«Потребление возведено в культ и религию, где все поклоняются богу — Генри Форду»

«Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Фото: Максим Платонов

О чем рассказывает «российский голос» «Формулы 1», какая литература помогает расслабиться наравне с детективами и из каких книг рождаются кейс-тесты для собеседования — предприниматели поделились с «Реальным временем», что причитали на прошедшей неделе.

Айдар Гузаиров, генеральный директор «ICL Системные технологии»:

— Буквально только что в самолете читал книгу «Формула 1. Российский голос» Алексея Попова. Ее написал известный российский комментатор «Формулы 1». Он рассказывает о том, что видел на протяжении своей карьеры за кулисами гонок. В книге открываю много нового. Алексей Попов дает инсайдерскую информацию. В этом году я был на этапе гонок в Сочи и думал, что больше не захочу приезжать на них. Но читаю книгу, и у меня чешутся руки, чтобы залезть в интернет и узнать, когда будут гонки в следующем году, чтобы опять на них съездить. Алексей Попов любит то, чем занимается, и гонками заразил миллионы фанатов. Он раскрывает нюансы чемпионатов, поскольку дружит со многими командами и пилотами. В его книге пилоты открываются иначе, узнаешь их с новой стороны.

Марк Сартан, генеральный директор Центра разработки образовательных систем «Умная школа»:

— Из нехудожественной литературы лучшее, что я прочитал за последнее время, — это Елена Осокина, «Небесная голубизна ангельских одежд». Это книга о судьбе произведений древнерусской живописи в 20—30 годы. Мне интересно читать об истории, а русская икона — это явление мировой культуры. Ее ценность была открыта до революции, большевики пытались торговать иконами, чтобы получить валюту. У них ничего не получилось, и об этом подробно пишет Елена Осокина.

Из художественной литературы могу назвать Нила Стивенсона — «Семиевие». Он пишет фантастику высокого качества. Его книги отличает то, что он рассказывает о людях, а не о технике. Структура «Семиевия» интересно построена, сначала это роман-катастрофа, потом роман-выживание, затем роман-освоение.

Раис Гареев, генеральный директор ООО «Строительные подъемные машины»:

— Недавно начал перечитывать книгу Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Последний раз читал этот роман 20 лет назад. Эта книга — как современные детективы, можно читать с любого места. Смысла в ней нет, но отдых для мозга хороший. В основном читаю литературу, касающуюся моей специфики, по металлообработке, маркетингу.

Андрей Ваничев, генеральный директор компании «МодульКасса»:

— Я всегда считал, что нужная книга приходит в необходимое для человека время. В последнее время прочитал «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли — историю об утопическом мире будущего, где потребление возведено в культ и религию, где все поклоняются богу — Генри Форду, а вместо крестного знамения люди осеняют себя знаком «Т». Удивительная история, которая заставляет тебя «осмотреться вокруг», примерить шкуру одного из главных героев и осознать, что через призму сатиры и гиперболических образов мы оказались в реальном современном мире, наполненном, казалось бы еще недавно, абсолютно невероятными вещами из этого романа.

Также прочел книгу «Всегда ваш клиент. Как добиться лояльности, решая проблемы клиентов за один шаг» Рика Делиси, Мэттью Диксона, Ника Томана. Занимательная бизнес-литература, которая на удивление читается легко и непринужденно. На тебя не вываливают «призывы» и не заставляют «вставать в 7.59, чтобы начать день правильно», а разбирают вполне годные кейсы работы с клиентами, описывают опыт крупных компаний и интересные наблюдения. Благодаря этой книге у меня родился замечательный кейс-тест для собеседований — «про жирафика». Это история про забытую ребенком игрушку в крупной сети отелей и креативные подходы сотрудников для возвращения игрушки «в семью». Каждому кандидату предлагаю побыть в шкуре такого сотрудника и попробовать «удивить ребенка». Это любопытно и познавательно, что помогает немного лучше узнать человека и увидеть, как он принимает нестандартные и креативные решения.

Леонид Шелудченко, основатель компании Calito:

— Недавно прочел книгу Фила Найта «Продавец обуви». Автор рассказывает об основателе всемирно известного бренда Nike. Интересна книга тем, что описывает сложный путь от мелкого продавца до человека, которого знает весь мир. Мой бренд сейчас находится на стадии зарождения, и мне приходится сталкиваться с огромным количеством проблем, часто хочется все бросить, но истории таких великих людей помогают брать новые высоты.

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