Минобр Татарстана выделит более 20 миллионов рублей на новогодние подарки

В каждом «сладком подарке» будет лежать символ наступающего года — мягкая игрушка — лошадка

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Министерство образования и науки Татарстана объявило о начале закупки новогодних подарков. Планируется приобрести 18 000 подарков. На это Минобр готов потратить около 22 миллионов рублей. Доставить все подарки планируется до 28 декабря 2025 года.

Каждый подарок будет включать в себя плитку шоколада, карамель, ирис, леденцы на палочке, печенье, шоколадные вафли и разнообразные конфеты. А также мягкую игрушку — символ года — лошадку.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Управление образования Альметьевского района объявило конкурс на поставку новогодних подарков для школьников. На это планируется потратить чуть более 9 миллионов рублей.

Дмитрий Зайцев