8,04% 10,01% -1,97% 124 104 Астраханская область 7,98% 9,48% -1,50% 147 127 Омская область 7,90% 10,43% -2,53% 153 131 Краснодарский край 7,82% 10,05% -2,23% 144 119

ПФО: самые закредитованные — пермяки, а самые дисциплинированные жители — в Чувашии

На всех жителей Приволжского федерального округа приходится немногим меньше 2,5 млрд рублей долгов по кредитам. Самые большие обязательства — у граждан в Башкортостане (355,4 млрд) и Татарстане (345,4 млрд), а меньше всего банкам должны жители Марий Эл — 49,2 млрд рублей. Однако наиболее высокий коэффициент закредитованности сложился в Пермском крае, где задолженность на одного экономически активного жителя составляет 179 тыс. рублей. Несильно отстает Удмуртия — 175 тыс. рублей на человека. Регионом с самой низкой в ПФО нагрузкой на душу населения оказалась Мордовия — 128 тыс. рублей.

Что касается уровня просрочки, то выше всего он в Саратовской и Самарской областях (7,3 и 6,8% соответственно), а наиболее дисциплинированное население — в Чувашии и Удмуртии, где просрочено 4—4,2% от общей суммы задолженности.

Артем Малютин, аналитическая служба «Реального времени»