Службы безопасности ГК ТАИФ подвели итоги работы за 9 месяцев 2018 года

Службы безопасности Группы компаний ТАИФ подвели итоги работы за 9 месяцев 2018 года

Проверка контрагентов и претендентов на замещение вакансий, экономический анализ, работа на упреждение и предотвращение любых возможных угроз: современная служба безопасности (СБ) — это силовая структура, аналитический центр и информационный щит в одном лице. Тем более когда речь идет об обеспечении безопасной и эффективной работы промышленных предприятий такого производственного гиганта, как Группа компаний ТАИФ. Руководители служб безопасности собрались, чтобы подвести итоги работы за девять месяцев текущего года. Об успехах и достижениях СБ ГК ТАИФ — в материале «Реального времени».

Внимание к деталям

Макроэкономическая и политическая обстановка в мире, вводимые против России санкции — все это влияет на глобальный рынок в целом. Накаляется конкурентная борьба, а вместе с этим растет объем задач и уровень ответственности служб безопасности. Наряду с традиционной физической и технической охраной объектов в сфере задач СБ — проверка благонадежности контрагентов, потенциальных и действующих партнеров, персонала.





Объем задач и уровень ответственности служб безопасности постоянно растет



«Работа с контрагентами носит системный характер», — отметил в своем выступлении заместитель начальника управления по экономической безопасности, охране и режиму АО «ТАИФ» Нурсалим Шайхутдинов. Он сообщил, что только за девять месяцев текущего года специалистами СБ холдинга изучена информация по более чем 32,2 тыс. контрагентов. По результатам проверки 555 компаний признаны неблагонадежными. Из числа действующих контрагентов проверены свыше 21 тысячи, и со 108 из них службы безопасности рекомендовали руководству договорные отношения не продолжать.

Серьезному анализу подверглись и почти 29 тысяч договоров и дополнительных соглашений по различным направлениям деятельности ГК ТАИФ.



Нурсалим Шайхутдинов: «Работа с контрагентами носит системный характер»



Проверка претендентов на замещение вакансий на предприятиях холдинга — еще одна важная составляющая работы служб безопасности. Тем, кто не чист на руку или склонен к правонарушениям, — в коллективе не место. «За прошедший период изучены данные по 6 413 соискателям. После проверки было рекомендовано в приеме на работу отказать 977 кандидатам», — поделился Нурсалим Шайхутдинов. Не остаются без внимания и те, кто уже работает на предприятиях ТАИФа. Процесс проверок действующих сотрудников и руководителей на лояльность и благонадежность группе компаний постоянен и непрерывен. В прошлом году за январь—сентябрь были проверены 6 827 руководителей и работников, в этом — 7 156 человек.

Экономика безопасности



Эффект от деятельности специалистов служб безопасности ГК ТАИФ за период с января по сентябрь в денежном выражении превысил 950 млн рублей. Из чего складываются эти цифры:

контроль за процессами реализации имущества предприятий холдинга;

обеспечение снижения необоснованно завышенной стоимости закупаемых товарно-материальных ценностей, а также контрактов на работы и услуги;

предотвращение хищений;

выявление ущерба, нанесенного предприятиям и подразделениям холдинга контрагентами или отдельными людьми, и возмещение таких потерь;

возврат просроченной дебиторской задолженности.

Соблюдение экономических интересов холдинга — важнейшая задача, требующая постоянного внимания не только к контрагентам, но и к сотрудникам самих предприятий. Закупочная и сбытовая деятельность, заказы на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ, конкурсный отбор на электронной торговой площадке: соблазнов для жадных или просто слабых духом — много. За девять месяцев текущего года только по этим направлениям сотрудники служб безопасности группы компаний выявили 1 705 нарушений. Дисциплинарному наказанию (депремирование, выговоры и замечания) подвергнуты 1 357 руководителей и работников, в том числе 32 человека (19 руководителей и 13 работников) — уволены за недобросовестное исполнение служебных обязанностей.

Нурсалим Шайхутдинов: «За достигнутым экономическим эффектом — кропотливая работа служб безопасности»

«За достигнутым экономическим эффектом стоит кропотливая работа. Наша задача — сделать так, чтобы система была прозрачна, а цифры — понятны. В них — доказательство эффективности вашей работы», — обратился Нурсалим Шайхутдинов к руководителям служб безопасности предприятий холдинга.

Автоматизация процессов контроля благонадежности контрагентов — в помощь службам безопасности

Неблагонадежность партнеров и контрагентов — это как налоговые риски, так и опасность возникновения серьезных финансовых потерь для предприятий ГК ТАИФ. Важно не только исключить вероятность заключения контрактов и соглашений с уже запятнавшими свою репутацию компаниями, но и четко отследить вероятные связи подобных организаций с другими — аффилированность структур. Эта работа ведется постоянно. Но, с учетом того, что специалистам служб безопасности приходится оперировать сразу несколькими источниками информации, процесс требует много сил и времени. А это — увеличение сроков согласования проектов, прохождения сертификаций и исполнения договоров. Время — деньги, а значит, процесс, не снижая качество мониторинга, требовалось ускорить. Решением должна стать пилотная совместная разработка ООО «МХ 1» и службы безопасности ПАО «Казаньоргсинтез». После тестового испытания полученный опыт использования новой системы будет распространен в службах безопасности всех предприятий холдинга.

ООО «МХ 1» создало платформу, позволяющую автоматизировать проверку контрагентов

Электронная платформа, объединившая в общую базу систему «СПАРК» и все ранее используемые источники информации о компаниях-контрагентах, позволит моментально узнать о вероятном партнере все.

«Вбиваем название компании или ее ИНН, и мы сразу видим, когда компания была занесена на портал, индекс доверия к ней, какие проблемы с ней раньше были и когда. Не нужно двигаться по разным ресурсам. Это и сокращает время работы сотрудника безопасности, и информация поступает более точная. Мы видим организацию, ИНН, время добавления на портал, индекс доверия и примечания. Кроме того, видим аффилированность компаний. Мы пошли дальше — вычисляем сотрудников компании: по ИНН сотрудников в автоматическом порядке сравниваем действующих сотрудников ГК ТАИФ и контрагентов, отслеживаем аффилированность между компаниями и вероятные связи с сотрудниками предприятий», — рассказал о новинке начальник отдела экономической и информационной безопасности ООО «МХ 1» Евгений Богомолов.

«Система — развивающаяся: сведения о контрагентах вносятся на портал по мере поступления информации. Вход на ресурс предоставляется по логину и паролю. Кроме того, вся информация будет кодироваться. Данный портал максимально разгрузит сотрудников службы безопасности и повысит эффективность проверок», — поддержал коллегу заместитель генерального директора по экономической безопасности и режиму ПАО «Казаньоргсинтез» Ростислав Саркисов.

Оболочка сайта уже готова и сейчас ведется активная работа над его наполнением. Планируется, что в декабре продукт, адаптированный под нужды холдинга, будет полностью готов к использованию. Уже сейчас с его помощью можно проследить многие цепочки, связывающие, казалось бы, совершенно разные компании и организации.

На охране — ЧОП «Кеннард»

Более 500 человек, а это целый батальон сотрудников одного из крупнейших в Татарстане частных охранных предприятий — «Кеннард», ежедневно заступают на дежурство по охране и обеспечению безопасности предприятий ГК ТАИФ. Всего в штате ЧОП «Кеннард» сегодня работают более 2 100 человек. Это прошедшие строгий отбор хорошо подготовленные, высококвалифицированные сотрудники с богатым практическим опытом. Дополнительную подготовку и повышение квалификации действующих сотрудников, а также только поступающих на службу специалистов («Кеннард» всегда открыт для порядочных и честных людей), обеспечивает уже само предприятие. Для этого имеется собственный учебный центр.

Держать сотрудников в тонусе — необходимость. Они задействованы в охране предприятий, от эффективной работы которых многое зависит для экономики не только республики, но и России в целом. Под защитой ЧОП находятся крупнейшие бюджетообразующие предприятия химической промышленности и топливно-энергетического комплекса Татарстана, такие как ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», ОАО «ТАИФ-НК», Казанская ТЭЦ-3, Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) ОАО «ТГК-16».

Ежедневно на дежурство по обеспечению безопасности на объектах ГК ТАИФ заступают более 500 сотрудников ЧОП «Кеннард»

Физическая (вооруженная и невооруженная) охрана обеспечивается как силами самого охранного предприятия, так и во взаимодействии с внутренними службами безопасности и подразделениями нацгвардии. Круглосуточные посты, обеспечение контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов, монтаж и обслуживание технических систем обеспечения безопасности — все это элементы работы «Кеннарда». Один из ключевых навыков, что прививает охранное предприятие своим сотрудникам, — быть постоянно готовыми к мгновенному принятию самостоятельных решений в случае нештатных ситуаций и четкому выполнению поставленных задач по обеспечению безопасности на территории вверенного под охрану объекта и предотвращению материальных потерь. При необходимости в помощь тем, кто несет службу на объектах, могут быть привлечены экипажи групп быстрого реагирования дежурной части ЧОП «Кеннард».

Заботясь о людях, обеспечивающих безопасность как на основных территориях, так и на удаленных объектах, предприятия ГК ТАИФ провели капитальный ремонт КПП и помещений охраны.

Входному контролю — повышенное внимание

Вопросы организации эффективного входного контроля, недопущение поставок контрафактных и вызывающих сомнение в качестве комплектующих и запасных частей к основному и вспомогательному производственному оборудованию — важный компонент работы служб безопасности. Цель — профилактика и недопущение нештатных ситуаций на предприятиях холдинга.

Регламент, регулирующий входной контроль в ГК ТАИФ, был ужесточен. СБ получили больше полномочий, а в подразделениях заводов и лабораториях определены ответственные лица, способные оперативно удостовериться в соответствии поставки запросам и требованиям по уровню качества. «Сейчас если на завод пытаются осуществить некачественную поставку, то информируют службу безопасности. Если попытка повторяется несколько раз, то мы рекомендуем руководству компании прекратить с ними сотрудничество. В настоящее время утверждены регламенты по входному контролю. Для обучения сотрудников договорились с учебным центром», — пояснил Саркисов.





Ростислав Саркисов: «Если попытка осуществить некачественную поставку повторяется, мы рекомендуем руководству компании прекратить с поставщиком сотрудничество»

Кроме того, практически на всех предприятиях группы компаний сегодня проходит масштабная модернизация технических средств обеспечения охраны территорий. Так, в этом году на площадке КГПТО и заводе бензинов ТАИФ-НК внедрено охранное видеонаблюдение, позволяющее не только зафиксировать проникновение третьих лиц, но и обнаружить оставленные посторонние предметы. В 2019-м году работа по обновлению инженерно-технических систем будет продолжена.

Ринат Галимбеков: «Прошу принять весь комплекс мер, направленных на безопасную эксплуатацию объектов предприятий ГК ТАИФ»



«Коллеги, прошу вас с учетом принятых решений провести полный анализ существующей системы общей, экономической, собственной и информационной безопасности предприятий. Разработайте план устранения выявленных недостатков, проведите расчет сил и средств для повышения эффективности деятельности служб безопасности. На постоянной основе организуйте работу по обучению руководителей и работников для повышения их профессионального мастерства. Прошу обеспечить готовность охраны на действия при различных нештатных ситуациях, включая несанкционированное проникновение, противодействие БПЛА и т. д., принять весь комплекс мер, направленных на безопасную эксплуатацию объектов предприятий ГК ТАИФ», — подчеркнул в завершение совещания и.о. заместителя генерального директора по ЭБОиР АО «ТАИФ» Ринат Галимбеков. Самые строгие требования безопасники в первую очередь предъявляют к самим себе.