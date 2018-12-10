Казанский пионеротряд отобрал у «Зенита» плановые очки в первом матче «Газпром-Арены»

Выйдя на поле лидера чемпионата без восьми игроков основного состава, «Рубин» испортил праздник Миллеру, Семаку и компании

Еще несколько лет назад вывеска «Зенит» — «Рубин» гарантировала: это будет главный поединок тура. Нынче же последний матч осенней части чемпионата между растерявшей свой двузначный отрыв от преследователей командой Семака и впавшей не то что в стагнацию, а скорее в кому потрепанной дружиной его бывшего тренера Бердыева, мог гарантировать разве что дежурную победу хозяев. Тем более что не имели они права терять очки в день рождения нового имени своего стадиона. Но футбол тем и хорош, что горазд на неожиданности. За встречей 17-го тура, проходившей воскресным декабрьским вечером на «Газпром Арене», известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден начинал наблюдать безо всякого энтузиазма, но ее ход и особенно итог (2:1) повергли его в приятный шок.

В ожидании «зимней классики»

Когда недавно Курбана Бердыева спросили его мнение по поводу мук зрителей на матчах зимней части первенства РПЛ, он резонно отослал вопрошавшего к обещаниям авторов перехода чемпионата на схему «осень-весна» покрыть страну сетью крытых арен. Свежо, как говорится, предание, но вот «Санкт-Петербург», ставший в канун отчетного матча «Газпром Ареной», явился единственным выполненным из ряда прочих голословных обещаний. Красавица арена на Крестовском может в комфортных для болельщиков условиях принять 9 декабря футбольную встречу, а через неделю и хоккейную — именно на домашнем поле «Зенита» сборная России сыграет 16 декабря с финнами в рамках Кубка Первого канала. На остальных же наших стадионах, принимающих поздней осенью и зимой матчи Премьер-лиги (вспомните Красноярск в прошлом туре) если играть в мяч, то лучше в плетеный, и называть эту игру следует не футболом, а бенди.

На поле «Газпром Арены» декабрьским вечером предстояло встретиться «принцу» и «нищему». «Зенит», хотя и «поблекли яркие тона», как поет Константин Никольский, досрочно выиграл первый круг чемпионата, досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы и, если чем и неприятно удивил своих многочисленных поклонников, то тем, что при Сергее Семаке превратился в чисто домашнюю команду, регулярно теряющую очки на выезде — что в последнем туре и вовсе привело к конфузу в Туле. Зато дома питерцы осечек не допускают (вернее, не допускали) — в восьми матчах чемпионата семь побед и единственная ничья со «Спартаком». Да, «Краснодар» дышит в затылок, но у главного фаворита РПЛ впереди восстановление, подготовка к весенней части и неограниченные финансовые возможности для необходимого точечного усиления и без того звездного и «длинного» состава.

На Крестовском «Рубин» уже играл, обидно уступив в первом туре прошлого первенства — гол от Дриусси был пропущен буквально «на флажке». Последняя победа Казани над Санкт-Петербургом датируется 21 июля 2013-го (2:1), и еще больше времени — почти 6 с половиной лет — прошло с того дня, когда «рубиновые» в последний раз увезли 3 очка из Северной столицы — произошло это 25 августа 2012 на «Петровском» — 2:1.

«Зенит», хотя и «поблекли яркие тона», как поет Константин Никольский, досрочно выиграл первый круг чемпионата, досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы. Фото fc-zenit.ru



«Мы провели неплохую игру»

Эти слова рулевой казанцев произнес после кубковой встречи 5 декабря в Черкизове. Конечно, многоопытному наставнику виднее, но, на мой взгляд, и к этому, и к предыдущему матчу «Рубина» (с «Динамо») куда лучше подошло бы крылатое выражение Валерия Карпина «Игра была равна, играли два …».

В первой части сезона, когда прошла домашняя битва с питерцами (в августе), «казанский пациент» был скорее жив. Он приятно удивил победой в первом туре над «Краснодаром», который сегодня смотрится «пришельцем» из испанского или французского первенства, непонятно почему оказавшимся в нашем болоте. «Рубин», казалось, преодолел проклятие последних минут сезона 2017/18, в котором 9 (!) раз пропускал решающие голы в последнюю 10-минутку и добавленное время. Более того, он начал делать то, что Бердыеву не удавалось даже в «золотые» годы — как раз вырывать концовки.

Удивительный камбэк в Туле, потрясающе волевые спасения на «Казань Арене» против «крылышек» и «Спартака» заставили говорить едва ли не о «новом» «Рубине» и «перезагрузившемся Бердыеве». У казанских болельщиков возникли иллюзии, что даже при максимально обрезанном бюджете и «переходе на импортозамещение» с Коноваловыми и Сорокиным вместо Карадениза, Нобоа и М'Вила можно будет в соперничестве с богатыми и здоровыми вернуться если не на пьедестал, то хотя бы в Европу, где о подвигах «Рубина» еще не забыли.

Увы, где-то к ноябрю «сезон балов» закончился, карета превратилась в тыкву, и нищему, вспомнившему, что он когда-то был принцем, указали на дверь. Сказалось все вместе — лишение евровизы, нестабильность молодых игроков, дряхление Наваса, травмы, неоправданно раннее расставание с Рыжиковым, Караденизом и Кузьминым, верой и правдой служившими «Рубину». Нет, команда не посыпалась и осталась барражировать вокруг своего насиженного места последних сезонов — девятого, но игра у «Рубина» исчезла напрочь, волевые камбэки сменились рецидивом последних минут игр прошлого сезона, а пределом мечтаний стали вымученные голы и бесцветные ничьи.

Последних в активе казанского коллектива к 17-му туру накопилось уже 10, но вряд ли на «Газпром Арене» гостям светила 11-я: «Зенит» не только не отпускает никого дома, но и является самой непримиримой командой чемпионата — лишь один ничейный результат в уже упомянутой выше встрече со «Спартаком».

Проведший минуту против «Динамо» Артур Сагитов был отряжен в атаку на подмогу Байрамяну



Экспериментальный «Рубин» вознамерился испортить праздник «Газпром Арене»

И без того худой кафтан, который представляет собой состав «Рубина»-2018, к матчу с лидером стал и вовсе тришкиным — на поле не смогла выйти половина основы: Подберезкин, Устинов, Кудряшов (травмы), Азмун (дисквалификация), Цаллагов и Полоз (по условиям аренды). Отсутствие лучшего бомбардира команды Азмуна отчасти компенсировалось рецидивом старой травмы у Дзюбы, по причине которой Семак, как он сказал в предматчевом интервью, собрался сыграть «легкой кавалерией».

«Рубин» был вынужден бросить под «кавалерию» двух 18-летних воспитанников клубной академии. Раиль Абдуллин занял место на фланге, а проведший минуту против «Динамо» Артур Сагитов был отряжен в атаку на подмогу Байрамяну. Перед матчем наставник казанской команды сказал, что для дебютантов РПЛ матч должен стать настоящим праздником, признав, что на сегодняшний день Сагитов выигрывает конкуренцию у Бухарова, а голкипер Бабурин, вновь, как и в Черкизове, поставленный в рамку, — у Коновалова.

Последний в сезоне футбольный матч на Крестовском устроители обставили как праздник, вернее, как целую россыпь праздников. Во-первых, стадион, как мы уже отмечали выше, получил новое имя. Во-вторых, лучший зенитовский воспитанник XXI века Андрей Аршавин перед матчем вручил памятный приз лучшему зенитовцу ноября-2018 Дриусси. Ну а третий подарок Семаку преподнесла прямо к началу поединка его бывшая команда «Уфа», отнявшая очки у «быков» и сделавшая новый клуб Сергея Богдановича «зимним» чемпионом, вне зависимости от исхода предстоящей встречи. Так что Бердыев оказался прав — как бы Сагитов и Абдуллин ни сыграли, праздник и им, и их партнерам был обеспечен.

Начали гости смело и уже на 6-й минуте Сагитов заработал опасный штрафной у владений Лунева, который Нету перевел на угловой… С него светлая голова уроженца Питера Сорокина буквально вбила мяч в сетку ворот, опередив вратаря и защитников хозяев на ближней штанге. Гол этот стал клоном недавних мячей с угловых в ворота «Ростова» и «Динамо» — остается только восхищаться тем, как Бердыев и его штаб в стесненных, мягко говоря, условиях умудряются не только задумывать, но и претворять в жизнь интересные домашние заготовки.

Светлая голова уроженца Питера Сорокина буквально вбила мяч в сетку ворот, опередив вратаря и защитников хозяев на ближней штанге



Возмутившиеся такой наглостью со стороны «бердыевского пионеротряда» газпромовские звезды, естественно, осадили казанскую штрафную и приступили к диагональным и поперечным навесам на головы нападающим. Вот только в отсутствие «башен» — Дзюбы и Заболотного — головы «легкой кавалерии» до мячей этих не дотягивались. Хозяева начали нервничать, и Эрнани, локтем ударивший в полете Уремовича, получил «горчичник», а Ерохин, грубо подкатившийся под Байрамяна, удостоился от судьи Матюнина профилактического внушения.

Быстрый переход в атаку у «лазурных» откровенно не получался, и это облегчало казанцам защитные действия — требовались только внимание и подстраховка. К исходу получаса игры в активе хозяев оказалась лишь пара-тройка неопасных аргентинских ударов, авторами которых стали Паредес и Дриусси. Зато сам «Рубин» с завидной регулярностью зарабатывал стандарты, что вынуждало Матюнина чередовать беседы с карточками — вторую он показал Шатову. В большой плошке казанского меда в первом тайме оказалась лишь две ложечки дегтя — желтые карточки, предъявленные Байрамяну и Калинину. Хорош был в исполнении подопечных Бердыева и отбор мяча, после которого легкие и быстрокрылые «пионеры» не прочь были умчаться в атаку под предводительством своего «вожатого» Байрамяна.

Кто помог Бердыеву и его команде нанести лидеру первое домашнее поражение в сезоне

Начало второго тайма стало дежавю первого. Прекрасно проведший свой первый полноценный матч в РПЛ Сагитов заработал стандарт (и еще желтую карточку для Нету), а голова Сорокина воспользовалась нерасторопностью Анюкова и Лунева, и второй мяч залетел в хозяйскую сетку. Окончательно поняв, что затея с легкой кавалерией провалилась, Семак бросил в бой тяжелую артиллерию, поменяв Мака на Заболотного. Тем временем Паредес, сфолив на Уремовиче, получил четвертый для «Зенита» «горчичник», и тучи над раздвижной крышей «Газпром Арены» стали совсем свинцовыми.

Но, в отличие от Сагитова, дебют его партнера по молодежке «Рубина» Абдуллина вышел не таким радужным. Хозяева обложили вратарскую Бабурина серией угловых и после одного из них молодой защитник, пытаясь вынести мяч, зацепил ногу Эрнани. Паредес реализовал бесспорный 11-метровый — 2:1. Опасаясь, что Абдуллин может «поплыть», Бердыев заменил его на такого же дебютанта Данила Степанова, в то время как Семак захромавшего по вине Сагитова Ерохина поменял на Маркизио. «Бодание теленка с дубом» продолжалось и в кадровом смысле — если у одних «зубры» выходили на смену «зубрам», то у других к газпромовскому празднику подключались герои передач «Алло, мы ищем таланты». За 20 минут до конца игры стало ясно, что гостям предстоит забыть про контригру и целиком сосредоточиться на удержании ставшего зыбким перевеса.

В отличие от Сагитова, дебют его партнера по молодежке «Рубина» Абдуллина вышел не таким радужным



И они не только терпели, но и «наглели» дальше. За четверть часа до финального свистка Сорокин забил свой третий гол, добив в сетку мяч, выпущенный из рук Луневым, но лайнсмен зафиксировал у «светлой головы» офсайд. Отмечу при этом, что при желании гол этот можно было засчитать, если бы действия вратаря питерцев рассматривались как ошибка при вводе мяча в игру. Семак перевел Ивановича в напарники Заболотному по нападению (Шатов еще в начале второго тайма сместился на фланг). Бухаров на 84-й минуте заменил одного из героев вечера Сагитова и почти сразу же Бабурин совершил сейв вечера, отбив удар Ивановича из убойной позиции.

В добавленные 5 минут напряжение матча достигло апогея. Заболотный вместо того, чтобы переправить мяч в сетку после навеса Кузяева, сыграл роль последнего защитника для Бабурина. Участилось количество игроков «Рубина», в изнеможении падающих на траву. Гранат лишь ценой предупреждения сорвал очередную атаку хозяев, а Лунев на 95-й минуте отправился в казанскую штрафную на угловой. Последний шанс хозяев запорол Дриусси, отправивший мяч в небеса уже перед самым свистком Матюнина об окончании встречи.

Александр Норден, фото rubin-kazan.ru