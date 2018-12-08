«Мы организовали курсы татарского языка в Центральной мечети Лондона...»

«Реальное время» продолжает говорить по-татарски: интервью с представительницей татарской диаспоры в Великобритании

«Реальное время» подготовило интервью с активисткой татаро-башкирского сообщества Великобритании «Заман» Дианой Яхиной, проживающей в Лондоне. Она рассказала, о чем участники «Замана» говорили с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым во время его визита и как татарам удается сохранять и изучать родной язык в Лондоне.

«Стараемся распространять информацию о Татарстане»

— Расскажите о себе. Где вы родились, где учились? Как оказались в Великобритании?

— Я родилась в Татарстане, в городе Альметьевск. Затем мы с родителями уехали на Север, прожили там около семи лет. Вернулись в Татарстан: два года я прожила в Альметьевске, два года — в Бугульме. Потом поступила в Москву, в РГУ нефти и газа, училась по специальности «разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений». Получив диплом, стала работать в компании Shell в Голландии. Там проработала почти четыре года, затем соскучилась по дому и уехала в Москву, потому что к тому времени родители уже переехали в Москву. В Москве прожила три года, тоже работала на одном из крупнейших проектов компании Shell совместно с «Газпром нефть» в Западной Сибири. Потом я решила, что хочу учиться — закончила MBA в одной из лучших британских бизнес-школ Cass Business School. Осталась здесь, в Великобритании, стала работать в качестве консультанта по покупке-продаже нефтегазовых месторождений. Собственно, это то, чем я сейчас занимаюсь. У меня еще есть предпринимательские проекты, но они на начальной стадии.

— Я так понимаю, они связаны с изучением английского?

— Да, есть школа профессионального английского. Но я надеюсь, что это будет школа не только английского, но и других языков. Вообще, мне интересна тема предпринимательства в сфере образования.

— Много ли татар живет в Великобритании? Есть ли какие-то организации, которые помогают объединяться, встречаться, общаться?

— Мы называем цифру 500 человек, но сказать однозначно сложно, потому что есть студенты, которые приезжают, учатся год и уезжают обратно, некоторые остаются дольше. Конкретную цифру отследить сложно. Мы сформировали татаро-башкирское сообщество Великобритании «Заман». Оно молодое, ему всего год. Но на самом деле мы начали собираться гораздо раньше. Например, в 2016 году мы провели первый Сабантуй. Его основным организатором был Айбулат Янтурин из Башкортостана. Потом мы начали собираться, я тоже очень много встреч организовывала, и постепенно сформировалось наше сообщество.

«Мы сформировали татаро-башкирское сообщество Великобритании «Заман». Оно молодое, ему всего год. Но на самом деле мы начали собираться гораздо раньше. Например, в 2016 году мы провели первый Сабантуй». Фото facebook.com/pg/sabantuylondon



— Что это за сообщество? Чем оно занимается?

— Оно включает людей разных возрастов из разных стран мира — из Прибалтики, Польши, Латвии, Литвы, Средней Азии, Узбекистана, Таджикистана, России, есть ребята из Москвы, из Татарстана, Башкортостана. Мы объединяем разных людей с целью развития татарской и башкирской культур, языков. В основном у нас, конечно, татары. Сейчас мы проводим уроки татарского языка, у нас также должен пройти мастер-класс по башкирскому языку. О башкирах мы тоже не забываем. К нам, например, из Швейцарии приезжают башкиры, которые участвуют в наших Сабантуях. Помимо того, что мы собираем татар и башкир, мы также стараемся представить нашу культуру для людей других национальностей, проживающих в Великобритании, потому что на самом деле о Татарстане, к сожалению, знают мало. И мы стараемся распространять информацию как можно больше. Например, я делала презентацию в своем университете о Татарстане. Один из профессоров очень заинтересовался университетами Казани, и мы дали ему контакты. Он очень интересовался казанскими студентами, потому что у него был один студент, который его очень впечатлил. У нас есть много разных возможностей.

«Нам нужно изучать язык, потому что многие выступают в защиту татарского, но при этом на нем не говорят»

— Как в целом относятся к тем, кто приехал из России? Нет ли какого-то негатива на фоне ухудшения отношений между Россией и Великобританией?

— К людям относятся хорошо, я не вижу никаких проблем.

— Есть ли какие-то проблемы другого плана? Имею ввиду, удается ли сохранить родной язык? Говорят ли по-татарски люди, которые проживают в Великобритании?

— Мы не фокусируемся на проблемах, мы ставим задачи. Когда начались дискуссии по поводу преподавания татарского языка, мы решили, что одним из приоритетов сделаем изучение татарского языка, потому что в любой ситуации нужно начинать с самих себя. Нам самим нужно изучать язык, потому что многие люди выступают в защиту татарского, но при этом на нем не говорят. Мы организовали курсы татарского языка в Центральной мечети Лондона. Туда ходит 7-10 человек. Также мы организовали «Татарча сөйләшү клубы» («Клуб говорения по-татарски», — прим. ред.). Раз в две недели мы встречаемся на курсах татарского и раз в две недели мы встречаемся в «Татарча сөйләшү клубы». Я посещаю оба мероприятия, встречаюсь со всеми каждую неделю. В клубе мы говорим только на татарском: обсуждаем какие-то новости плюс читаем пьесы татарских драматургов. Наша задача — привлечь большее количество людей, в том числе тех, кто проживает вне Лондона. У нас есть такие активные люди, которые с нами на связи, мы бы хотели что-то делать и для них. Нам было бы интересно видеть больше студентов.

«Наша задача — привлечь большее количество людей, в том числе тех, кто проживает вне Лондона. У нас есть такие активные люди, которые с нами на связи, мы бы хотели что-то делать и для них. Нам было бы интересно видеть больше студентов». Фото facebook.com/pg/sabantuylondon



— Вы сами занятия проводите?

— Нет, курсы ведет преподаватель татарского языка Рустем Сультеев. Он преподаватель City University London. Он преподает английский, турецкий языки и сейчас он обучает татарскому языку. А в «Татарча сөйләшү клубы» мы просто встречаемся и разговариваем. В этом клубе у нас есть парень из Японии. Недавно я ему выслала японскую сказку Габдуллы Тукая. Он так заинтересовался, он не ожидал, что Габдулла Тукай писал сказки о японцах. У нас на уроках есть парень из Турции, на русском он почти не говорит. Мы хотим сделать так, чтобы были не только татары. На ифтары, которые мы проводим во время месяца Рамадан, мы приглашаем людей разных национальностей. У нас и киргизы, и казахи участвуют, бывают гости из Пакистана, из арабских стран, русские ребята. Мы стараемся знакомить их с татарской культурой. Сейчас мы будем делать мастер-класс по башкирскому языку, и мы надеемся, что наш японский студент сделает презентацию на татарском языке о Японии. Он изучал татарский язык в Японии, у них там были организованы курсы. Он приехал в Лондон по обмену и сейчас изучает африканские языки.

— Татары, живущие в Великобритании, это кто? Те, кто приехал только сейчас, или есть те, кто уже живет давно и забыл язык?

— Есть люди, которые живут очень давно. Например, польские татары. Они уже ассимилировали и не говорят на татарском, но они мусульмане и придерживаются татарской культуры. То же самое с татарами Литвы и Латвии. В основном это те, кто уже родились там и у кого уже несколько поколений жило за границей. В основном это татары, которые приехали в Великобританию из Европы. Плюс есть волна новой эмиграции из России, стран СНГ и т. д.

«Президент предложил знакомиться со студентами из Татарстана»

— Расскажите, как прошла встреча Рустамом Миннихановым. Кто на ней присутствовал, что на ней обсуждалось?

— Присутствовал глава Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. С ним была встреча за два дня до этого в Центральной мечети Лондона, его знакомили с директором мечети, который рассказывал о курсах татарского языка. Эта встреча продлилась более трех часов, мы общались на татарском языке в основном. Центральная мечеть Лондона — это культурный центр, это не просто мечеть. Директор попросил фотографии Кул-Шарифа, нашего самого большого в мире Корана, копию первого напечатанного Корана, который был издан еще при Екатерине II. Он давно просит нас сделать лекцию об исламских ученых-татарах. Я вот предлагаю Марджани, потому что 200 лет со дня рождения Марджани. Я надеюсь, что у нас будет возможность провести такую лекцию в Центральной мечети Лондона уже для местной аудитории.

Потом была встреча с президентом. Основная цель была представить наше сообщество. Презентацию начали с танца, чтобы поднять всем настроение. Все наши встречи в сообществе вообще очень неформальные. Взаимопомощь очень важна для нас, потому что мы живем за границей. И у нас только мы друг у друга и есть. У нас уже формируются семьи. И на встрече с президентом мы представили пару, которая познакомилась на «Татар чыршысы» в прошлом году — они встречались в «Татарча сөйләшү клубы» и создали семью. Было приятно, что их поздравили, потому что у Ландыш с Альбертом никах был буквально за неделю. В формальной части встречи мы представляли сообщество, то есть я делала презентацию о том, сколько у нас человек, чем мы занимаемся. И наш Рустем абый, Рустем Сультеев, делал презентацию о нашем «Татарча сөйләшү клубы» и уроках татарского языка. Далее у нас в программе был Чихира со стихотворением, которое написал Рустем абый, но, к сожалению, Чихира проспал. Но Рустам абый сам читал свое стихотворение. У нас было два номинанта на вручение благодарственных писем от президента. Одним из них был Рустем Сультеев, он поэт, член сообщества писателей имени Каюма Насыри. В этом году должна выйти его книга. Благодарственное письмо вручили ему и Лилие апе. Она 18 лет руководила ансамблем в Литве, у нее много местных призов в Лондоне за активное участие в татарских мероприятиях. Собственно, ее сын и женился, и все как-то так совпало.

«Основная цель была представить наше сообщество. Презентацию начали с танца, чтобы поднять всем настроение. Все наши встречи в сообществе вообще очень неформальные. Взаимопомощь очень важна для нас, потому что мы живем за границей». Фото tatarstan.ru

— Насколько я знаю, Рустам Минниханов предлагал активнее общаться в соцсетях. Как вы относитесь к этому предложению?

— В Татарстане есть программа для студентов, и президент предложил знакомить с нами тех студентов, которые обучаются по этой программе. Мы заинтересованы в том, чтобы увеличить количество своих участников, особенно среди молодежи. Пока не знаю, как это будет реализовываться, но я поддерживаю эту идею. У нас были и другие предложения, мы их направили.

«Татарча диктантны Кэмбриджда үткәрсәң яхшы булыр иде»

— Үзегезнең оешамагыз турында сөйләп китегез. Ул нәрәсәләр белән шөгыльләнә?

— Безнең «Заман» дип аталган Бөек Британиянең татар-башкорт оешмасы бар. Ул бер ел элек кенә оешты. Ләкин безнең беренче Сабантуебыз инде 2016 елда ук үтте. Миннән башка безнең тагын бер оештыручыбыз бар. Аның исеме Әминә Нурмөхәммәтова. Ул үзе Мәскәү кызы. Аның ире Айбулат — Башкортстаннан.

Без бөтенебез дә волонтерлар. Һәр нәрсәне диярлек үзебез ясыйбыз. Безнең бию ансамбле бар. Һәм безнең Нурия исемле кызыбыз бөтен костюмнарны берүзе текте. Командабызга зур рәхмәт әйтәсем килә.

Бездә хәзер кырык активист бар. Мин күзәтүемчә, безгә һәр вакыт яңа кешеләр килә. Безнең оешма төрле милләт кешеләрен берләштерә — бездә башкортлар да, татарлар да, төрекләр дә бар, хәтта япон егете дә бар. Безнең сабантуйларга ике йөз — өч йөз кеше килә. Без маркетинг ясарга, күбрәк кеше җыярга телибез. Безнең иң зур максатыбыз — татар телен өйрәнү. Мин үзем Әлмәттә рус төркемендә укыдым, чөнки мин балачакта озак вакыт Себердә яшәдем, шуңа монда кайткач рус төркеменә күчәргә туры килде. Үзем дә сөйләшергә тырышам, башкалар да. «Татарча сөйләшү клубы» башланганда бу авыррак булды. Үзбәгыстаннан, Балтика илләреннән, Россияның төрле төбәкләреннән килүчеләр инде татар телен башлангыч дәрәҗәдә өйрәнәләр. Мәчеттә безнең алар өчен татар теле дәресләре алып барыла.

Бөтен чаралар татарча үтә. Бездә якынча егерме чара үтте. Иң кызык чараларның берсе — «Татар чыршысы»: анда балалар өчен Кар кызы, Кыш бабай чыгыш ясады. Шулай ук халыкара Ана теле көне үтте, анда татарча һәм башкортча шигырьләр укыдык, җырладык, биедек. Балалар анда да катнашты. «Мин татарча сөйләшәм» акциясе дә булды. Ул инде Казанда уза, аны Бөтендөнья татар яшьләре форумы оештыра. Ләкин без дә монда бәләкәй акция уздырдык — Вестминстер янына плакатлар белән чыктык. Сабантуйларга, ифтарларга, Корбан һәм Ураза бөйрәмнәренә без төрле милләт кешеләрен чакырабыз.

Ике атнага бер без татарча сөйләшү клубында очрашабыз. Шулай ук ике атнага бер татар теле дәресләре алып барыла.

facebook.com/diana.yakhina.7 фотосы



— Алар кая үтә? Күпме кеше йөри бу дәресләргә?

— Алар Лондонның Үзәк мәчетендә бара. Аның директоры Татарстан белән бик кызыксына. Без татарлар һәм Шиһабетдин Мәрҗәни турында лекция үткәрергә телибез. Бу бик кызык мәчет. Анда күп милләт кешеләре килә — инглизләр дә, хөкүмәт әгъзалары дә. Безнең иң зур максатыбыз — татарча сөйләшергә, ничек сөйләшә алабыз, шулай тырышабыз. Безнең кемдер башлангыч дәрәҗәдә сөйләшә. Безнең «Фейсбуктада», «Инстаграмда» да битебез бар, «Ватсапта» берничә чатыбыз бар. Аларның берсендә бөтен төркемнәр дә аралаша ала. Шулай ук «Татарча сөйләшү клубы» өчен ясалган чат бар. Без анда татарча гына сөйләшәбез. Авыр инде, чөнки без монда инглизчә һәм русча бик күп сөйләшәбез. Бәлки безгә хәзер инглизчә һәм русча сөйләшергә кызык та түгелдер, чөнки без аларны болай да яхшы беләбез. Яңа тел өйрәнү кызыграк.

— Бөек Британиядә татарлар күпме? Аларга инглизләрнең мөнәсәбәте нинди?

— Татарларның күпме икәнен без тәгаен белмибез, ләкин биш йөз дип әйтәләр. Минем уйлавымча, аларның күбесе Лондонда һәм Лондон тирәсендә яши. Ләкин без башка шәһәрләрдә яшәүчеләр белән дә элемтәдә торабыз, без алар белән ничек итеп онлайн эшләргә дип уйлыйбыз. Безнең Кэмбриджтан ике кешебез бар. Без быел беренче мәртәбә татарча диктант яздык. Минем уйлавымча, аны Лондонда һәм Кэмбриджда үткәрергә яхшы булыр иде. Безнең «Татарча сөйләшү клубына» Кэмбридждан бер малай килә. Бәлки анда башка кешеләр дә бардыр. Кайдер кешеләрнең гаиләләре, балалары бар, аларга даими рәвештә йөрергә авыр. Без алар белән дә ничек эшләргә дип уйлыйбыз.

Инглизләр, мин татар, Татарстаннан дисәң, бик кызыксыналар. «Нәрсә ул?», «Кайда ул?» — дип сорыйлар. Мин аларага сөйлим, Татарстан турында сылтамалар да җибәрәм.