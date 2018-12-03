«Бурый» должен стать зеленым. Что ждет Бурмистрова в «Салавате»?

Свой среди чужих, чужой среди своих

На днях на российском хоккейном рынке взорвалась настоящая трансферная бомба: официальный сайт уфимского «Салавата Юлаева» сообщил об обмене сразу трех своих игроков в «Ак Барс» на Александра Бурмистрова. Один из самых именитых воспитанников казанского клуба перешел в стан самого принципиального соперника — когда такое было? Мнения наших экспертов о том, что ждет 27-летнего форварда в Уфе — в материале «Реального времени».

Год на пользу «Ак Барсу» и две недели без хоккея

С тех пор как Бурмистров покинул Казань в 2015 году и отправился во второй раз покорять НХЛ, от хоккеиста успели последовательно отказаться в «Виннипеге», «Аризоне» и «Ванкувере». Хотя прошлой зимой, когда Бурми снова подался в «Ак Барс», сделка не выглядела так, будто не оправдавший надежд воспитанник возвращается домой. Наоборот, Александру припоминали не самые теплые отношения с Билялетдиновым и никто не мог сказать с уверенностью, как сложится его судьба в казанском клубе.

Но вышло лучше не придумаешь для всех сторон. Бурмистров, считающийся в первую очередь креативным игроком атаки, показал, что может приносить пользу и в черновой работе. В чемпионском Кубке Гагарина к его игре можно было предъявить минимум претензий. В 17 проведенных матчах он набрал всего 3 очка (гол плюс 2 передачи), но выполнял огромную работу в средней зоне, а также у своих ворот. Можно было бы обратить внимание на 18 штрафных минут, но даже тут при детальном рассмотрении мы увидим, что в ключевых матчах Александр не подводил команду.

Казалось бы, и «Ак Барс», и игрок должны быть довольны. На старте нового сезона Бурмистров оставался хоккеистом третьего-четвертого звена, заточенного на работу, которую так любит казанский тренер. Но с 17 ноября он перестал выходить на лед и был отлучен от тренировок с командой.

Ни тренер, ни генеральный менеджер ответственность за решение об обмене игрока публично на себя не взяли. Фото: ak-bars.ru

— Тренерскому штабу виднее, но смена обстановки должна пойти на пользу. При лучшей форме от Бурми можно ждать гораздо большего. Хотя, честно говоря, после появления его в «Ак Барсе» мы этого «большего» так и не дождались. Эпизодически, не постоянно, но были отличные игры. Стабильности на высоком уровне не было. Может, дело в снижении требовательности к себе? — задается вопросом комментатор домашних матчей «Ак Барса» на телеканале ТНВ Олег Пшеничный.

Со стороны ситуация выглядит так, что Бурмистрова отлучили от команды, категорически не видя его в составе. Хотя, зная характер игрока, нельзя исключать, что и он мог выдвигать какие-то требования по своей роли в «Ак Барсе». Ситуацию могли бы прояснить генеральный менеджер казанцев Рафик Якубов и Зинэтула Билялетдинов, но главный тренер отправил за этим к менеджменту клуба. Якубов, в свою очередь, на официальном сайте дал пространный комментарий, сводящийся к тому, что теперь у «Ак Барса» новые задачи, а обмен был согласован с тренерским штабом.

По сути, ни тренер, ни генеральный менеджер ответственность за решение об обмене игрока публично на себя не взяли. И если вдруг казанский воспитанник станет уфимской суперзвездой уровня Радулова, то спросить, как так вышло, в «Ак Барсе» будет не с кого.

— Думаю, что «Салават» — самый оптимальный вариант для Бурмистрова. От обмена, считаю, выиграют обе команды, — заключает Пшеничный.



На первый взгляд, «Салават Юлаев» в любом случае от этого обмена выиграл. Фото: ak-bars.ru



«Манибол» Уфы

Переговоры о будущем Бурмистрова шли несколько дней. Его видели на матче «Барса» в компании директора «Нефтехимика» Раила Якупова, что породило разговоры о возможном переезде казанского воспитанника в Нижнекамск. Также шли предметные переговоры сразу с несколькими топ-клубами, включая СКА и «Авангард». Правда, в Омске сейчас позиция центрфорварда двух ведущих звеньев не так актуальна, поэтому интерес омичей был скорее формальностью. Питерцы предлагали права на нападающего Никиту Сошникова, который буквально на днях остался без клуба за океаном, но, по информации «Реального времени», Билялетдинов сразу свернул эти переговоры, сказав, что Сошников в команде не нужен.

И тут на авансцену вышла Уфа. «Юлаевцы» сейчас переживают непростые времена, и перемены в их составе, скорее всего, не прекратятся вплоть до закрытия трансферного окна. Менеджмент «Салавата» в это межсезонье «на бумаге», может быть, поработал неплохо, но жизнь оказалась суровее, и не все игроки с большим потенциалом и хорошей статистикой в прошлом прижились в команде. Теперь приходится предпринимать несколько иные рыночные ходы, и так выходит, что сразу два хоккеиста, которым еще лет восемь назад прочили звездное будущее в НХЛ, оказываются с разницей в пару недель в «Салавате Юлаеве». Речь, конечно же, о Бурмистрове и Филатове.

Быстро или долго шли переговоры по татаро-башкирскому обмену, сейчас уже неважно — мотивация обоих клубов вполне понятна (Уфа приобрела опытного центрфорварда, Казань — центрфорварда «средней руки» Вячеслава Основина и двух молодых игроков — защитника Александра Ляхова и нападающего Савелия Кувардина). Гораздо важнее, окажется ли этот обмен равноценным в итоге, или одна из сторон будет в громадном плюсе? На первый взгляд, «Салават Юлаев» в любом случае выиграл — с трансферной точки зрения. Дело в том, что Основин оказался в столице Башкортостана вместе с защитником Артемом Сергеевым в результате обмена в ЦСКА на права на Антона Слепышева. Тот в московском клубе в этом сезоне не показывает выдающейся игры, Основин в «Салавате» не прижился, а вот Сергеев стал крепким защитником второй пары и теперь еще в клуб приходит центрфорвард с громким именем.

Любопытно, что если «отбросить» прошлое Основина и Бурмистрова и посмотреть на них с точки зрения цифр этого сезона, то статистика будет практически идентичной. Оба набрали по 5 очков (правда, Основин сыграл 32 игры, а Бурмистров — 27). У обоих отрицательный показатель полезности («-2» у Бурмистрова и «-8» у Основина). Даже число заблокированных бросков одинаковое — по 13. А вот количество силовых приемов получше у Александра — 30 (у Вячеслава их 23). Грубых ошибок, которые приводили к пропущенным шайбам, у Бурмистрова на старте сезона набралось аж четыре. У Основина — две, но даже для нынешнего «Салавата Юлаева» это много.

Осталось только дождаться, когда проснется Линус Умарк — главная звезда нынешнего «Салавата Юлаева». Фото hcsalavat.ru



Главный вызов в карьере Бурмистрова?

Очевидно, что Бурми в Уфе не будут задвигать в нижние звенья, и, по крайней мере, до Нового года, он точно будет играть в топ-6 и иметь достаточно времени в большинстве. В «Салавате Юлаеве» сейчас большие проблемы в атаке (всего один гол в трех последних домашних матчах), неровно играют легионеры, не оправдывают надежд Дмитрий Кугрышев и Владимир Ткачев. Слабая игра Основина вынуждала тренерский штаб делать большую ротацию среди центрфорвардов команды. Теперь же центральные Петр Хохряков и Александр Кадейкин могут вернуться к тем ролям в команде, которые изначально для них и подразумевались. Осталось только дождаться, когда проснется Линус Умарк — главная звезда нынешнего «Салавата Юлаева» (в последней игре с «Адмиралом» он не выходил на лед, и, по слухам, причины были совсем не игровые, а личные).

Но многое будет зависеть, конечно, от самого Бурмистрова. Будет очень интересно посмотреть, как безусловно талантливый хоккеист справится с, возможно, самым большим вызовом в карьере. В родной команде у него не задалось, и, возможно, в нее уже не суждено будет вернуться. Третий заход в НХЛ тоже выглядит сомнительным предприятием. А вот стать звездой в нынешнем «Салавате Юлаеве» — это непростая, но вполне посильная задача для сложившегося игрока с неплохим техническим арсеналом. Но это будет большая проверка для характера. У того же Радулова в Уфе все получилось сразу на всех фронтах, но потому Раду сейчас и играет в НХЛ.

А еще Кирилл Петров в недавнем большом интервью «Реальному времени» рассказывал, что никаких предрассудков относительно того, что казанцы не хотели бы играть в стане принципиального соперника из Уфы, не существует.

— Если бы с «Салаватом Юлаевым» договорились, то вряд ли бы меня спрашивали, — говорил тогда Петров. — Видимо, нужнее всего я был «Авангарду». Ну а что касается голов в ворота «Ак Барса», то я вообще первое время нервничал, когда играл в Казани за другую команду. Потом успокоился, и оказалось, что это не сложно. Забивал даже на глазах самых близких людей.



«В «зеленом дерби» самый большой спрос теперь будет с Бурмистрова»

«Если Бурмистров хочет стать в Уфе своим, то мы будем только рады. Но ему придется большой работой, кровью и потом как-то пробиться через хитрый башкирский прищур «юлаевских» болельщиков». Фото hcsalavat.ru

Азамат Муратов, комментатор домашних матчей «Салавата Юлаева» на телеканале БСТ:



— Как спасителя башкирского хоккея Бурмистрова мы здесь, в Уфе, не воспринимаем. И, я думаю, вряд ли сейчас на планете Земля найдется хоккеист, который поможет «юлаевцам» сразу выползти из ямы, в которую мы все вместе попали. «Салавату Юлаеву» нужно искать резервы внутри себя и, главное, нужно понять, почему мы угодили в эту яму и как будем оттуда выбираться. И даже все слухи о том, что у нас появится новый тренер — это не то, о чем сейчас надо говорить.

Бурмистров — воспитанник «Ак Барса», и когда он сюда придет, думаю, его ждет примерно то же самое, что в свое время ждало Энвера Лисина, который долгое время играл в «Ак Барсе», а потом перебрался в Уфу. И Григорию Панину говорили об этом на встрече с болельщиками: именно с этих хоккеистов в матчах «зеленого дерби» будет самый большой спрос. Потому что если человек, приехавший из Казани, захочет быть самым настоящим «юлаевцем», а не просто проскочившим трансфером клуба, то ему придется сильно поработать. Мы в Уфе за этим четко следим и знаем, что в Казани тоже за этим следят. Я был на последнем «зеленом дерби» на «Татнефть-арене» и знаю, о чем говорю. Встречи с уфимцами там также вызывают ажиотаж, победить в них особенно важно. Мне часто припоминают фразу про «труп наглой белой кошки», сказанную в адрес «Ак Барса», но хочу особо отметить, что мы в Уфе «Ак Барс» уважаем и любим. И если бы не было этого клуба, то мы бы не знали, насколько мы сильны или слабы в данный момент. Казанцы — хороший сосед-товарищ, в матчах с которым можно себя «измерить».

Так вот, если Бурмистров хочет стать в Уфе своим, то мы будем только рады. Но ему придется большой работой, кровью и потом как-то пробиться через хитрый башкирский прищур «юлаевских» болельщиков. Но, повторюсь, он для нас прямо сейчас не панацея и не спаситель, — подчеркнул Азамат Муратов.