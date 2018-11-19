Гашек в Бугульме: приказ о монастырских девицах, карающий меч коммуниста и отъезд в Уфу

Подробности бугульминского периода жизни чехословацкого писателя-коммуниста

В этом году отмечается столетие Гражданской войны и вековой юбилей окончания Первой мировой войны. Эти эпохальные события находили свое отражение и в российской глубинке. Так, чехословацкий писатель Ярослав Гашек, призванный в австро-венгерскую армию, впоследствии вступил в партию большевиков и был направлен работать в комендатуре Бугульмы. О необычном периоде жизни в этом городе в колонке «Реального времени» рассказывает бугульминский историк-краевед Станислав Недобежкин.

Выбор бугульминца

Бугульма — город, который находится практически на одном расстоянии от всех республиканских и областных центров. Бугульма — один из немногих городов России, который находился в трех губерниях — Уфимской, Оренбургской, Самарской — и Татарской АССР.

Бугульма — это город, в котором происходили все важные события России, но не так, как в больших городах отрешенно, а, можно сказать, по-человечески. Ведь в провинциальных городах события мирового масштаба всегда чувствуются людьми особенно и проживаются эмоционально! В небольшом городе не спрячешься от событий, как это можно сделать в больших городах, в провинции всегда приходится выбирать сторону, и о твоем выборе будут знать все!

Так и каждый бугульминец сделал свой выбор накануне Гражданской войны. В 1917 году Анатолий Белоклоков организовал коммунистический отряд в составе Петра Ненастьина, Андриана Коробкова, Дмитрия Забирова, Василия Ракитина, Ивана Федина и Федора Викентьева. Именно Белоклоков организовал советскую власть в Бугульме еще до прихода красных частей в наш край. Борьба Белоклокова с белыми частями и чехословаками проходила с переменным успехом.

Бродяга и коммунист

Но не только бугульминцам пришлось сделать свой выбор, выбор сделал и всем известный Ярослав Гашек.

Вокруг фактов биографии писателя за годы накопилось изрядное количество легенд, слухов и анекдотов. Часть появилась еще при жизни Ярослава Гашека, которые он сам и распространял. Все это вы сможете прочитать на просторах Интернета, мы же расскажем о бугульминском периоде жизни Ярослава Гашека.

В конце 1918 года Ярослав Гашек в Москве вступил в чехословацкую секцию Российской коммунистической партии большевиков РКП(б)



Гашек родился 30 апреля 1883 года в Праге, в семье учителя. Образ жизни Ярослава и черты его характера послужили основой для появившегося позднее мифа о бродяге и короле богемы. Кофейни, винные погребки, трактиры, ночные прогулки, стычки с полицией были неотъемлемой частью жизни Гашека. Все это нашло отражение и в его творчестве. Мобилизованный в австро-венгерскую армию, Ярослав Гашек 23 сентября 1915 года добровольно сдается русским.

В конце 1918 года Ярослав Гашек в Москве вступает в чехословацкую секцию Российской коммунистической партии большевиков РКП(б). Речи коммунистов, литература и газеты большевиков, выступления руководителей партии — все это влияет на политическое становление Гашека. Он начинает сотрудничать с газетой «Прокопник».

В октябре 1918 года Гашек направлен в Бугульму в качестве агитатора-организатора. В его мандате написано: «Дано сие тов. Гашек Ярославу в том, что он Политотделом 5 армии назначается Помощником Коменданта г. Бугульмы, что подписью и приложением печати удостоверятся». В дорогу Гашек отправляется с 12-ю красноармейцами-чувашами. К красноармейцам-чувашам он не раз будет обращаться в своем рассказе «Комендант города Бугульмы»:

«В начале октября 1918 года Реввоенсовет «левобережной группы в Симбирске» назначил меня комендантом города Бугульмы.

Я тут же опросил председателя Реввоенсовета Каюрова:

— А вы уверены, что Бугульма уже взята?

— Свежих известий не имею, — бодро ответил тот, — но весьма вероятно, что к тому времени, когда вы там появитесь, город будет в наших руках.

А Бугульма переходила из рук в руки, но на октябрь 1918 года Бугульма находилась под властью Советов. 16 октября 1918 года комендантом Бугульмы был назначен Иван Дмитриевич Широков. Комендант Широков часто выезжал на фронт (линия фронта находилась в 8—12 км от Бугульмы), поэтому у него было несколько заместителей. Прибыв в Бугульму, Гашек стал заместителем Широкова (но в рассказах он себя указывает как комендант). К моменту назначения на должность помощника военного коменданта Гашек находился под непосредственным руководством политотдела Пятой армии.

В обязанности Гашека и других сотрудников комендатуры входили организация транспортировки грузов через Бугульму, расквартирование красноармейцев, охрана важных учреждений города: складов боеприпасов, вокзала. Дежурили они по очереди в комнате, где располагался большой стол, сейф, железная складная койка, телефон.

Дом, в котором расположен музей, был построен в конце XIX века купцом Нижерадзе как жилой, а в 1918 году в нем размещалась военная комендатура



«Пришлите 50 монастырских девиц»

При этом появление Гашека, да еще в комендатуре, воспринималось красноармейцами неоднозначно. Конфликт с белочехами продолжался, дрались не на жизнь, а на смерть. Откуда он взялся? «Убежит к своим», — так рассуждали бойцы. При этом Гашек не раз был замечен отстающим в местах, где часть была на эвакуации. Тогда Широков провел собрание, на котором рассказал биографию Гашека как честного революционера.

Работы было много. Комендант Широков и его помощники регистрировали бывших офицеров царской армии, священников.

Читая рассказы, можно узнать и некоторые исторические факты. К примеру, Гашек рассказывает, как в первые же дни его работы жители Бугульмы, согласно приказу комендатуры, сдали 1 тыс. винтовок и несколько пулеметов.

После отхода из Бугульмы, белогвардейцы оставили во всех административных зданиях, в том числе и в помещении банка, где размещался штаб 5-й армии, грязь и беспорядок. Рабочих не хватало, навести порядок было некому. И Гашек пишет приказ от имени военной комендатуры Бугульмы настоятельнице-игуменье монастыря пресвятой Богородицы:

«Военная комендатура города Бугульмы.

№ 3896. Действующая армия.

Гражданке игуменье монастыря

пресвятой Богородицы.

Немедленно пришлите пятьдесят монастырских девиц в распоряжение Петроградского полка. Монастырских девиц предлагаю выслать прямо в казармы».

В монастыре поднялся плач, в городе раздался звон церковных колоколов. К Гашеку явилась делегация духовенства, они упрашивали Гашека не вызывать монахинь.

— Помните, — сказал один из «святых отцов» — над нами Бог.

— Над нами потолок, — спокойно ответил Гашек. — А вы мешаете службе делу революции. Поэтому я налагаю на каждого из вас контрибуцию: три фунта свечек, дюжину яиц и фунт масла.

Духовенство ушло ни с чем. Прибывшим крестным ходом Гашек пояснил, что нужны монашки для уборки казарм. Благодаря множеству рабочих рук, все казармы были приведены в образцовый порядок.

Несмотря на комический характер ряда ситуаций в этих рассказах, они дают довольно точное представление об обстановке, сложившейся в прифронтовой полосе, о первых шагах советской власти в отвоеванных у белогвардейцев городах.

Гашек провел в Бугульме два с половиной месяца. Фото wikimedia.org



Был ли писатель палачом?

И по докладу Широкова, и по рассказам Гашека видно, что комендатура широко осуществляла карательные функции по отношению к контрреволюционным элементам. В рассказах Гашек представляет себя как честного борца, который никого не расстреливал и относился ко всему снисходительно, а серьезные карательные функции он перекладывает на Ерохимова, который представляет из себя собирательный образ как коменданта Широкова, так и других сотрудников комендатуры.

В свою очередь почетный гражданин Бугульмы, выдающийся педагог и краевед Анатолий Васильевич Ефремов, по воспоминаниям участников событий 1917—1918 годов, описывал Гашека как одного из активных сторонников карательных методов.

Как бы там ни было, Гашек провел в Бугульме два с половиной месяца, а пережил он намного больше, чем за всю жизнь скитаний в Праге.

Особенно это видно из рассказа:

«Я достал из кармана фотографию моей покойной матушки. Из глаз у меня полились слезы, и я зашептал: «Милая мамочка! Когда мы несколько лет тому назад жили с тобой на Милешовской улице в доме № 4 на Краловских Виноградах, тебе и в голову не могло прийти, что через пятнадцать лет твой бедный сыночек должен будет сосредоточивать полки на позиции Ключево — Бугульма, взрывать железнодорожные пути и мосты, поджигать элеватор и держаться при обороне города до последнего солдата, не говоря уже о всяких других вещах… Зачем не стал я бенедиктинским монахом, как хотелось тебе, когда я впервые провалился в 4-м классе? Жил бы себе припеваючи… Служил бы обедни да потягивал церковное винцо...»

Видимо, события в Бугульме оставили в нем особый след, раз он создал бугульминские рассказы, а в последующем хотел написать роман «Швейк в Бугульме». Гашек собирался провести своего героя через плен в России и службу в Красной Армии, поэтому «Швейк в Бугульме» должен был стать последующей частью комической эпопеи.

В начале января 1919 года политотдел принял решение издавать ежедневную газету «Наш путь». Гашек был назначен заведующим типографией газеты и направлен в Уфу, где газета должна была издаваться. Так закончился бугульминский период пребывания великого сатирика в наших краях.

После окончания Гражданской войны Гашек остался в Иркутске, где даже купил дом.

В 1966 году был открыт Литературно-мемориальный музей Ярослава Гашека, который является единственным в России музеем чешского писателя-сатирика



В ноябре 1920 года в Чехословакии разразился политический кризис. Чешские коммунисты в России получили распоряжение отправляться на родину, чтобы поддержать местное коммунистическое движение и готовить мировую пролетарскую революцию. Появление Гашека в Праге было равносильно разорвавшейся бомбе. Все газеты только о нем и писали, добавляя истории с ним до абсурда. В конце августа 1921 года он перебирается из Праги в небольшой городок Липнице.

Ярослав Гашек был человек вне системы, человек, который создал Швейка до такой точности реального и похожего на самого себя. 3 января 1923 он подписал завещание и заявил, что «Швейк тяжко умирает»…

Память города о Гашеке

В Бугульме память о Ярославе Гашека была всегда жива!

В 1966 году был открыт Литературно-мемориальный музей Ярослава Гашека, который является единственным в России музеем чешского писателя-сатирика. Дом, в котором расположен музей, был построен в конце XIX века купцом Нижерадзе как жилой, а в 1918 году в нем размещалась военная комендатура. Здесь как раз и работал Ярослав Гашек. На сегодняшний день здание располагает мемориальной комнатой и тремя экспозиционными залами.

Временные выставки размещаются в выставочном зале. Фонды музея насчитывают более 2,5 тысячи единиц хранения. Большую их часть составляют произведения Я. Гашека — роман «Похождения бравого солдата Швейка», рассказы, фельетоны и прочие на разных языках народов мира.

Также фонды музея представлены предметами живописи, скульптуры, нумизматики, этнографии. Благодаря тесному сотрудничеству и дружбе коллектива музея с потомками писателя — внуком и правнуком, фонды музея пополняются экспонатами из Чехии.

Коллектив музея принял участие в совместном проекте c Владимиром Григорьевичем Сальниковым — подготовке к изданию сборника «Бугульминских рассказов» Ярослава Гашека, дополненных историей Чехословацкого легиона в России и музея Я. Гашека в Бугульме. Книга вышла в серии «Бугульминская летопись», издание которой взял на себя бугульминский предприниматель Владимир Иванович Миняев.

Фонды музея насчитывают более 2,5 тысячи единиц хранения. Фото pro-derek.livejournal.com



Ежегодно музей посещает около 7 тысяч человек, здесь открываются выставки, проводится более 200 экскурсий и лекций, 80 музейных мероприятий в год. В книге отзывов оставили свои записи гости из разных городов и стран — Франции, Германии, Чехии, Китая.

На подмостках Бугульминского Государственного русского драматического театра имени Алексея Баталова с успехом шла пьеса «Бравый солдат Ярослав Гашек», в которой главного героя блестяще исполнил заслуженный артист России Салимов Равиль Исмагилович. Афиши театральных постановок украшают экспозицию музея Ярослава Гашека до сих пор.

На перроне станции Бугульминского вокзала стоит скульптура Андрея Маера — бравый солдат Швейк, который ждет свой поезд приключений с комическими ситуациями.