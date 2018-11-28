Новости спорта

21:03 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Данис Зарипов установил рекорд чемпионатов России по сыгранным матчам

19:38, 28.11.2018

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов установил рекорд хоккейных чемпионатов России по количеству проведенных матчей.

37-летний нападающий вышел на лед в домашней встрече с «Торпедо», которая проходит в эти минуты. Таким образом, Зарипов сыграл свой 1 164-й матч в чемпионатах России.

Фан-сектор казанского клуба во время исполнения гимнов вывесил баннер с надписью «1 164. Полет нормальный», посвященный рекорду 25-го номера «Ак Барса».

По этому показателю пятикратный обладатель Кубка Гагарина и чемпион Суперлиги-2006 Зарипов обошел предыдущего рекордсмена — белорусского нападающего Алексея Калюжного.

В нынешнем регулярном чемпионате Данис сыграл в 24 матчах, набрав 14 (3+11) очков при показателе полезности «+6».

СпортХоккей Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты