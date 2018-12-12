«Все начинается с нуля. Главное выиграть, пусть даже в одно очко»: Прифтис хочет первую строчку в группе

Репортаж с открытой тренировки УНИКСа перед битвой за реванш с испанской «Уникахой»

Фото: Максим Платонов

Похожий во многом на прошлогодний, нынешний сезон для УНИКСа складывается довольно гладко, но, как всегда, есть шероховатости. И во внутреннем первенстве, и в Европе у команды Димитриса Прифтиса по одному поражению. И если в Единой лиге казанцы уступили «Химкам» без шансов, то выездная игра с «Уникахой» до сих пор вспоминается с досадой — «зеленые» должны были ее выигрывать. Но к «матчу-реваншу» в команде подходят рационально, рассуждая о необходимости выиграть (а не «отомстить») и занять первую строчку в таблице. Сколько очков хватит Прифтису, чтобы успокоиться, и кого в составе испанцев надо останавливать в первую очередь — об этом в репортаже «Реального времени» с открытой тренировки УНИКСа перед решающим матче Еврокубка.

«Нужно выигрывать даже в одно очко. Для нас все начинается с 0:0»

Абсолютно точно самый напряженный, интересный и в то же время обидный матч УНИКСа в нынешнем сезоне случился именно в Малаге, с местной «Уникахой». Казанцы вели в счете большую часть матча, но сами же отдали игру — испанцы сумели вырвать победу на последних секундах овертайма.

До сих пор игроки казанской команды вспоминают ту осеннюю игру, когда просишь их оценить весь сезон, и ударяются в рассуждения о том, что сезон этот мог бы быть еще лучше, не отдай они ее. Стоит ли говорить на этом фоне, что тренеры и баскетболисты жаждут реванша? А уж тем более когда на кону стоит первая строчка в группе, которая может здорово помочь при последующем посеве.

— По последним играм мне кажется, что мы показываем хороший командный баскетбол. Наш результат это подтверждает. Мне кажется, у нас хорошая команда, неплохие перспективы и единое понимание, какой результат требуется. Наверное, можно было «затащить» ту игру с «Малагой», которая была скорее наша, чем соперника, и нам это было по силам. А в остальном, мне кажется, мы проводим хороший сезон, — говорил в недавнем интервью «Реальному времени» капитан УНИКСа Антон Понкрашов.

Антон Понкрашов: «По последним играм мне кажется, что мы показываем хороший командный баскетбол. Наш результат это подтверждает». Фото Олега Тихонова

На сегодняшний день команды идут вровень в группе D — по семь побед и 15 очков. Чтобы обойти «Малагу», необходимо ее обыгрывать.

— Мы хотим выиграть! — говорил главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис после открытой части тренировки в беседе с журналистами. — Нам неважно, на три очка больше или на одно мы заработаем, ведь проиграли мы в овертайме, так что любой победы будет достаточно, чтобы обойти «Уникаху». Для нас все начинается со счета 0:0. Мы будем играть против очень хорошей команды с атакующей философией игры. У них одна из лучших в Европе атак, и мы должны сосредоточиться на игре на своей половине и попытаться сдержать их 17-го номера (лидер команды грузинский центровой Гиорги Шермадини, — прим. ред.). И нужно держать их на низкой отметке набранных очков, — сказал Прифтис.

Создали лучшие условия для концентрации на Еврокубке

В российском чемпионате тем временем дела у УНИКСа идут примерно так же, как в Европе. Не лидеры, но те же семь побед при одном поражении, и довольно болезненном — от «Химок» в Подмосковье. Но это дает казанцам право находиться в тройке лидеров Единой лиги ВТБ и сконцентрироваться на борьбе в Кубке Европы.

А в последнем матче команда Прифтиса провела довольно грамотную игру против одного из прямых конкурентов — питерского «Зенита». Для казанской команды эта победа стала седьмой подряд в «общем» сезоне. УНИКС вел в трех первых четвертях и проиграл только в четвертой, что не помешало казанцам выиграть матч.

Залетел на два месяца ради побед и уже замерз

Больше всего перед игрой с «Химками» Прифтис сетовал на эпидемию травм. На этот же раз команда занималась лишь без двух баскетболистов — в лазарете «зеленых» по-прежнему остаются Мелвин Эджим, которого травма мучает уже с октябрьского выезда во Францию, а также форвард Морган Реймар, выбывший из строя на неопределенный срок. Недавно ему прооперировали пубалгию — «бич молодых спортсменов» (разновидность грыжи, которая возникает в основном у футболистов и баскетболистов при переходе из юниорского во взрослый спорт).

Джеки Кармайкл провел в России один матч за «Автодор» — именно против УНИКСа в Казани. Фото unics.ru



Так что боссам УНИКСа нужно было срочно искать замену. Временной «затычкой» образовавшейся дыры был призван стать уже шестой американец команды Джеки Кармайкл — довольно загадочный игрок, о котором известно лишь, что он провел в России один матч за «Автодор» (именно против УНИКСа в Казани) и вскоре улетел играть в Африку.

Казанский клуб и 28-летний игрок заключили соглашение на два месяца с опцией продления до конца сезона. После окончания тренировки американский тяжелый форвард с удовольствием поделился своими ощущениями от пребывания в стане казанского клуба. Хотя еще пару дней назад успел пожаловаться на казанский холод.

— Что я думаю о своей новой команде и новом городе? Пока все было отлично, я уже хорошо здесь поработал. Ребята постоянно учат меня всему, я узнаю много нового. Я действительно счастлив находиться здесь с этими парнями, и я с нетерпением жду уже следующей кубковой игры.

— Ты играл в Испании. Что скажешь об «Уникахе»?

— Да, я играл там несколько лет назад. Это очень хорошая команда, атлетичная и маневренная. Но я думаю, что если мы сдержим их трехочковые броски, то обязательно добьемся успеха.

— Ты уже понял, какие особенности у УНИКСа, в какой баскетбол играет твоя новая команда?

— Да, я уже играл здесь три раза, один раз в составе «Автодора». Да, эти ребята играют очень страстно, и после тех игр я проникся очень большим уважением к УНИКСу. Здесь все готовы мне помочь. И я очень жду, когда смогу выйти на паркет в первом домашнем матче, — рассыпался в комплиментах новичок команды.