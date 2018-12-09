Видео недели: Путин дал пять саудовскому принцу, Франция протестует, а Мухаметшин против Канта

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

«С больной головы на здоровую»

После волны отмены концертов в Госдуму пригласили рэперов. Депутаты говорили, что надо соблюдать закон, а музыканты обвиняли власти в цензуре. Хороший вопрос на встрече задал рэпер Птаха.

Болельщик «Ак Барса» выиграл миллион



Хоккейный болельщик Ильнас Хасаншин выиграл миллион рублей во время одного из матчей «Ак Барса». Он принял участие в конкурсе, по условиям которого надо было забросить шайбу в небольшое отверстие в воротах, установленных на противоположном конце корта.

«Кант писал какие-то непонятные книги»



В Сети стало распространяться видео, на котором вице-адмирал — начальник штаба Балтийского флота Игорь Мухаметшин призывает коллег принять участие в голосовании по выбору имени для калининградского аэропорта «Храброво». При этом он называет Иммануила Канта (один из вариантов переименования аэропорта) «предателем родины», а также заявляет, что известный философ «писал какие-то непонятные книги, которые никто из здесь стоящих не читал и никогда читать не будет».

SNL пошутили над рукопожатием Путина и принца Саудовской Аравии



Создатели американского шоу Saturday Night Live посвятили один из своих комических сюжетов встрече лидеров стран на G20 в Аргентине. В нем создатели программы в том числе пошутили над рукопожатием президента РФ и принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль-Сауда, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашукджи.

Протесты во Франции



Во Франции продолжаются антиправительственные протесты, начавшиеся в связи с планируемым повышением акцизов на автомобильное топливо.

Прототип сколковского аэротакси потерпел крушение



Прототип летающего такси, разработанного в «Сколково», упал при первом же испытании.

Лукашенко vs. Путин



Президент Белоруссии поспорил с Владимиром Путиным из-за цены на газ. Лукашенко напомнил про план создания к 2025 году единого нефтегазового рынка и отметил, что его отсутствие не позволяет Союзу действовать полноценно.

Принцесса Дубая рассказала о попытках побега из ОАЭ



На YouTube появилось видео, где 33-летняя дочь эмира Дубая Латифа бин Мухаммед Аль Мактум рассказывает о том, что с самого детства жила взаперти, как жестоко и неуважительно в ОАЭ обращаются с женщинами. По словам женщины, первую попытку побега она совершила еще в 16 лет, после чего на 3 года попала в тюрьму.

Последствия землетрясения на Аляске



Местные жители не пострадали и нашли в произошедшем повод для веселья. Многие начали играть в образовавшихся ямах с детьми и забирать домой куски асфальта на память.

Предложение руки и сердца пошло не по плану



В Нью-Йорке парень сделал предложение девушке на улице и, получив согласие, уронил кольцо в канализацию. Сами достать они его не смогли. Увидевший ситуацию полицейский решил помочь: кольцо достали, а затем полиция разыскала пару с помощью камер наблюдения.