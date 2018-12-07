«Тамада за миллион»: Екатерина Скулкина, «пародист всея РТ» и актер сериала «Улица»

В Татарстане услуги самого дорогого ведущего новогодних корпоративов обойдутся уже в 1 миллион рублей, но и самый дешевый стал еще дешевле

Расценки на шоуменов, ведущих новогодние корпоративы, в 2018 году практически не изменились. Хотя услуги самого дорогого тамады уже обойдутся в 1 млн рублей, но и самый дешевый теперь стал еще дешевле. «Реальное время» проанализировало гонорары ведущих, в декабре увеличивающих их как минимум вдвое, и узнало, причем здесь курс доллара и какую «зарплату» положили себе Екатерина Скулкина, любимый пародист братьев Миннихановых, актер сериала «Улица» на ТНТ и другие популярные ведущие.

Услуги самого дорогого новогоднего тамады обойдутся уже в 1 миллион рублей…

Расценки на ведущих корпоративных вечеринок — или «елок», в Татарстане за год почти не изменились. Если в прошлом году средняя стоимость услуг ведущего составляла 49—50 тыс. рублей, то в декабре 2018-го она достигла 53,5 тыс. Согласно данным, полученным аналитической службой «Реального времени», подсчитавшей актуальные расценки 64 популярных ведущих (с прошлого года от этой работы отказались двое — Искандер Вахитов и Раниль Нуриев), самый дорогой из них обойдется уже в 1 млн рублей. Зато опустилась и самая низкая планка «бюджетного варианта»: с 15 тыс. до 12,5 тыс. рублей. По-видимому, свою роль сыграла по-прежнему невысокая платежеспособность клиентов.

…но дело лишь в курсе доллара

То, что разница между нынешними и прошлогодними расценками минимальна и, по сути, едва ли заметна, видно и по самой дорогой ведущей, Екатерине Скулкиной, готовой приехать на казанский корпоратив за тот самый миллион. Не считая, правда, райдера — так, в прошлом году Скулкина потребовала еще авиабилеты из Москвы (2 бизнес, 2 VIP), 2 номера в пятизвездочной гостинице и посещение салона красоты. Казалось бы, Скулкина стала дороже — в прошлом году она требовала $15 тыс., а это на конец декабря 2017 года в пересчете на рубли около 864 тыс., то есть рост гонорара составил почти 16%. Однако в действительности расценки совсем не изменились: если пересчитать 1 млн рублей в долларах по сегодняшнему курсу (66,7 рублей за доллар), то окажется, что ведущая требует все те же $15 тыс.

Таким образом, рост гонораров ведущих в 2018 году (около 9%) на самом деле нивелируется ростом курса доллара, не считая инфляции. В декабре 2016 года Скулкина запрашивала $14 тыс. долларов (850 тыс. рублей по курсу на конец того года). За 1 миллион «шоувуман» готова не только вести шоу, но и периодически исполнять песни.

Скулкина стала популярной в «федеральном масштабе», участвуя в юмористической программе телеканала ТНТ Comedy Woman. Фото youtube.com



Экс-стоматолог и экс-капитан «Четырех татар», обидевшая ингушей

Скулкина стала популярной в «федеральном масштабе», участвуя в юмористической программе телеканала ТНТ Comedy Woman (идет с 2006 года). До этого она была участницей и одним из капитанов сборной КВН Татарстана «Четыре татарина» — уроженка Йошкар-Олы, она переехала в Казань в 1997 году, поступив на стоматологический факультет КГМУ.

К слову, именно в декабре прошлого года резидент Comedy Woman вызвала возмущение зрителей с Кавказа, сыграв в номере девушку из эскорта, говорящую на ингушском. Скулкина почти сразу же лично извинилась на официальном сайте шоу, отметив, что сама она не увидела в сценке того смысла, который так сильно задел многих людей, и что «с огромным уважением относится к людям любой национальности». Видео номера было удалено с сайта.

Ученик Салавата, пародист и любимец братьев Миннихановых не повысил свой гонорар...

Вторым по дороговизне и год спустя остается татарский шоумен, родившийся в Азнакаево и учившийся в музыкальной школе по классу баяна, а позже окончивший эстрадное отделение КГУКИ у профессора Салавата Фатхетдинова. Расценки Данира Сабирова вообще не изменились: за ведение корпоратива на русском или татарском языке придется выложить 125 тыс. рублей, но, если потребуются танцоры, проектор и проч., сумма увеличивается (то есть 125 тыс. рублей — «базовый набор» ведущего, нижняя планка).

В прошлом году Сабиров записал клип с Венерой Ганеевой и поучаствовал в съемках новогоднего «Огонька» телеканала ТНВ. Шоумен известен также своими пародиями, в интервью он сообщает, что его номера любит и президент РТ, который оценил их на юбилейных вечерах брата, директора ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифката Минниханова.

Расценки Данира Сабирова вообще не изменились. Фото afisha.59.ru

…а актер сериала «Улица» и автор флэшмоба Salavat Challenge даже понизил

Тройку самых дорогих ведущих Татарстана замыкает однофамилец Данира – Руслан Сабиров. За проведение корпоратива на русском или татарском языке (в котором он готов почувствовать и в роли диджея) он затребует от 75 до 95 тыс. рублей. Фактически его гонорар даже подешевел — в прошлом году Сабиров просил ровно 90 тыс. рублей, теперь же в среднем он обойдется заказчику в 85 тыс.

В сфере шоу-бизнеса Руслан Сабиров трудится 10 лет. Он снимался в сериале ТНТ «Улица» — который, кстати, закрылся буквально на днях. В число его клиентов входят «Икеа», Сбербанк, «Татнефть», казанская мэрия, «Иннополис» и др. Помимо съемок в сериале, в этом году Руслан Сабиров стал известен запуском в инстаграме флэшмоба Salavat Challenge — кальки с флэшмоба Kiki Challenge, участники которого на ходу выходят из авто, танцуя за ним под песню канадского рэпера Дрейка. Сабиров, соответственно, предложил танцевать под песню татарского певца Салавата, что сам же и проделал.

Как владелица «Театра праздника «BraVo!» не оценила телеведущего «Татарстан 24»

Хабибуллина — владелица «Театра праздника «BraVo!», организатор и руководитель «Первой казанской школы ведущих и организаторов», организатор и резидент проекта Тop-12 Event Kazan. Фото women.topshowmen.com



В полтора раза подорожала ведущая Наиля Хабибуллина, предлагающая теперь провести корпоратив на русском языке не за 50 тыс., а за 74 тыс. рублей. Впрочем, из этой суммы самой Хабибуллиной причитается лишь 35—40 тыс. рублей, остальное пойдет диджею (10 тыс.), певцу (10—15 тыс.), саксофонисту (6—7 тыс.) и даже Деду Морозу (5—10 тыс. рублей). Хабибуллина — владелица «Театра праздника «BraVo!», организатор и руководитель «Первой казанской школы ведущих и организаторов», организатор и резидент проекта Top-12 Event Kazan.



Пятерку самых дорогих ведущих замыкает участник «Камеди Баттл» на ТНТ Тимур Рагга, телеведущий канала «Татарстан 24», организатор проекта StandUpKzn, «тренер по публичным выступлениям». Он потребует за новогоднюю вечеринку от 50 до 75 тыс. рублей (50 тыс. — один ведущий, 75 тыс. — дуэт), то есть в среднем 62,5 тыс. рублей. Проводит мероприятия только на русском. За год его ценник почти не изменился — в декабре 2017 года стоимость ведущего на корпоративе оценивалась в 60 тыс. рублей. Чтобы понимать, насколько отличается обычный гонорар ведущего от новогоднего, приведем стоимость ведения корпоратива, указанную самим Тимуром — 30 тыс. рублей (как и ведение свадьбы). Таким образом, в декабре цена вырастает в два раза.

Осенью 2018 года Тимур Рагга представлял Казань на межрегиональном мероприятии «Шоумен года 2018» (проиграл) — одной из выбиравших лучшего шоумена, кстати, была Наиля Хабибуллина.

«Безалкогольный тамада» дешевеет с каждым годом

Ценник Гамиля Нура с каждым годом снижается. Фото vk.com

Самый бюджетный вариант — специалист по «безалкогольным свадьбам» Гамиль Нур, готовый провести корпоратив как на русском, так и на татарском языке. Ценник на него с каждым годом снижается: в 2016 году он (вместе с диджеем и певицей, между прочим) стоил 20 тыс. рублей, год назад – 15 тыс. рублей, в декабре 2018 года «минимальный набор» обойдется уже в 10 тыс. рублей (максимум — 15 тыс.). Нур уверял несколько лет назад, что «алкоголизм уже вышел из моды», но, судя по ежегодному снижению цен на его услуги, новогодние корпоративы без «горькой» пользуются довольно небольшим спросом.

В тройку самых доступных корпоративных ведущих входят также русскоязычная Татьяна Рязанова, снизившая свой гонорар в прошлом году с 22 до 15 тыс. рублей, но в этом году повысившая стоимость услуг (ведущая с вокалом плюс диджей) до 18 тыс. рублей, и ведущая программы «Колдермеш» на ТНВ Эвелина Абдуллина.

Цены на услуги ведущих новогодних корпоративов

№ Имя 2018 2017 Корпоратив, 30 чел. 2016 г. Язык ведения 1 Екатерина Скулкина 1000000 от 15 000$ 850000 русский 2 Данир Сабиров 120000-130000 120000-130000 80000-110000 татарский, русский 3 Руслан Сабиров 75000-95000 90000 30000 русский, татарский 4 Наиля Хабибуллина 66000-82000 50000 60000 русский 5 Тимур Рагга 50000-75000 60000 40000 русский 6 Салават Минниханов и Гузэлем 70000 60000 50000 русский, татарский 7 Тимур Скляров 70000 45000 55000 русский 8 Макс Проперлов 47000 (до 24.12), 67000 после 24.12 50000-55000 40000 русский 9 Руслан Скорпов 65000 60000 55000 русский