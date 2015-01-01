«Реальное время» татарча сөйләшә
В конце 2016 года в мусульманской общине страны возникла дискуссия вокруг языка пятничных проповедей. В ходе обсуждения этой темы на страницах «Реального времени» мы опубликовали колонку казанского краеведа и историка Руслана Хабибуллина на языке оригинала – на татарском. В дальнейшем тематика материалов на татарском языке в нашей интернет-газете расширилась, и теперь на языке Тукая в «Реальном времени» обсуждаются вопросы языкознания, истории, этнографии, культуры, искусства.
- Общество 07 окт, 07:00 16 Ильмир Әхмәтҗәнов: «Минем хыялым балаларны иманлы, итәгатьле, татар җанлы итеп тәрбияләү» «Реальное время» продолжает говорить по-татарски: авторская колонка татарина о жизни в Северной Америке
- 13 авг, 07:00 5 Айдар Шәйхин:«Һарри Поттер татар фантастларын уятып җибәрер дигән өмет» «Реальное время» говорит по-татарски: переводчик Гарри Поттера о дореволюционном фэнтези, переводе учебника географии 1914 года и цене дружбы
- 13 мая, 07:00 20 «Казах халкы 45 ел көтте дә ышанды да Бауржанга Советлар Союзы Герое исеме бирелер дип» «Реальное время» говорит по-татарски: директор астанинского университета еще об одном славном имени времен Великой Отечественной войны
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- 15 апр, 07:00 19 Илхан Садри, Калифорния: «Татарстан татарлары «Хей, без татарлар! Привет» диләр. Минем йөрәгем авырта башлый» «Реальное время» продолжает говорить по-татарски: интервью с нашим американским соотечественником, который делает оцифровку пластинок и поет песни на улицах Сан-Франциско
- 01 апр, 07:00 19 «Арабызда боз эри»: Аделя Заһидуллина татар телен каверлар ярдәмендә үстерергә тели «Реальное время» продолжает говорить по-татарски: интервью с исполнительницей татарской версии песни «Тает лед» (плюс перевод)
- 18 марта, 07:00 10 «Без тәрҗемә ителгән комиксларны сата алсак, яхшы булыр иде, ләкин моның өчен безнең Марвелдан рөхсәтебез юк» «Реальное время» продолжает говорить по-татарски: интервью со школьником из Таджикистана, который вместе со своим русским другом переводит американские комиксы на язык Тукая
- 04 марта, 07:00 15 «Кая гына бармасын, татар хатын-кызлары ирләр ярдәмен тоеп укып чыкканнар» «Реальное время» продолжает говорить по-татарски: сестра Асгата Сафарова о нелегкой судьбе татарских женщин
- 18 февр, 07:00 17 «Аларның кампанйасы шайтанский, өстәлдә бер дюжинә шампанский» «Реальное время» говорит по-татарски: рецензия на дореволюционное произведение, осуждающее реформаторов-джадидистов
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- 14 янв, 07:00 11 Базарбай Бикчәнтәев: «Башта мин татарча ныклап сөйләшә белми идем, ә татарча җырларны җырлый идем» «Реальное время» продолжает говорить по-татарски: интервью с татарином, переехавшим из Китая в РТ, чтобы петь про Золотую Орду
- 24 дек, 07:00 10 «Мең ел элек без чирмеш белән чуашның кодасы, Алтай тавы арасында киек тотып ашап йөрүче мәҗүси идек...» «Реальное время» продолжает говорить по-татарски. Масгуда Шамсутдинова написала для нас колонку о связях между татарами, пророком и Маулидом
- 10 дек, 07:00 32 Римма Бикмөхәммәтова: «Башкорт милли хәрәкәтенең ялгышы – руслашудан түгел, ә татарлашудан курку...» «Реальное время» говорит по-татарски: поклонник «Дождя» о новом гражданском обществе, ошибках башкирских властей и о том, как отцу Lingualeo отказали в благородном порыве
- 26 нояб, 07:00 25 Татарча хөтбәләр: «Муллаларыбыз бернәрсә белмәгән татар халкына гарәп телендә кычкыралар» «Реальное время» заговорило по-татарски: историк о том, как 100 лет назад язык Тукая с боем внедрялся в казанских мечетях