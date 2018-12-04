Шевелюра Зарипова осталась цела, но у «барсов» появилась проблема посерьезнее

Игроки «Ак Барса» пытаются решить вопрос через СМИ — кто налажал со льдом в «Татнефть-Арене»

«Ак Барс» завершал четырехматчевую домашнюю серию игрой с худшей командой Западного дивизиона. Маркетинговая служба клуба придумала отличный способ привлечь народ на эту встречу, но собрать полную арену так и не удалось — хотя в случае аншлага Данис Зарипов, как известно, обещал побриться наголо. Но после игры об этом уже никто не вспоминал, поскольку сами хоккеисты подняли вопрос, о котором зрители, как правило, не задумываются. О том, как «Ак Барс» одержал восьмую победу подряд не то на льду, не то на песке — в репортаже «Реального времени».

Брить или не брить

— Всем привет! Объявляю челлендж. Если 3 декабря на матче с «Северсталью» будет полный аншлаг, повторяю, полный аншлаг, — то я постригусь при всех налысо. Айда на хоккей! — призвал на прошлой неделе с медиакуба «Татнефть-Арены» Данис Зарипов.

Именно 25-й номер «Ак Барса» стал самым обсуждаемым хоккеистом прошлой недели в составе казанского клуба. Сначала он побил рекорд Алексея Калюжного по количеству проведенных матчей в чемпионатах России, а затем бросил болельщикам тот самый вызов с бритьем наголо. Безусловно, эта маркетинговая акция клуба заслуживает похвалы — так зрителей на матч с непринципиальным соперником и заведомо невысокой посещаемостью в Казани еще не заманивали.

Однако к стартовому вбрасыванию на трибунах вряд ли было даже больше 6 тысяч болельщиков при официальной вместимости арены в 8 890 человек. По ходу матча набежало еще с пару сотен, некоторый ажиотаж в связи с возможностью увидеть безволосого Даниса имел место, но это ни к чему не привело.

6 868 зрителей — именно такую цифру огласил диктор за 5 минут до конца второго периода. Без этой акции «Ак Барс» — в четвертой подряд домашней встрече, да еще с аутсайдером Западной конференции, да еще вечером понедельника, наверняка не досчитался бы полутора-двух тысяч человек на арене. Зарипов может хитро улыбаться и поглаживать себя по волосам, а маркетинговая служба клуба — готовить новые акции по привлечению болельщиков на трибуны.

6 868 зрителей – именно такую цифру огласил диктор за пять минут до конца второго периода



Разин — главная звезда Череповца

На прошлой неделе в «Северстали» прошел целый ряд изменений — череповчан возглавил один из самых эпатажных тренеров российского хоккея Андрей Разин. Когда-то он заставлял игроков «Автомобилиста» тренироваться в розовых майках, а работая в ВХЛ, выбегал драться с голым торсом на лед. Будучи хоккеистом, Андрей Владимирович не был столь импульсивен. Наоборот, Разина ценили за хоккейный интеллект и золотые руки.

Находясь в поиске очередной тренерской работы, Разин не раз говорил, что пересмотрел свое отношение к тренировочному процессу и общению с людьми. В тренерском плане он стал опытнее, но вряд ли это хоть как-то поможет «Северстали». Теоретические шансы на выход в плей-офф у команды сохраняются, помогает этому и отсутствие «Торпедо» в Западной конференции. Но подбор игроков у череповчан совсем не тот, что в прошлом сезоне, когда «Северсталь» впервые за 5 лет вышла в плей-офф.

Хотя начало тренерской саги Разина в Череповце пока получается неплохим — перед отчетной игрой «сталевары» победили в Нижнекамске «Нефтехимик». Любопытно, что в «Северстали» решились не только на тренерские изменения, но и на перестановки в менеджменте. Так, 27-летний Михаил Щедрин стал самым молодым функционером в КХЛ, заняв пост генерального менеджера. Представить, что такой молодой управленец в нынешних реалиях появился бы, скажем, в «Ак Барсе», невозможно в принципе.

Как перепутали Артемов



Перед игрой Зинэтула Билялетдинов был в отличном настроении и говорил, что вопросов к своим подопечным не имеет:

— Команда одержала семь побед подряд. Насколько такая серия опасна, может ли она расслабить команду?

— Конечно, за победами иногда какие-то вещи уходят, есть какая-то опасность. Но я считаю, когда у команды есть уверенность — это тоже хорошо. Поэтому пока на сегодняшний день у меня вопросов нет, ребята играют с отдачей, с пониманием. Это самое главное.

В ворота «Ак Барса» вернулся Владислав Подъяпольский, которого неожиданно пригласили на январский Матч звезд КХЛ в Казани. Подтверждать свой звездный статус Владу пока приходится по большей части в матчах с не самыми сильными соперниками. Но и с ними бывает интересно — спустя 2 минуты 45 секунд как раз после не самой уверенной игры Подъяпольского Владислав Кодола с третьей или четвертой попытки сумел запихать шайбу в ворота.

В ворота «Ак Барса» вернулся Владислав Подъяпольский

Практически тут же череповчане провели позиционную атаку, в которой отличился Руслан Карлин — 0:2 после 5 минут игры. Давненько такого не было с «Ак Барсом».

Но буквально в следующей атаке уже дежурный гол забила связка двух Артемов — Лукоянова и Михеева. В предыдущей игре с «Локомотивом» произошла путаница, когда автором гола сначала объявили Лукоянова, а потом исправили на Михеева. В этот раз диктор взяла приличную паузу, прежде чем объявить Артема Михеева автором первой шайбы «Ак Барса» в матче. Но спустя минут 10 судьи внесли поправку и переписали гол на Лукоянова.

— Второй матч подряд судьи и диктор путаются в Артемах. То вас объявляли, хотя забил ваш партнер, то вы забили, а объявили Михеева, — напомнил Лукоянову после игры корреспондент «Реального времени».

— В принципе, голы получились практически одинаковые. В прошлой игре точно Михеев забил. В этом матче он бросал, а шайба просто попала мне в ногу, от нее в ворота. А после второго гола, Лехи Потапова, я сразу сказал судьям, что я не подставлял клюшку и автор шайбы — он.

Да, за 6 минут до конца периода никаких вопросов по этому звену уже не было: пока два Артема кружили перед вратарем соперника, шикарный дальний бросок получился у Алексея Потапова — 2:2. Звено, которое на раскатки выходит в оранжевых свитерах, Потапов — Михеев — Лукоянов, уже трудно называть в нынешнем «Ак Барсе» формально третьим или четвертым, или сдерживающим. В последних матчах оно без вопросов ведущее. Ну а первый период получился настолько захватывающим, что заставил забыть о Зарипове и обратить внимание на потрясающую статистику от гостей — 19 бросков в створ ворот за 20 минут.

— Считаю, что игра была хорошая. Мы повели в счете, но немножко не поверили в свои силы и пропустили ненужный первый гол. Второй период неплохо играли, но концовочку не провели как надо. Позитив в том, что при счете 2:3 с такой командой, как «Ак Барс», у нас были моменты, чтобы сравнять счет. Поэтому не все так плохо, жизнь продолжается, — говорил после игры Андрей Разин.

Диктор взяла приличную паузу, прежде чем объявить Артема Михеева автором первой шайбы «Ак Барса» в матче. Но спустя минут 10 судьи внесли поправку и переписали гол на Лукоянова

Свитов помогает Каре закрепиться в основе

Во второй 20-минутке, когда стало понятно, что шевелюра Даниса останется в целости и сохранности, можно было полностью переключиться на хоккей. «Северсталь» по ходу матча ожидаемо сдавала, «Ак Барс» упускал инициативу только в моменты численного неравенства. Так, Галиев и Зарипов с разницей в пару минут отправились отбывать штраф за одно и то же нарушение — подножку. Гости тратили много сил, когда на льду были легионеры «Ак Барса», и на следующую смену их уже привычно не хватало. Шансом забросить первую шайбу за «Ак Барс» воспользовался Владислав Кара, — он был заявлен на матч 13-м нападающим и во время взятия ворот находился в атаке в компании Михаила Глухова и Александра Свитова. Кара получил пас с неудобной руки от Свитова и «прошил» девятку ворот Алексея Артамкина.

— Миша Глухов протащил шайбу, отдал Свитову, тот мне доставил на пятак. Я находился там один, и надо было просто попасть в ворота. Попал, — рассказывал журналистам после игры Кара.

— В этом сезоне у «Ак Барса» уже все забивали. Вас не подкалывали, что пора бы уже отличиться?

— Да нет, я и сам понимал, что пора. 27 игр провел в сезоне.

— Когда начали с 0:2, что было на скамейке? Довольно неожиданно пропустили два гола в начале матча.

— Да ничего, все было спокойно. Начало матча, еще уйма времени впереди была. Потом забили одну, вторую. Игра выровнялась, все успокоились.

— Вы в одной тройке с Александром Свитовым. Как вам играется с таким опытным хоккеистом, который многое повидал?

— Он подсказывает в каких-то моментах, если я где-то занял неправильную позицию. Такого, чтобы он на меня ругался, нет. Хотя иногда бывает. У нас весь коллектив хороший, все друг другу помогают.

— Сегодня он вас хвалил?

— Конечно, я же первую шайбу забил. Там вообще — все как налетели.

Шансом забросить первую шайбу за «Ак Барс» воспользовался Владислав Кара

«Хотим через СМИ достучаться до проблемы»

Итог встрече подвел Иржи Секач — 4:2. Легионерское звено в этой игре выглядело не так активно, как обычно. Правда, после матча причина этого, возможно, вскрылась.

— Сегодня был очень тяжелый матч и с физической, и с психологической точки зрения, — признался после игры Лукоянов. — Рад, что наше звено снова внесло свой вклад в общую победу. Впереди три непростые игры с хорошими соперниками. Но хотел бы поднять важную проблему, — тут Артем стал максимально серьезным. — У нас постоянно меняется на арене лед. То он хороший, то какой-то рыхлый. Сегодня просто невозможно было на нем играть — бегали, как по песку. Тратили еще больше сил, чем обычно. Хочется через СМИ достучаться до тех людей, которые отвечают за лед. Пусть посмотрят его, доработают. Реально тяжело на таком льду играть. Может, концерты его портят. Может, что-то там случилось. Это не лично я жалуюсь — говорю от лица всей команды. Мы, правда, уже даже не знаем, кому об этой проблеме сообщить. Играть невозможно. Это влияет и на результат, и на наши физические показатели – тратим больше энергии на таком покрытии. Приходится больше усилий прикладывать, чтобы разбежаться или еще что-то сделать.

— Игра для нас была хорошая, но в то же время непростая. Пропустили сразу две шайбы, потом все же нашли возможность забить и уже начали играть так, как должны были. Но все равно не все получалось так, как мы хотели. Будем работать, исправлять свою игру, — говорил после игры Зинэтула Билялетдинов.

— Сегодня после игры многие игроки жаловались на состояние льда. С чем это связанно и почему менеджмент клуба не может решить этот вопрос?

— Я должен отвечать? Я решаю в первую очередь вопросы, связанные с командой, с хоккеем. Видимо, позавчера был какой-то большой концерт и не успели привести лед в порядок. Но, повторюсь, вопрос не ко мне.

Зинэтула Билялетдинов: «Я решаю в первую очередь вопросы, связанные с командой, с хоккеем. Видимо, позавчера был какой-то большой концерт и не успели привести лед в порядок»

— На игре команды это как-то сказывается?

— Безусловно, сказывается. Лед плохой.

Теперь «Ак Барсу» предстоит выезд по маршруту Санкт-Петербург — Рига — Братислава. Времени на исправление льда у клуба и арены будет аж две недели. У «барсов» в регулярном чемпионате остается еще 12 домашних матчей и почти все, как на подбор, с хорошими соперниками: дважды «Автомобилист», дважды «Магнитка», дважды «Трактор», «Авангард», «Салават Юлаев», ЦСКА, московское «Динамо» и «Нефтехимик». А значит, проблем с посещаемостью быть не должно. Помощь Зарипова, которого можно будет попробовать побрить еще раз, может пригодиться лишь 5 февраля в матче с «Торпедо».

Андрей Лопата, фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)