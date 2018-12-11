Санитарно-промышленная лаборатория ТАИФ-НК: как в компании следят за экологией и условиями труда

Фото: предоставлено ТАИФ-НК

В 2018 году на ТАИФ-НК сократилось число рабочих мест с вредными условиями и выросло количество рабочих мест с допустимыми условиями. Во многом это заслуга специалистов санитарно-промышленной лаборатории, которые следят за рабочими местами сотрудников. Почему в ТАИФ-НК решили обзавестись собственной лабораторией — в материале «Реального времени».

«Теперь специалисты ТАИФ-НК могут оперативно реагировать и постоянно контролировать возникающие спорные ситуации»

Состояние окружающей среды и условия на рабочих местах сотрудников ТАИФ-НК — под контролем санитарно-промышленной лаборатории. Раньше за всем этим следили сторонние организации, но в 2012 году на предприятии решили создать собственную санитарно-промышленную лабораторию.

— В январе 2014 года начала работать санитарно-промышленная лаборатория как структурное подразделение ОАО «ТАИФ-НК». Благодаря этому пропала необходимость привлекать сторонние организации для мониторинга объектов окружающей среды и ведения производственного контроля. Теперь специалисты ТАИФ-НК могут оперативно реагировать и постоянно контролировать возникающие спорные ситуации, а также оперативно и достоверно предоставлять информацию контролирующим органам, — объяснили на предприятии.

16 сотрудников санитарно-промышленной лаборатории регулярно проводят мониторинг окружающей среды по 86 показателям. В зоне влияния предприятия они проверяют состояние атмосферного воздуха, промышленные выбросы в атмосферу и загрязнение атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла, также под контроль попадает очищенная, промышленная, ливневая, хозяйственно-бытовая вода. Почти на 130 точках контроля за год проводят 11 600 измерений. А для контроля технологической воды по планам аналитического контроля заводов в 115 точках отбора проводят более сорока тысяч измерений.

Кроме этого, санитарно-промышленная лаборатория регулярно проверяет рабочие места каждого сотрудника. Специалисты замеряют микроклимат в разное время года, шум, вибрацию, освещенность и параметры электромагнитного излучения, что позволяет улучшать условия труда. В 2017 году была проведена специальная оценка условий труда 2 231 рабочего места. Выяснилось, что по сравнению с 2016 годом на 11,6% сократилось число рабочих мест с вредными условиями труда и до 40% увеличилось количество рабочих мест с допустимыми условиями.

В январе 2014 года начала работать санитарно-промышленная лаборатория как структурное подразделение ОАО «ТАИФ-НК». Фото предоставлено ТАИФ-НК



Оснащение по последнему слову техники

Под руководством генерального директора ОАО «ТАИФ-НК» Рушана Шамгунова на деятельность санитарно-промышленной лаборатории выделяются значительные средства. Только в 2017 году на это было направлено более 17 млн рублей. Благодаря хорошей финансовой поддержке лаборатория оснащена оборудованием ведущих отечественных и зарубежных производителей. Чтобы обрабатывать большое количество анализов максимально быстро, в санитарно-промышленной лаборатории используют газовые хроматографы и хромато-масс-спектрометры, которые позволяют выявить в объектах окружающей среды множество химических веществ в автоматическом режиме.

Для проверки состояния сточных промышленных вод на локальных очистных сооружениях используется анализатор общего углерода фирмы Shimadzu, благодаря которому за один аналитический цикл можно получить результаты измерения по общему углероду, общему неорганическому углероду и органическому углероду. Чтобы выявить нефтепродукты в водных объектах, специалисты используют спектрометр PerkinElmer, который благодаря высокой чувствительности реагирует даже на небольшое количество нефтепродуктов. Для проверки атмосферного воздуха специалисты используют газоанализаторы, которые позволяют измерить концентрацию газов в промышленных выбросах. С ними можно работать в полевых условиях, причем они исключают контакт исполнителей с агрессивными, ядовитыми и канцерогенными веществами, что сокращает средства на приобретение химических реактивов.

В 2017 году на деятельность санитарно-промышленной лаборатории было направлено более 17 млн рублей. Фото предоставлено ТАИФ-НК



То, что все результаты специалистов ТАИФ-НК достоверные, подтверждают межлабораторные сравнительные испытания, в которых санитарно-промышленная лаборатория принимает участие с 2015 года. Лаборатория «соревнуется» в точном определении заданного провайдером количества химического вещества в воде и всегда получает удовлетворительные результаты. В этом году сотрудники впервые приняли участие в «соревнованиях» по замеру шума, вибрации и освещенности на рабочих местах. Они получили положительные результаты, тем самым подтвердили возможность проведения измерений в компании и завоевали доверие к результатам проводимой работы. Также в 2018 году лаборатория приняла участие в Межлабораторных сравнительных испытаниях по контролю атмосферного воздуха, промышленных выбросов в атмосферу, после чего получила положительные заключения и свидетельства.

В 2015 году лаборатория получила аккредитацию Федеральной службы по аккредитации и была включена в Единый реестр аккредитованных испытательных лабораторий. Данный документ подтверждает профессионализм сотрудников, оснащенность лаборатории высококачественным оборудованием и расходными материалами.

В июне 2018 года санитарно-промышленная лаборатория повторно прошла процедуру подтверждения компетентности. В результате она не только подтвердила соответствие деятельности требованиям аккредитации и профессиональный уровень сотрудников, но и расширила область аккредитации по объектам контроля воды и воздуха.