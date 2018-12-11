Нахимичили: в Татарстане резко выросло число случаев продажи некачественного топлива

Эксперты просят не связывать это с попыткой АЗС компенсировать сдерживание государством роста цен, но цифры говорят сами за себя

На брифинге в кабмине Татарстана сегодня обсудили рост цен на топливо и его качество. В ноябре Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ провело месячник качества и в 4,3% случаев лаборанты выявили нарушения. В прошлом году случаев продажи некачественного топлива было меньше. Роберт Гилязиев не считает, что это АЗС начали жульничать в условиях сдерживания государством цен на топливо, но цифры говорят сами за себя. Затронули тему цен — по словам Гилязиева, такого резкого роста, как в этом году, не было последние 10 лет.

В Татарстане не хватает бензина

Татарстан производит недостаточно бензина для удовлетворения потребностей. По подсчетам ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ», заводы республики (ТАИФ-НК, ТАНЕКО, Кичуйский) в течение года выпускают 570 тыс. тонн бензина, а потребляют в Татарстане 1,15 млн тонн, то есть не хватает более 500 тыс. тонн, которые завозятся из соседних Башкортостана, Самары и Перми. Дефицита других видов топлива нет. Дизтоплива производится в три раза больше, чем потребляют в РТ (3,8 млн тонн против 1,1 млн тонн), сжиженного газа тоже пока хватает (потребляют 250 тыс. тонн в год, производят 240 тыс. тонн).

Решить проблемы с нехваткой бензина, по словам начальника управления Роберта Гилязиева, может ТАНЕКО, где сейчас завершается установка каталитического риформинга, которая позволит получать бензин класса «Евро 5», марок АИ-92 регуляр и АИ-95 премиум.

— Введение установки обеспечит нам качественный бензин. При завозе к нам со стороны потеря качества происходит именно при перевозке. Введение в строй объектов на ТАНЕКО будет гарантировать хорошее качество бензинов в Татарстане, — говорит Гилязиев.

Гилязиев предупреждает, что чего не стоит ждать от начала производства на ТАНЕКО, так это падения цен на топливо. По словам эксперта, так остро, как сейчас, вопрос стоимости бензина не стоял с 2008 года.

Гилязиев предупреждает, что чего не стоит ждать от начала производства на ТАНЕКО, так это падения цен на топливо. Фото tatar-inform.ru

Цены на бензин скакнут в январе, а в течение года будут расти вместе с инфляцией

— Повышение розничных цен происходило ежегодно, но в те годы оно проходило более или менее плавно, с небольшим отклонением от уровня инфляции. В 2017 году оптовые цены на бензин в целом выросли на 10,8%. В начале 2018 года цены почти не менялись, но после того, как в марте прошли выборы, начали резко расти. Потребители были вынуждены обратиться к президенту России, после этого были даны поручения — снизили акцизы на бензин, увеличили продажу моторного топлива на внутреннем рынке, потому что оказалось, что производители в недостаточном количестве поставляли его на внутренний рынок и создавался дефицит. После этого цены стали снижаться, однако в сентябре начали вновь расти, — пересказывает хронологию событий Гилязиев.

По словам спикера, бензин АИ-95 в Татарстане сейчас в среднем стоит 43,1 рубля за литр — это самая низкая цена среди регионов ПФО. Самые высокие расценки в Саратовской области — 45,7 рубля за литр. Гилязиев отметил, что для расчета берутся цены вертикально интегрированных компаний (принадлежащих нефтедобытчикам и переработчикам: «Татнефть-АЗС Центр», «Лукойл-Уралнефтепродукт», ТАИФ-НК АЗС), и на независимых АЗС, например «Шелл» и «Ирбис», стоимость топлива может быть выше на 1—1,5 рубля.

— До конца года изменений стоимости топлива на вертикально интегрированных АЗС не будет, они будут соблюдать протокол, согласно которому в январе цены могут быть повышены на 1,7%, а в феврале и далее должны повышаться в пределах инфляции. Но независимые АЗС могут назначать такие цены, какие хотят, — говорит Гилязиев.

Некачественного топлива стало больше

Вертикально интегрированным АЗС принадлежат 45,7% всех АЗС в Татарстане, при этом они реализуют 71% от общего количества топлива, потребляемого в республике.

По объему реализации на первом месте заправки ООО «Татнефть-АЗС Центр» (31,9%), на втором — ОАО «ТАИФ-НК АЗС» (23,0%), на третьем — ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» (16,5%).

По объему реализации на первом месте заправки ООО «Татнефть-АЗС Центр» (31,9%)

Согласно результатам проверок, проведенных ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ», на независимых и ведомственных АЗС выявлено больше всего случаев продажи некачественного топлива. В целом из 658 проб, отобранных в ноябре 2018 года, в 28 случаях обнаружили нарушения. Это составляет 4,3%, год назад этот показатель составлял 3,8%. Интересно, что в последние три года продажи некачественного топлива неуклонно снижались.

Отвечая на вопрос о причинах, Роберт Гилязиев отверг предположение о том, что участившиеся случаи связаны с мухлежом АЗС в условиях сдерживания государством роста цен.

— Лаборатория фиксирует любые отклонения, даже отклонение по содержанию серы в 5 единиц. Причины разные — не почистили емкость, резервуар. Вчера бензовоз перевозил бензин, а сегодня поехал за дизтопливом, а там был остаток, и температура вспышки уже другая. В большей степени нарушения получаются из-за таких случаев, — говорит Гилязиев.

Эхо 2010-го: в бензине вновь появляются смолы

Из 13 случаев реализации некачественного бензина в девяти случаях было превышено содержание серы. Из 15 случаев реализации некачественного дизтоплива в семи — вновь превышено содержание серы. Сейчас норматив составляет не более 10 миллиграммов на килограмм. Количество серы говорит о соответствии бензина заявленному классу, грубо говоря, под видом бензина Евро-5 продают Евро-4 и даже Евро-3.

— Пока владельцы АЗС не очень ответственно относятся к требованию по содержанию серы, хотя все знают, что сера отрицательно влияет на экологию, а экология — это есть здоровье людей. На отдельных АЗС было реализовано дизтопливо, по качеству близкое к судовому, где содержание серы достигает 6,8 тыс. миллиграммов на килограмм, — говорит Гилязиев.

Из 15 случаев реализации некачественного дизтоплива в семи — вновь превышено содержание серы. Фото sibkray.ru



За 2018 год в рамках плановых проверок и обращений граждан был выявлен 31 факт продажи некачественного бензина и 38 — некачественного дизтоплива. Самое частое нарушение — это превышение содержания серы, но в этом году впервые за несколько лет в четырех случаях обнаружили высокую концентрацию смол. К счастью, не настолько критическую, чтобы автомобиль после заправки не смог уехать своим ходом. Напомним, что в 2010 году в Татарстане был большой скандал — из-за высокого содержания смол в бензине после заправки на трех АЗС «Магистраль» вышли из строя 600 автомобилей. Содержание смол доходило до 100 миллиграммов на килограмм, три года автовладельцы судились с собственниками заправок, требуя возмещения ущерба.