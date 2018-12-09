Тол Бабай по патенту. В Удмуртии возник несказочный спор о национальном Деде Морозе

Вслед за войной за Кыш бабая у соседей патентный спор за своего сказочного персонажа

Удмуртский Дед Мороз — Тол Бабай — в преддверии новогодних праздников оказался предметом спора между крупнейшими туристическими центрами Удмуртии. Патент на наименование сказочного персонажа был выдан еще в 2011 году центру в Шарканском районе, где обустроили усадьбу Тол Бабая, однако конфликт относительно использования его имени возник только сейчас. Удалось ли разрешить разногласия — в материале «Реального времени».

Становление бренда

Усадьбу удмуртского Деда Мороза — Тол Бабая (от удмуртского «тол» — «зима» и «бабай» — «дедушка») — построили в селе Шаркан, в 90 км от Ижевска, несколько лет назад. До этого резиденция сказочного персонажа располагалась в небольшой деревне Титово, но с ростом популярности Тол Бабая она уже не могла вмещать всех желающих.

В последнее время усадьба Тол Бабая стала одной из главных точек притяжения туристов зимой. Тол Бабай занял пятое место в топ-10 Дедов Морозов России, а ежегодный фестиваль «На родине Тол Бабая» вошел в число лучших в стране.

Однако впервые использование наименования «Тол Бабай» стало предметом спора между правообладателем — культурно-туристическим центром «Усадьба Тол Бабая» в Шарканском районе — и музеем-заповедником «Лудорвай» в окрестностях Ижевска. Как писали местные СМИ, «Лудорваю» запретили использовать в афише имя персонажа. Еще в 2012 году оно было запатентовано шарканцами.

В последнее время усадьба Тол Бабая стала одной из главных точек притяжения туристов зимой. Фото deshi8.ru



Патент №455783 зарегистрирован на издание книг, культурно-просветительные и развлекательные клубы, организацию досугов, мастер-классов, конкурсов, спортивных состязаний, развлекательные ТВ-передачи, публикацию текстовых материалов [за исключением рекламных], развлечения и образовательно-воспитательные услуги. Он действует до 2021 года.

«Теперь к детям-удмуртам не будет приходить Тол Бабай?»

Споры вокруг бренда Тол Бабая создают неправильный негативный фон, а патент, выданный на использование этого наименования, выдан некорректно. Такое мнение выразила председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту Татьяна Ишматова.

— Я считаю что, патент, который забрендировал само название «Тол Бабай», выдан некорректно, потому что Тол Бабай, хоть и говорят наши коллеги, даже ряд ученых, что в 1990-е только он появился, на самом деле есть и в стихах, есть произведения 1930-х годов у Кузебая Герда, про Тол Бабая стихи писал. Вообще название «Тол Бабай» ближе и роднее южным районам. В Шарканском районе это был Тол Буба. Я тут даже не хочу высказываться, кто прав, кто виноват. Я считаю, что это просто неправильный негативный фон. Теперь к детям-удмуртам не будет приходить Тол Бабай, что ли? — посетовала Ишматова.

Она при этом отметила, что Шарканский район серьезно вложился в создание усадьбы Тол Бабая и раскрутку бренда, и стоило бы запатентовать исключительно саму усадьбу.

Получить комментарий по этому поводу у представителей «Лудорвая» не удалось.

«Я считаю, что это просто неправильный негативный фон. Теперь к детям-удмуртам не будет приходить Тол Бабай, что ли?» — посетовала Ишматова. Фото udmgossovet.ru



«Мы, единственно, просили не использовать его в коммерческих целях»

Председатель совета депутатов Шарканского района Дмитрий Орлов в комментарии «Реальному времени» сообщил, что вопрос использования бренда улажен, и переадресовал нас к начальнику управления культуры и туризма администрации района Елене Рудницкой. Она в свою очередь подтвердила, что вопрос уже был обсужден с участием профильных министров, и с юридической точки зрения шарканцы правы.

— У нас состоялся разговор, и мы пришли к компромиссу. Они признали, что мы правы юридически и научно, что это выдуманный персонаж, мы его раскручиваем, мы тратим деньги, энергию, самоотверженно люди работают. Мы, единственно, просили не использовать его в коммерческих целях, потому что, когда «Лудорвай» прописали в своем туре участие Тол Бабая, люди стали спрашивать, а что, действительно Тол Бабай из усадьбы в Шаркане туда отправится? Для нас это стало удивлением. Мы их попросили эту строчку из афиш убрать. А то, что вывернуто, будто мы никому не разрешаем произносить имя Тол Бабая в школах или детских садах, это не так, — отметила Рудницкая.

Вместо Тол Бабая — Тол Ая

В результате действительно на афишах «Лудорвая» зимний сказочный персонаж теперь называется Тол Ая. При этом на сайте опубликован пресс-релиз, в котором представляют Тол Ая как удмуртского Деда Мороза.

«Этот праздник просто невозможен без его главного символа — Дедушки Мороза, а в Удмуртии его называют Тол Ая. Произнесите вслух — звучит певуче. Удмуртский вариант имени этого древнего зимнего персонажа звучит именно так. Слово Тол переводится как «зима, зимний», а древнее слово Ай, Ая было заимствовано у урало-алтайских народов, которое у них означало «старец, мудрец, хозяин». Получается, Тол Ая — это мудрый старец, хозяин зимы», — сообщается на сайте музея-заповедника.

На афишах «Лудорвая» зимний сказочный персонаж теперь называется Тол Ая. Фото vk.com



При этом на приложенном рисунке персонаж одет не в фиолетовое пальто, а в голубое.



В Удмуртском институте истории, языка и литературы Уральского отделения РАН отказались комментировать, когда именно появился персонаж под именем «Тол Бабай», и высказываться относительно возникшего спора.

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов, комментируя эту тему журналистам, отметил, что не берется судить, кто в этой ситуации прав.

— Мне бы хотелось, я скажу личное мнение, чтобы такие объекты спорными не становились, потому что, знаете, это разрушает то самое ощущение сказки у детей, когда выясняются, что есть какие-то права, — сказал Смирнов.

При этом он не исключил, что республика в дальнейшем может зарегистрировать права на подобные бренды.

Добавим, что между Татарстаном и Башкортостаном была война из-за бренда «Кыш бабай».