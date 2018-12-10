Казанский пионеротряд отобрал у «Зенита» плановые очки в первом матче «Газпром-Арены»
Выйдя на поле лидера чемпионата без восьми игроков основного состава, «Рубин» испортил праздник Миллеру, Семаку и компании
Еще несколько лет назад вывеска «Зенит» — «Рубин» гарантировала: это будет главный поединок тура. Нынче же последний матч осенней части чемпионата между растерявшей свой двузначный отрыв от преследователей командой Семака и впавшей не то что в стагнацию, а скорее в кому потрепанной дружиной его бывшего тренера Бердыева, мог гарантировать разве что дежурную победу хозяев. Тем более что не имели они права терять очки в день рождения нового имени своего стадиона. Но футбол тем и хорош, что горазд на неожиданности. За встречей 17-го тура, проходившей воскресным декабрьским вечером на «Газпром Арене», известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден начинал наблюдать безо всякого энтузиазма, но ее ход и особенно итог (2:1) повергли его в приятный шок.
В ожидании «зимней классики»
Когда недавно Курбана Бердыева спросили его мнение по поводу мук зрителей на матчах зимней части первенства РПЛ, он резонно отослал вопрошавшего к обещаниям авторов перехода чемпионата на схему «осень-весна» покрыть страну сетью крытых арен. Свежо, как говорится, предание, но вот «Санкт-Петербург», ставший в канун отчетного матча «Газпром Ареной», явился единственным выполненным из ряда прочих голословных обещаний. Красавица арена на Крестовском может в комфортных для болельщиков условиях принять 9 декабря футбольную встречу, а через неделю и хоккейную — именно на домашнем поле «Зенита» сборная России сыграет 16 декабря с финнами в рамках Кубка Первого канала. На остальных же наших стадионах, принимающих поздней осенью и зимой матчи Премьер-лиги (вспомните Красноярск в прошлом туре) если играть в мяч, то лучше в плетеный, и называть эту игру следует не футболом, а бенди.
На поле «Газпром Арены» декабрьским вечером предстояло встретиться «принцу» и «нищему». «Зенит», хотя и «поблекли яркие тона», как поет Константин Никольский, досрочно выиграл первый круг чемпионата, досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы и, если чем и неприятно удивил своих многочисленных поклонников, то тем, что при Сергее Семаке превратился в чисто домашнюю команду, регулярно теряющую очки на выезде — что в последнем туре и вовсе привело к конфузу в Туле. Зато дома питерцы осечек не допускают (вернее, не допускали) — в восьми матчах чемпионата семь побед и единственная ничья со «Спартаком». Да, «Краснодар» дышит в затылок, но у главного фаворита РПЛ впереди восстановление, подготовка к весенней части и неограниченные финансовые возможности для необходимого точечного усиления и без того звездного и «длинного» состава.
На Крестовском «Рубин» уже играл, обидно уступив в первом туре прошлого первенства — гол от Дриусси был пропущен буквально «на флажке». Последняя победа Казани над Санкт-Петербургом датируется 21 июля 2013-го (2:1), и еще больше времени — почти 6 с половиной лет — прошло с того дня, когда «рубиновые» в последний раз увезли 3 очка из Северной столицы — произошло это 25 августа 2012 на «Петровском» — 2:1.
«Мы провели неплохую игру»
Эти слова рулевой казанцев произнес после кубковой встречи 5 декабря в Черкизове. Конечно, многоопытному наставнику виднее, но, на мой взгляд, и к этому, и к предыдущему матчу «Рубина» (с «Динамо») куда лучше подошло бы крылатое выражение Валерия Карпина «Игра была равна, играли два …».
В первой части сезона, когда прошла домашняя битва с питерцами (в августе), «казанский пациент» был скорее жив. Он приятно удивил победой в первом туре над «Краснодаром», который сегодня смотрится «пришельцем» из испанского или французского первенства, непонятно почему оказавшимся в нашем болоте. «Рубин», казалось, преодолел проклятие последних минут сезона 2017/18, в котором 9 (!) раз пропускал решающие голы в последнюю 10-минутку и добавленное время. Более того, он начал делать то, что Бердыеву не удавалось даже в «золотые» годы — как раз вырывать концовки.
Удивительный камбэк в Туле, потрясающе волевые спасения на «Казань Арене» против «крылышек» и «Спартака» заставили говорить едва ли не о «новом» «Рубине» и «перезагрузившемся Бердыеве». У казанских болельщиков возникли иллюзии, что даже при максимально обрезанном бюджете и «переходе на импортозамещение» с Коноваловыми и Сорокиным вместо Карадениза, Нобоа и М'Вила можно будет в соперничестве с богатыми и здоровыми вернуться если не на пьедестал, то хотя бы в Европу, где о подвигах «Рубина» еще не забыли.
Увы, где-то к ноябрю «сезон балов» закончился, карета превратилась в тыкву, и нищему, вспомнившему, что он когда-то был принцем, указали на дверь. Сказалось все вместе — лишение евровизы, нестабильность молодых игроков, дряхление Наваса, травмы, неоправданно раннее расставание с Рыжиковым, Караденизом и Кузьминым, верой и правдой служившими «Рубину». Нет, команда не посыпалась и осталась барражировать вокруг своего насиженного места последних сезонов — девятого, но игра у «Рубина» исчезла напрочь, волевые камбэки сменились рецидивом последних минут игр прошлого сезона, а пределом мечтаний стали вымученные голы и бесцветные ничьи.
Последних в активе казанского коллектива к 17-му туру накопилось уже 10, но вряд ли на «Газпром Арене» гостям светила 11-я: «Зенит» не только не отпускает никого дома, но и является самой непримиримой командой чемпионата — лишь один ничейный результат в уже упомянутой выше встрече со «Спартаком».
Экспериментальный «Рубин» вознамерился испортить праздник «Газпром Арене»
И без того худой кафтан, который представляет собой состав «Рубина»-2018, к матчу с лидером стал и вовсе тришкиным — на поле не смогла выйти половина основы: Подберезкин, Устинов, Кудряшов (травмы), Азмун (дисквалификация), Цаллагов и Полоз (по условиям аренды). Отсутствие лучшего бомбардира команды Азмуна отчасти компенсировалось рецидивом старой травмы у Дзюбы, по причине которой Семак, как он сказал в предматчевом интервью, собрался сыграть «легкой кавалерией».
«Рубин» был вынужден бросить под «кавалерию» двух 18-летних воспитанников клубной академии. Раиль Абдуллин занял место на фланге, а проведший минуту против «Динамо» Артур Сагитов был отряжен в атаку на подмогу Байрамяну. Перед матчем наставник казанской команды сказал, что для дебютантов РПЛ матч должен стать настоящим праздником, признав, что на сегодняшний день Сагитов выигрывает конкуренцию у Бухарова, а голкипер Бабурин, вновь, как и в Черкизове, поставленный в рамку, — у Коновалова.
Последний в сезоне футбольный матч на Крестовском устроители обставили как праздник, вернее, как целую россыпь праздников. Во-первых, стадион, как мы уже отмечали выше, получил новое имя. Во-вторых, лучший зенитовский воспитанник XXI века Андрей Аршавин перед матчем вручил памятный приз лучшему зенитовцу ноября-2018 Дриусси. Ну а третий подарок Семаку преподнесла прямо к началу поединка его бывшая команда «Уфа», отнявшая очки у «быков» и сделавшая новый клуб Сергея Богдановича «зимним» чемпионом, вне зависимости от исхода предстоящей встречи. Так что Бердыев оказался прав — как бы Сагитов и Абдуллин ни сыграли, праздник и им, и их партнерам был обеспечен.
Начали гости смело и уже на 6-й минуте Сагитов заработал опасный штрафной у владений Лунева, который Нету перевел на угловой… С него светлая голова уроженца Питера Сорокина буквально вбила мяч в сетку ворот, опередив вратаря и защитников хозяев на ближней штанге. Гол этот стал клоном недавних мячей с угловых в ворота «Ростова» и «Динамо» — остается только восхищаться тем, как Бердыев и его штаб в стесненных, мягко говоря, условиях умудряются не только задумывать, но и претворять в жизнь интересные домашние заготовки.
Возмутившиеся такой наглостью со стороны «бердыевского пионеротряда» газпромовские звезды, естественно, осадили казанскую штрафную и приступили к диагональным и поперечным навесам на головы нападающим. Вот только в отсутствие «башен» — Дзюбы и Заболотного — головы «легкой кавалерии» до мячей этих не дотягивались. Хозяева начали нервничать, и Эрнани, локтем ударивший в полете Уремовича, получил «горчичник», а Ерохин, грубо подкатившийся под Байрамяна, удостоился от судьи Матюнина профилактического внушения.
Быстрый переход в атаку у «лазурных» откровенно не получался, и это облегчало казанцам защитные действия — требовались только внимание и подстраховка. К исходу получаса игры в активе хозяев оказалась лишь пара-тройка неопасных аргентинских ударов, авторами которых стали Паредес и Дриусси. Зато сам «Рубин» с завидной регулярностью зарабатывал стандарты, что вынуждало Матюнина чередовать беседы с карточками — вторую он показал Шатову. В большой плошке казанского меда в первом тайме оказалась лишь две ложечки дегтя — желтые карточки, предъявленные Байрамяну и Калинину. Хорош был в исполнении подопечных Бердыева и отбор мяча, после которого легкие и быстрокрылые «пионеры» не прочь были умчаться в атаку под предводительством своего «вожатого» Байрамяна.
Кто помог Бердыеву и его команде нанести лидеру первое домашнее поражение в сезоне
Начало второго тайма стало дежавю первого. Прекрасно проведший свой первый полноценный матч в РПЛ Сагитов заработал стандарт (и еще желтую карточку для Нету), а голова Сорокина воспользовалась нерасторопностью Анюкова и Лунева, и второй мяч залетел в хозяйскую сетку. Окончательно поняв, что затея с легкой кавалерией провалилась, Семак бросил в бой тяжелую артиллерию, поменяв Мака на Заболотного. Тем временем Паредес, сфолив на Уремовиче, получил четвертый для «Зенита» «горчичник», и тучи над раздвижной крышей «Газпром Арены» стали совсем свинцовыми.
Но, в отличие от Сагитова, дебют его партнера по молодежке «Рубина» Абдуллина вышел не таким радужным. Хозяева обложили вратарскую Бабурина серией угловых и после одного из них молодой защитник, пытаясь вынести мяч, зацепил ногу Эрнани. Паредес реализовал бесспорный 11-метровый — 2:1. Опасаясь, что Абдуллин может «поплыть», Бердыев заменил его на такого же дебютанта Данила Степанова, в то время как Семак захромавшего по вине Сагитова Ерохина поменял на Маркизио. «Бодание теленка с дубом» продолжалось и в кадровом смысле — если у одних «зубры» выходили на смену «зубрам», то у других к газпромовскому празднику подключались герои передач «Алло, мы ищем таланты». За 20 минут до конца игры стало ясно, что гостям предстоит забыть про контригру и целиком сосредоточиться на удержании ставшего зыбким перевеса.
И они не только терпели, но и «наглели» дальше. За четверть часа до финального свистка Сорокин забил свой третий гол, добив в сетку мяч, выпущенный из рук Луневым, но лайнсмен зафиксировал у «светлой головы» офсайд. Отмечу при этом, что при желании гол этот можно было засчитать, если бы действия вратаря питерцев рассматривались как ошибка при вводе мяча в игру. Семак перевел Ивановича в напарники Заболотному по нападению (Шатов еще в начале второго тайма сместился на фланг). Бухаров на 84-й минуте заменил одного из героев вечера Сагитова и почти сразу же Бабурин совершил сейв вечера, отбив удар Ивановича из убойной позиции.
В добавленные 5 минут напряжение матча достигло апогея. Заболотный вместо того, чтобы переправить мяч в сетку после навеса Кузяева, сыграл роль последнего защитника для Бабурина. Участилось количество игроков «Рубина», в изнеможении падающих на траву. Гранат лишь ценой предупреждения сорвал очередную атаку хозяев, а Лунев на 95-й минуте отправился в казанскую штрафную на угловой. Последний шанс хозяев запорол Дриусси, отправивший мяч в небеса уже перед самым свистком Матюнина об окончании встречи.
Справка
«Зенит» — «Рубин» 1:2 (0:1, 1:1)
Голы:
0:1 — 7 Сорокин, 0:2 — 50 Сорокин, 1:2 — 59, пенальти Паредес.
- «Зенит» — Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Кузяев, Ерохин (Маркизио, 65), Паредес, Эрнани, Мак (Заболотный, 56), Дриусси, Шатов.
- «Рубин» — Бабурин, Абдуллин (Степанов, 63), Уремович, Навас, Сорокин, Калинин, Могилевец, Камболов, Гранат, Байрамян, Сагитов (Бухаров, 84).
комментарии
Игра смотрелась на одном дыхании. Великолепно себя проявили вратарь Бабурин, Навас, Сорокин, Байрамян. Остальные тоже были прекрасны.
Намечается огромная конкуренция в Рубине с приходом 18-летних Сагитова, Абдуллина, Степанова, Мухамедзянова и т.д.
У меня сегодня Байрам-ян!