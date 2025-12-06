Собираемость платежей за ЖКУ в Татарстане составила 99,3%

Более 80% платежей происходит в электронной форме

На совещании в Доме правительства министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Марат Айзатуллин представил статистику по собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги.

Согласно данным, в октябре текущего года уровень собираемости платежей по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизился на 0,5% и составил 102,7%. За период с января по октябрь собираемость платежей в среднем по Татарстану составила 99,3%, что практически совпадает с показателем предыдущего года. Среднегодовой уровень также составил 99,3%.

Отмечается, что доля платежей, совершенных в электронном формате, достигла 80,5% от общего объема. Это свидетельствует о росте популярности электронных платежей среди населения.

Также были озвучены данные по просроченной задолженности. На 1 ноября 2025 года сумма задолженности за газ составила около 163 млн рублей, что на 14,5 млн рублей больше, чем в аналогичный период прошлого года. В то же время задолженность за электроэнергию снизилась на 11,7 млн рублей и составила 8,6 млн рублей.

Организации коммунального комплекса уменьшили объем своей задолженности на 14,2 млн рублей. Однако управляющие компании и товарищества собственников жилья увеличили свой долг за электроэнергию на 2,5 млн рублей, и на 1 ноября его объем достиг 8,2 млн рублей.

Эти данные подчеркивают необходимость дальнейшего улучшения работы по взысканию задолженности и повышению уровня платежной дисциплины среди населения и организаций.

Дмитрий Зайцев