Для Бердыева ворота «Локо» в Москве остались неприступными

«Рубина» не побеждает уже в шести матчах подряд

В последнее время казанский «Рубин» перестал радовать своих болельщиков победами. В чемпионате страны в активе подопечных Бердыева уже десять ничьих, что серьезно бьет по амбициям клуба в этом сезоне. Некой отдушиной для казанцев должен был стать Кубок России, где «Рубин» дошел до четвертьфинала. В нем, правда, предстояло (и еще предстоит) сразиться с чемпионом страны «Локомотивом», но на стороне Бердыева тренерский опыт двухраундовых противостояний. Чем закончился первый матч команд — в материале «Реального времени».

Непобедимый Семин

Четвертьфинальная вывеска «Локомотив» — «Рубин» выглядела как одна из самых ярких на этой стадии Кубка России. На деле же игра команд в последнее время далека от идеала, и обилия голов в этом матче ждать не приходилось. К тому же, месяц назад прошла «генеральная репетиция» в рамках чемпионата страны, в которой ни одному из коллективов не удалось распечатать ворота соперника.

Еще больше удручала казанских болельщиков статистика гостевых встреч «Рубина» с «железнодорожниками». Сложно найти более неудобного соперника для Бердыева, чем Семин. Казалось бы, подопечные Курбана Бекиевича не раз одерживали верх над «семинскими», но это неизменно происходило лишь в домашних стенах. В гостевых встречах у «Рубина» и бердыевского «Ростова» каждый раз возникали трудности, да такие, что «сухая» серия вратарей команд Семина против клубов Бердыева длится уже почти 400 минут.

Все эти матчи объединяло лишь одно: Бердыев ни разу не пытался сыграть с позиции силы, чем прекрасно пользуется Семин — уже не первое десятилетие. Об этом хорошо осведомлен и бывший помощник Юрия Палыча Ринат Билялетдинов, который тоже призывал не ждать града голов в предстоящем матче.

Все эти матчи объединяло лишь одно: Бердыев ни разу не пытался сыграть с позиции силы, чем прекрасно пользуется Семин — уже не первое десятилетие



«Казанцы точно закроются и будут действовать на контратаках. «Локомотиву» придется приложить немало усилий, чтобы взломать оборону гостей. Думаю, тренерский штаб «железнодорожников» это понимает и постарается придумать методы, чтобы преодолеть защитные редуты «Рубина». Скорее всего, первый матч получится очень вязким и не стоит ждать обилия забитых мячей», — предположил Билялетдинов.



Первый тайм остался за «Рубином»

Справедливости ради, сам Бердыев вряд ли придает значение подобной статистике. Тренерскому штабу казанской команды на данный момент важнее успешное выступление в Кубке России — в связи с неудовлетворительным положением в турнирной таблице чемпионата (9-е место). Во многом благодаря этому состав «Рубина» оказался очень даже боевым, где лишь одна-две позиции вызывали вопросы. Впрочем, Гранат уже выходил играть опорником, а голкипер Бабурин неплохо зарекомендовал себя на предыдущей стадии Кубка.

У «Локомотива» было лишь одно отличие от привычного «старта» команды. Так, компанию Кверквелии, Хеведесу и Чорлуке в обороне составил давно уже ставший в народе футбольным «мемом» Борис Ротенберг. На противоположный край Семин отрядил молодого Лысова, тем самым лишив себя главного оружия против «Рубина» — фланговых атак. Впрочем, на 14-й минуте матча Ротенберг «сломался», уступив место Жемалетдинову. Хозяева на старте игры раз за разом утыкались в неэффективность своих крайков, из-за чего сильно страдало качество создаваемых моментов.

Несмотря на то, что «Локомотив» владел территориальным преимуществом, опаснее атаковал «Рубин». Благодаря шустрым Подберезкину и Могилевцу, казанцы хорошо переходили из обороны в атаку. В результате именно подопечные Бердыева имели больше возможностей открыть счет. Единственной же попыткой «Локомотива» в первом тайме остался ляп со стороны Бабурина. Голкипер «Рубина», выбивая мяч из своей штрафной, угодил в Эдера, и игровой снаряд лишь чудом не закатился в ворота.

Благодаря шустрым Подберезкину и Могилевцу, казанцы хорошо переходили из обороны в атаку



Во втором тайме у «Рубина» не работали даже стандарты

Второй тайм рисковал пройти по сценарию первого, но в дело вмешался шальной стандарт «Локомотива». Рутинный проход Миранчука был остановлен Могилевцем, о чем последний наверняка пожалел уже минуту спустя. Фернандешу удался точный навес в центр штрафной, где Эдер скинул мяч Чорлуке и хорват отправил его в сетку — 1:0. Времени отыграться у «Рубина» было предостаточно — почти целый тайм, однако с учетом нынешней формы казанцев в это верилось с трудом.

Впрочем, почти сразу мог забить Могилевец, сначала пробивший в защитника, а потом врезавшийся всем туловищем в Хеведеса. «Локомотив» благодаря голу отошел назад и стал играть на контратаках, еще больше осложнив жизнь казанцам. «Железнодорожники» не сидели сложа руки и вполне могли забить второй мяч. Эдер дважды имел хорошую возможность удвоить преимущество хозяев, но в обоих случаях оказался неточен.

На остаток тайма у «Рубина» нашелся свой форвард, которому «немного не хватало точности» — на 73-й минуте мог забить Азмун, причем два раза подряд. В первом моменте иранец не дотянулся до прострела Устинова, а во втором забрался в офсайд. Проковырявшись с десяток минут в середине поля, «Рубин» еще раз прошелся по правому флангу, где Устинов едва не нашел прострелом все того же Азмуна. И на этот раз защитники и Гильерме справились, а гости вновь остались ни с чем.

На 73-й минуте мог забить Азмун, причем два раза подряд



Одна победа «Рубина» в последних восьми матчах

К концу матча оставалось лишь признать, что тренерский штаб «Рубина» не сумел подобрать заветный ключ к обороне хозяев, сбившись на количество, а не качество ударов. Казанцы вновь превзошли своего оппонента по количеству попыток, но когда ты бьешь в частокол ног, толку от этого бывает немного. Не помогли в этот раз и стандарты Кафанова, к которым у тренеров РПЛ уже, похоже, начинает вырабатываться иммунитет.

Финальный свисток судьи зафиксировал победу «Локомотива», которому в Казани 23 февраля будущего года хватит и ничьей. Семин же, как и в предыдущих матчах с Бердыевым, оставил ворота своей команды на замке. А серия «Рубина» без побед теперь насчитывает шесть матчей.

После игры удивил Бердыев — на пресс-конференции он назвал игру «неплохой», несмотря на поражение своей команды.

«Неплохой матч. Нам не хватило гола на выезде, чтобы чувствовать себе комфортнее. Выход Миранчука изменил игру? Не заметил, чтобы он что-то сделал. Подберезкин покинул поле из-за травмы», — передает слова Бердыева «Чемпионат».

Зульфат Шафигуллин, фото rubin-kazan.ru