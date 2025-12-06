Трети казанцев приходится переживать рабочие конфликты из-за отпуска

Чаще всего о проблемах рассказывают женщины, а мужчины стараются решить вопрос самостоятельно

По данным исследования SuperJob, примерно треть трудоустроенных жителей Казани столкнулись с проблемами при составлении графика отпусков на работе.

Оказалось, что женщины гораздо чаще говорят о возникших проблемах — конфликты касаются почти 36% представительниц прекрасного пола, в то время как у мужчин этот показатель ниже — порядка 29%.

Кроме того, выяснилось, что наибольшие сложности возникают у сотрудников средней возрастной группы — 35—45 лет. Почти 38% из них заявили о неприятных ситуациях при распределении отпусков. А вот молодежь до 35 лет оказалась наименее склонной к рабочим конфликтам по этому поводу.

При этом подавляющее большинство сотрудников предпочитает урегулировать проблему своими силами. Только небольшой процент обращается за поддержкой к руководству либо специалистам кадровой службы.

