На систему видеонаблюдения за казанскими школами потратят более 120 миллионов рублей

В Казани объявлен тендер на установку и обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях социальной инфраструктуры. Стоимость работ оценивается в 127 миллионов рублей.
В реестре объектов — 167 школ, лицеев и гимназий.
Контракт предусматривает полный комплекс работ по монтажу, обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения. Основные технические требования включают запись видео в разрешении не менее 4 мегапикселей и хранение архива за последние 30 суток.
Система должна поддерживать стандарты ONVIF и RTSP, обеспечивать удаленный доступ и администрирование. Предусмотрено разграничение прав доступа и антивандальная защита оборудования.
Исполнитель обязан обеспечить круглосуточную работу систем без перерывов, ежемесячное составление отчетов и ведение журнала посещений. При возникновении неисправностей их должны устранять оперативно.
Ранее «Реальное время» сообщало, что на видеонаблюдение и IT-инфраструктуру для ИТ-парка направят 300 млн рублей.
