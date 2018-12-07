«Колумб Оренбургского края»: как Петр Рычков основывал села, а Салават Юлаев сжег его дом

Заметки о жизни историка и путешественника: новые деревни и заводы, непростые отношения с крепостными и ссора с сыном

Имя известного историка и путешественника Петра Рычкова прочно связано с Бугульмой. Благодаря оставленным им записям, мы имеем целый кладезь информации о прошлом многих уголков Татарстана, Башкирии и Оренбургской области. Бугульминский историк-краевед и наш колумнист Станислав Недобежкин написал для «Реального времени» об этой выдающейся и одновременно противоречивой фигуре.

От Ключей до Спасского: тайна наименования села

В Бугульминском крае проживало немало выдающихся личностей, но особенное место среди них всегда занимал первый член-корреспондент Петербургской академии наук и член Вольного экономического общества при Московском университете, статский советник Петр Иванович Рычков. В составе Оренбургской экспедиции под руководством И.К. Кириллова он отправился в дальний край, изучению которого посвятил всю свою жизнь. Исследованию научной и трудовой деятельности П.И. Рычкова посвящено много трудов известных авторов, таких как П.П. Пекарский, Ф.Н. Мильков, П.Е. Матвиевский, В.Н. Витевский, А.В. Ефремов. Родословная П.И. Рычкова хорошо описана в работах выдающегося бугульминского ученого А.В. Ефремова. Но совершено отсутствуют работы, посвященные деятельности П.И. Рычкова по развитию Бугульминской слободы.

Землями Рычков был награжден за усердную службу в Оренбургской губернской канцелярии и за плодотворную работу в Оренбургской экспедиции.

В 1743 году ему было выделено 1 040 десятин земли в 18 км от Бугульминской слободы, где он основал деревню. Изначально деревня получила название Ключи, которое происходило от природных особенностей — здесь било несколько разнообразных ключей, образовывая один мощный родник. Впоследствии деревня Ключи было переименована в село Спасское.

Что касается легенд, существует несколько версий этого переименования. Одна из них гласит, что как-то в дни летнего Спаса ехала свадебная повозка, лошади сильно разогнались, и повозка опрокинулась, в результате чего погибла сваха. С тех пор рядом с селом Спасское возвышается небольшая гора, именуемая до сих пор Свахиной горой, а деревня была переименована в Спасское. А.В. Ефремов писал, что переименование было вызвано тем, что строительство деревни началось в дни Спаса, поэтому и деревня была названа Спасское. Но это не совсем так — деревня называлась Ключами до 1747 года.

В Бугульминском крае проживало немало выдающихся личностей, но особенное место среди них всегда занимал первый член-корреспондент Петербургской академии наук и член Вольного экономического общества при Московском университете, статский советник Петр Иванович Рычков



В 1747 году, действительно, в дни летнего Спаса началось строительство, вот только не деревни, а церкви Преображения Господня. В фондах оренбургского архива мы можем найти информацию о церкви: по указу от 28 октября 1747 года «Казанской консистории о произведении следствия о построении в вотчине Оренбургской губернской канцелярии асессора Петра Ивановича Рычкова деревни Ключах церкви». 24 марта 1748 года «Указом Казанской духовной консистории о посвящении» в церковь назначается священником Андрей Иванович Воробьев, переведенный из дьяков Успенского собора Оренбурга. 15 июля 1748 года был подписан «Указ Казанской духовной консистории протоирею Оренбурга Алексею Киселеву», что он должен «самоперсонально освидетельствовать церковь в деревне Ключи асессора Петра Ивановича Рычкова». Алексей Киселев освидетельствовал церковь 15 августа 1748 года, и с той поры деревня была переименована в село Спасское. Сама же церковь была достроена только в сентябре 1764 года и переименована в Воскресенскую, а в 1769 году была выстроена колокольня.

П.И. Рычковым была основана еще одна деревня — Батуринка, в советское время переименованная в Знаменку. Также была основана деревня Верхосулье рядом с речкой Сула.

После отставки

В связи с непростыми отношениями с новыми губернаторами Оренбургского края и ухудшающимся здоровьем, Рычков решает полностью посвятить себя хозяйственным делам и подать в отставку. В 1760 году он отправляется в Москву, а затем в Петербург, куда пребывает в январе 1761 года. В Петербурге одни предлагали ему отдохнуть, другие – оставить в Сенате при коммерции. Рычков в своих записках напишет, «что не желает быть в высших чинах, за многими болезнями к продолжению службы уже не способен и стремится к спокойной и уединенной жизни». Сенат удовлетворит его просьбу и будет ходатайствовать перед императрицей о награждении его чином статского советника, который вручат ему в 1764 году. В Берг-колегию он подал прошение о строительстве двух медеплавильных заводов не праздный вопрос Ирляндского, в 50 верстах от с. Спасского на р. Ирле, впадающей в р. Зай, и Насаковского в 35 верстах на р. Азак, впадающей в приток р. Волги и р. Сок. А также построить временный завод в селе Спасском. Миллеру он писал: «в селе моем Спасском двух медеплавильных печек с принадлежностями, а для деления железа о содержании тут двух ручных горнов 17 февраля определение учинено, сходное моими желаниями; оттуда и указ дан и на места указы отправлены».

Рычков прожил в Спасском 10 лет, этот период стал самым плодотворным в его научных и хозяйственных делах. Как писал А.В. Ефремов: «Здесь он много написал статей о природных богатствах губернии, сельском хозяйстве, местных промыслах, ее истории. Все его работы были основаны на личных наблюдениях и имели практическую направленность и дополняли его труд «Топография Оренбургская».

Так, кроме научной деятельности он активно занимался развитием своего села и Бугульминской слободы. Именно благодаря Рычкову Бугульминская слобода начинает активно развиваться. Непосредственно под его патронатом в Бугульме строятся две церкви. О прямой связи Рычкова с деятелями из Петербурга было известно всем начальникам Бугульмы, поэтому практически все перед ним заискивали, и, будучи в отставке, он имел большое уважение в самой Бугульме. Так, для него не было сложным истребовать из Бугульминского ведомства отставного вахмистра Василия Кривцова и выборного в селе Сок-Кармалы мордвина Айткула для экспедиции Лепехина.

В д. Батуренка он строит винокуренный завод, который впоследствии реорганизован в Батуринский крахмалопаточный завод, проработавший до 1958 года. Благодаря обширным знаниям Рычкова об опыте винокурения, его работам в трудах Вольного экономического общества, он оказывал всяческую поддержку другим начальникам заводов в Бугульминской слободе.

Все, кто проезжал по тракту, считали своим долгом посетить П.И. Рычкова в его селе. Так, в 1763 году Рычкова посетил И.И. Лепехин, который писал: «По приезду нашему в Спасское село г. Статский советник принял меня с особливой благосклонности и ласкою, где между разговорами о моем путешествии советовал мне предпринять возвратный путь к Волге по Соку». Рычков показал Лепехину рыбу пеструшку и кутему, они просмотрели алебастровые горы, показал, как башкиры хранят соты меда от медведей.

За время Спасского периода Рычкова посетили Ловиц, Л. Эйлер, Х.Эйлер, И. Фальк, И. Тауберт, Крафт. Впоследствии он писал Миллеру: «Я уповаю, довольны ли они моими советами».

Помещик-крепостник и непростые отношения с башкирами

Рычков, хотя и был достаточно прогрессивным для своего времени помещиком и критиковал других за то, что те заводят себе большое количество крестьян для потребностей: «себе не малое число официантов и ливрейных служителей», и понимал, что крестьянам живется не самым лучшим образом, — все же оставался традиционным помещиком крепостной России. Он совершено не критиковал крепостнический строй, а считал его закономерным и даже необходимым явлением. Так, у него произошел конфликт с сыном Николаем: «Н.П. Рычков женился на крепостной своего отца, из-за чего произошли серьезные распри с отцом, поэтому из Саратовской губернии Николай в Оренбург не возвращался».

Через 2 года после основания села появляются первые предпосылки недовольства. В 1763 году он писал Миллеру: «У меня здесь в селе очень конфузно: между крестьянами человек двадцать бежало. Сие меня не мало беспокоит и не допущает о делах ваших мыслить и писать порядочно, ибо от плутов несколько и в опасности нахожусь. Стараюсь, что бы они были усмирены в силе указов канцелярским определением».

Церковь Вознесения Господня в селе Спасское

Рычков, как крепостной помещик, достаточно жестко пресекал попытки своих крестьян к побегу или тем более к присоединению к восстанию. Известно, что «в селе Спасском и в деревне Верхосулье произошел мятеж и беспокойства от некоторых крестьян, которые, приняв намерение к обстоятельству, стали отваживаться на побеги, и бежало и около двадцати человек, в том числе и староста села Спасское Абрам Лонгинов. Из коих семь человек, явись в Оренбург и подав в губернскую канцелярию челобитные, показали, якобы они не крепостные, но вольные люди; но как сему не поверено было, и до присылки крепостей отданы они были переловлены и успокоены были уже тем, что некоторые из них кнутом, а другие плетьми, по определению оренбургской канцелярии, в селе Спасском при собрании всех крестьян, наказаны. Для которого наказания и заплечный мастер из Оренбурга нарочно был прислан». Из архивных данных известно, что Рычков приказал мастеру «наказать старшин села Спасского и деревни Верхосулья с особым пристрастием». В 1766 году у Рычкова с завода сбегает приказчик, который «унес с собою и последние мои деньжонки».

Повстанческое войско Салавата Юлаева, проходя по части Бугульминской слободы в 1773 году, заходит в село Спасское, где набирает в свое войско башкирских крестьян Рычкова и сжигает его дом (в огне гибнет и его библиотека). Салават Юлаев оставляет здесь часть повстанческого войска для контроля района повстанцами. Сюда прибывает майор Валленстерн, «имев сражение со злодеями на большой Московской дороге, в селе Спасском, где оные злодеи не мало времени имели свои стан и форпост всех разбил и из того села выгнал».

После освобождения Оренбурга Рычков заново освящает церковь в своем селе и украшает ее новым иконостасом. И вскоре Рычков узнает о гибели своего старшего сына Андрея, который пал в бою с повстанцами.

Наследие Петра Рычкова

Рычков скончался на 65-м году жизни в Екатеринбурге, откуда был перевезен в село Спасское и захоронен в своей церкви рядом с сыном. Его дети, а потом и внуки станут главными предводителями дворянства Бугульмы. Так, его сын Иван будет предводителем Бугульминского и Бугурусланского дворянства с 1785 по 1795 годы. Василий в 1777 году уйдет в отставку и продолжит штатскую службу в той же должности до 1785 года, а затем в чине коллежского асессора будет служить прокурором в Саратове и в Уфе. В 1807 году он становится предводителем дворянства Бугульминского и Белебеевского уездов.

С 1816 года селом Спасским будет владеть внук Рычкова, Александр Иванович, который, в отличие от своего деда, был активным противником крепостничества. Он стал единственным в Бугульминском уезде, кто составил акт, в силу которого крестьяне села Спасского становились после его смерти свободными хлебопашцами с правом в дар по 30 десятин земли на ревизскую душу. В архиве сохранилось дело «О ищущих свободы крестьян помещика Рычкова», начатое в 1818 году. Там указаны 33 крестьянина села Спасского, отпущенные на волю Александром Рычковым.

Рычков скончался на 65-м году жизни в Екатеринбурге, откуда был перевезен в село Спасское и захоронен в своей церкви рядом с сыном



Значение Рычкова для развития Оренбургского региона колоссально, так же оно значительно и для развития Бугульминской слободы. Потомки Рычкова владели его вотчиной еще 110 лет и оказывали огромное влияние на развитие города. Память в Бугульме о Петре Ивановиче жива, как она жива и в Оренбурге, и в Санкт-Петербурге.

В селе Спасском усилиями местных жителей восстанавливается церковь Вознесения Господня. Работает школьный музей, который обладает многими историческими экспонатами.

За многие годы Спасской сельской библиотекой собран большой материал по истории села Спасское и жизнедеятельности П.И. Рычкова, основанный на данных архивов, воспоминаниях старожилов села, статьях из периодических изданий. Основная цель и задача библиотеки – сохранить всю собранную информацию и донести ее для пользователей в наиболее удобной и приемлемой форме. В 2012 году библиотекой был разработан проект «Экскурсионная тропа по рычковским местам». В 2014 году Спасская сельская библиотека стала номинантом в республиканском конкурсе на соискание грантов за проект «Спасский Нестор, Колумб Оренбургского края».