Тренер «Уникахи» стал жертвой силового приема Хенри, а УНИКС закончил групповой этап лидером

Казанцы провели не лучший матч, но реванш у испанцев все-таки взяли

В первой половине баскетбольного сезона УНИКС провел не так много матчей против по-настоящему сильных команд на своей площадке. Но вчерашняя игра с «Уникахой» изначально рассматривалась соперниками как битва за первое место в группе Кубка Европы — и так оно и вышло. О том, как казанский клуб одержал девятую победу подряд, проигрывая на протяжении почти всей встречи — в репортаже «Реального времени».

Не реванш, а матч за первое место

УНИКС вернулся в Казань после двухнедельной паузы, связанной с перерывом на игры сборных, еще в субботу, переиграв в Санкт-Петербурге «Зенит». Подопечные Прифтиса провели отличную концовку матча, без особого труда удержав трехочковое преимущество. Соперник, напомним, в прошлом сезоне не позволил казанцам стать бронзовыми призерами Единой лиги ВТБ.

Матч с «Уникахой» же решал главный вопрос группы D Кубка Европы, — кому достанется первое место. До начала игры в Казани таблицу возглавляли испанцы — за счет лучшей разницы мячей («+91» у гостей и «+86» у казанцев). В УНИКСе уверяли, что обидное октябрьское поражение в Испании в овертайме — это не главный стимул для команды в этой встрече. Главное – занять первое место.

— Мы хотим выиграть, — говорил главный тренер казанского клуба Димитрис Прифтис накануне игры. — Нам неважно, на три очка больше или на одно мы заработаем, ведь проиграли мы в овертайме, так что любой победы будет достаточно, чтобы обойти «Уникаху». Для нас все начинается со счета 0:0. Мы будем играть против очень хорошей команды с атакующей философией игры. У них одна из лучших в Европе атак, и мы должны сосредоточиться на игре на своей половине и попытаться сдержать их 17-го номера, Георги Шермадини. И нужно держать их на низкой отметке набранных очков.

«Мы хотим выиграть», — говорил главный тренер казанского клуба Димитрис Прифтис накануне игры



Испанское веселье

Перед игрой «Уникаха» напоминала какой-нибудь веселый клуб из NCAA. Сразу бросилась в глаза атмосфера, царящая в испанской команде. Улыбки, позитив, шутки на разных языках. Любопытно, что посмотреть на гостей пришла довольно многочисленная испаноязычная публика. В основном это были студенты, которые восторженно приветствовали каждое удачное действие как УНИКСа, так и «Уникахи».

Забегая вперед, скажем, что Шермадини, которого так остерегался Прифтис, провел ударный матч, набрав 22 очка и стал лучшим бомбардиром игры. Грузин до сих пор остается вторым в рейтинге Еврокубка по реализации двухочковых бросков с показателем чуть менее 80%. Поначалу Георги выглядел немного скованно, но к концу матча играл вдохновенно, а во время штрафных соперника даже успевал мило общаться с судьями.

«Эмоции плюс физика»

Стартовая пятерка казанцев выглядела так: Локетт, Кармайкл, Хенри, Колесников, Каймакоглу.

УНИКС начал с трехочкового от Колесникова. Испанцы не могли забить больше трех минут, все их атаки строились через быстрый пас, но это приводило к потерям или неточным броскам. В одном из эпизодов Хенри настолько здорово прочитал передачу Джейме Фернандеса, что «Уникаха» почти в полном составе замерла на чужой половине поля от неожиданности. Игроки смотрели друг на друга, не понимая, как так вышло. Самым активным у гостей в первой четверти был Маттиас Лессорт. Его красивейший данк заставил громко аплодировать не только скамейку запасных испанцев, но и казанскую публику. Правда, Лессорту пришлось довольно рано присесть на скамейку — он быстро набрал четыре персональных фола. Шермадини разыгрался лишь к концу стартовой десятиминутки, забив с фолом.

— Я не так давно играл в Испании и хорошо знаком с баскетболом, который показывают их команды. Они не так много внимания уделяют тактике, а делают ставку на эмоции, плюс на хорошие физические показатели. Там всегда играет много мощных ребят, — говорил после игры новичок УНИКСа Джеки Кармайкл.

У «зеленых» хороши были Ндур и Хенри, а вот их одноклубники на стартовом отрезке выглядели какими-то растерянными. В начале второй четверти в игру включился Джамар Смит, забивший свободную «трешку». Тут же в течение минуты команды забили еще сразу три трехочковых: на точный дальний от Кощеева «Уникаха» ответила сразу двумя от Даниэля Диаса. Эта серия испанца дала старт настоящей трехочковой перестрелке. Нерезультативное начало встречи сменилось динамичной игрой с большим количеством точных бросков из-за дуги. Преуспел в ней испанский клуб, выигравший первую половину встречи со счетом 44:38.



За пять минут до конца встречи стало понятно, что УНИКС свое в этот вечер уже не отдаст



Не день Понкрашова

После перерыва УНИКС заметно преобразился – защита стала играть более плотно, испанцы уже не выглядели так эффектно и заметно снизили эффективность своих атак. Ключевым моментом третьей четверти едва не стал фол на Понкрашове, который бросал на три очка. Удивительно, но Антон не забил ни один из трех штрафных бросков. Помогли Хенри и Смит, которые свои «трехи» забили без всяких вопросов.

Тренер испанцев не предъявлял претензии своим подопечным, когда взял тайм-аут при счете 64:62 в пользу УНИКСа. Он спокойно объяснял, что нужно делать дальше и, наоборот, подбадривал подопечных. Третья четверть в итоге закончилась со счетом 64:64 – лучшего развития матча при дележе первого места не придумать.

Четвертая четверть предсказуемо началась вязкой борьбой, а затем пошли качели — на очко вперед выходили то испанцы, то казанцы. Снова с отрицательной стороны проявил себя Понкрашов, который сначала сделал неточную передачу, а затем не смог удержать мяч на подборе под чужим кольцом. Зато за пять минут до конца встречи преобразилась игра Кармайкла, и стало понятно, что УНИКС свое в этот вечер уже не отдаст.

— В первую очередь поздравляю игроков. Это серьезный результат для нас, — говорил после игры Прифтис. — Конечно, мы уже давно квалифицировались в следующий этап Еврокубка, но было важно сделать это с максимально высокой позиции. Особенно хорошо мы сыграли во второй половине игры. Многое удалось нам в защите. Возможно, с точки зрения набранных очков это не было заметно, но это было так.

— С чем связанна такая пассивность в обороне в первой половине игры?

— У нас были проблемы с пик-н-роллами. Но главная причина -стресс.

— Хенри – лучший игрок матча?

— Да, он внес большой вклад в игру, набрал важные очки. Но играла вся команда.

— Промахи со штрафных Понкрашова и Хенри — это тоже результат стресса?

— Нет, я думаю, здесь уже была усталость.

Луис Казимиро: «Мы лидировали большую часть игры, но проиграли в некоторых деталях. Было слишком много потерь. Обидное поражение»



«Butch» и извинения для Хенри

За три минуты до конца случился эпизод, который заставил даже охранников «Баскет-холла» подойти ближе к паркету. Пиеррия Хенри, которому не зря отвели ключевое место в клубной программке к этому матчу, оттолкнул главного тренера гостей Луиса Казимиро, заставив того громко апеллировать к судьям. Причем не сказать, что эпизод был игровой и Хенри не видел Казимиро.

— Butch! Butch! (пер. — «подлец», хотя есть и другое, сленговое значение слова, — прим. ред.), — кричал разгневанный тренер испанцев Хенри, который в следующей атаке пролетел в сантиметрах от Казимиро у бровки. Наставник гостей был взбешен, но сразу с финальной сиреной заулыбался и на пресс-конференции заявил, что не имеет никаких претензий к игроку казанцев.

— Мы лидировали большую часть игры, но проиграли в некоторых деталях. Было слишком много потерь. Обидное поражение, — сообщил он.

— Кто из игроков УНИКСа доставил больше всего проблем?

— Это хорошая команда, которая играет в командный баскетбол. Очень качественный коллектив, в котором не стоит никого выделять.

— Прокомментируйте эпизод с Хенри, который столкнулся с вами.

— Это был просто игровой момент. Да, он врезался в меня. Можно, конечно, посмотреть повтор, но, думаю, все было в рамках правил. Но не кричать на него в таком матче я не мог. Это эмоции.

Окончательно все вопросы сняла эффектная «треха» Смита за 42 секунды до конца. УНИКС повел в шесть очков, пропустил одну быструю контратаку испанцев, но все равно победил в те же «плюс три» очка, что и в Питере — 87:84.

Через три дня УНИКС сыграет в Перми с «Пармой». Кубок Европы казанцам завершать выездным матчем со «Скайлайнерс» через неделю. Для франкфуртцев это будет важнейший матч в борьбе за второе место, а подопечные Прифтиса наверняка помнят, какой непростую игру немцы «подарили» УНИКСу совсем недавно в Казани.

Андрей Лопата, фото unics.ru