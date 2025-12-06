Казанцам начали приходить уведомления от «Госуслуг» о создании домовых чатов в MAX

В Казани порядка 60% домовых чатов уже перевели в национальный мессенджер

Фото: скриншот письма от Госуслуг

Россияне стали получать уведомления от «Госуслуг» о создании домовых чатов в мессенджере MAX. Сообщения пришли в том числе жителям Казани, убедился корреспондент «Реального времени».

Отмечается, что чат работает даже при отключении интернета, а ссылка на него не меняется даже при смене управляющей компании.

По состоянию на конец ноября в Казани порядка 60% домовых чатов переведены в национальный мессенджер.

В том, как осуществляется перевод, кто и как создает сообщества МКД в MAX и какие ограничения при создании домовых чатов предусматривает действующее законодательство, разбиралось «Реальное время».

Денис Петров