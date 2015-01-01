«Реальное время» татарча сөйләшә

В конце 2016 года в мусульманской общине страны возникла дискуссия вокруг языка пятничных проповедей. В ходе обсуждения этой темы на страницах «Реального времени» мы опубликовали колонку казанского краеведа и историка Руслана Хабибуллина на языке оригинала – на татарском. В дальнейшем тематика материалов на татарском языке в нашей интернет-газете расширилась, и теперь на языке Тукая в «Реальном времени» обсуждаются вопросы языкознания, истории, этнографии, культуры, искусства.