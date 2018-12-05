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Ринат Билялетдинов: «Локомотиву» придется приложить немало усилий, чтобы преодолеть защитные редуты «Рубина»

18:29, 05.12.2018
Ринат Билялетдинов: «Локомотиву» придется приложить немало усилий, чтобы преодолеть защитные редуты «Рубина»
Фото: rusfootball.info

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился своими ожиданиями от очной встречи этих команд в 1/4 финала Кубка России.

«Казанцы точно закроются и будут действовать на контратаках. «Локомотиву» придется приложить немало усилий, чтобы взломать оборону гостей. Думаю, тренерский штаб «железнодорожников» это понимает и постарается придумать методы, чтобы преодолеть защитные редуты «Рубина». Скорее всего, первый матч получится очень вязким и не стоит ждать обилия забитых мячей», — поделился мнением Билялетдинов.

Первый четвертьфинальный матч между «Локомотивом» и «Рубином» пройдет сегодня в Москве, в 19:30 по мск. Ответная встреча состоится в весенней части сезона.

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