Ринат Билялетдинов: «Локомотиву» придется приложить немало усилий, чтобы преодолеть защитные редуты «Рубина»

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился своими ожиданиями от очной встречи этих команд в 1/4 финала Кубка России.

«Казанцы точно закроются и будут действовать на контратаках. «Локомотиву» придется приложить немало усилий, чтобы взломать оборону гостей. Думаю, тренерский штаб «железнодорожников» это понимает и постарается придумать методы, чтобы преодолеть защитные редуты «Рубина». Скорее всего, первый матч получится очень вязким и не стоит ждать обилия забитых мячей», — поделился мнением Билялетдинов.



Первый четвертьфинальный матч между «Локомотивом» и «Рубином» пройдет сегодня в Москве, в 19:30 по мск. Ответная встреча состоится в весенней части сезона.