Трети казанцев приходится переживать рабочие конфликты из-за отпуска
Чаще всего о проблемах рассказывают женщины, а мужчины стараются решить вопрос самостоятельно
По данным исследования SuperJob, примерно треть трудоустроенных жителей Казани столкнулись с проблемами при составлении графика отпусков на работе.
Оказалось, что женщины гораздо чаще говорят о возникших проблемах — конфликты касаются почти 36% представительниц прекрасного пола, в то время как у мужчин этот показатель ниже — порядка 29%.
Кроме того, выяснилось, что наибольшие сложности возникают у сотрудников средней возрастной группы — 35—45 лет. Почти 38% из них заявили о неприятных ситуациях при распределении отпусков. А вот молодежь до 35 лет оказалась наименее склонной к рабочим конфликтам по этому поводу.
При этом подавляющее большинство сотрудников предпочитает урегулировать проблему своими силами. Только небольшой процент обращается за поддержкой к руководству либо специалистам кадровой службы.
