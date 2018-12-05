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Что сдают на благотворительность? Древний калькулятор, машинку для попкорна и костюм Синьора Помидора

20:55, 05.12.2018
Что сдают на благотворительность? Древний калькулятор, машинку для попкорна и костюм Синьора Помидора Фото: bf-secondwind.ru

Сегодня в Казани открылся благотворительный магазин и музей странных вещей, которые люди иногда сдают в контейнеры для сбора одежды. Проект реализован фондом помощи людям в сложной жизненной ситуации «Второе дыхание». В магазине будет продаваться одежда, обувь, бижутерия и книги: новые вещи или ставшие невостребованными. Прибыль будет направляться в фонд для оказания помощи нуждающимся семьям. Сотрудники «Второго дыхания» показали и рассказали, какие вещи лучше не сдавать на благотворительность: именно они и будут представлены в музее странных вещей. К примеру, в контейнерах фонда для сбора ненужной одежды находили мини-машину для попкорна, советский калькулятор и костюм томата.

Видео Камиля Исмаилова
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