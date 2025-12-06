На систему видеонаблюдения за казанскими школами потратят более 120 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов

В Казани объявлен тендер на установку и обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях социальной инфраструктуры. Стоимость работ оценивается в 127 миллионов рублей.

В реестре объектов — 167 школ, лицеев и гимназий.

Контракт предусматривает полный комплекс работ по монтажу, обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения. Основные технические требования включают запись видео в разрешении не менее 4 мегапикселей и хранение архива за последние 30 суток.

Система должна поддерживать стандарты ONVIF и RTSP, обеспечивать удаленный доступ и администрирование. Предусмотрено разграничение прав доступа и антивандальная защита оборудования.

Исполнитель обязан обеспечить круглосуточную работу систем без перерывов, ежемесячное составление отчетов и ведение журнала посещений. При возникновении неисправностей их должны устранять оперативно.



Дмитрий Зайцев