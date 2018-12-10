«Шигабутдин Марджани и его наследие»: от метрических книг до исторических монографий

Сегодня в ГТРК «Корстон» состоялось очередное заседание клуба «Тарихи бранч», посвященное на этот раз жизни и деятельности выдающегося татарского богослова, философа, историка, просветителя Шигабутдина Марджани и истории городской татарской культуры. Здесь же открылась выставка-презентации документов «Шигабутдин Марджани и его наследие», на которой побывал видеокорреспондент «Реального времени».

