Валерия Порохова: «Пять-шесть мечетей в Москве и в области на 2,5 миллиона мусульман — это хамство»

Интервью с известной переводчицей смыслов Корана: права женщин, Мавлид, Новый год и призывающая к блуду одежда

Фото: Максим Платонов

На минувшей неделе в Казани прошли мероприятия в рамках Школы мусульманского лидера «Махалля 2.4». И специальным гостем в этом году стала известная переводчица смыслов Корана на русский язык профессор Валерия Иман Порохова. С московской гостьей отдельно пообщался и корреспондент «Реального времени». Интервью с Валерией Михайловной получилось весьма насыщенным, поэтому сегодня мы представляем первую часть беседы, в которой она рассказала о своей манере одеваться, поделилась своим отношением к моде, правам женщин и артефактам пророка.

«Ислам — это не что-то застывшее в VII или X веке»

— Валерия Михайловна, во многих уголках России, в том числе и в Татарстане, в этом месяце отмечают Мавлид. Каково ваше отношение к дню рождения пророка?

— Здесь арабо-мусульманский мир расходится. Например, такие ортодоксальные мусульмане, как салафиты в Саудовской Аравии, считают, что это бид'а (нововведение), и они никогда не празднуют. Что касается остального исламского мира, у них рассуждения такие: наш пророк был величайшим пророком, устами Бога, так же как Муса (Моисей, — прим. ред.), Иса (Иисус, — прим. ред.). И если там празднуется Рождество, то почему мы умаляем нашего пророка и не празднуем Рождество? Ну им хочется просто по аналогии со всем миром праздновать день рождения нашего пророка. Поэтому во многих домах у мусульман просто устраивают день рождения — Мавлид, читаются молитвы, рассказываются всевозможные прецеденты из жизни пророка и т.д. Это возможность собраться вместе, обсудить все, что было, и вынести из этого уроки, построить какие-то выводы. Я считаю, что это очень хорошо.

— Нет ли в этом элемента ширка (придание сотоварищей Богу)?

— Я не вижу в этом ширка. Об этом (о ширке, — прим. ред.) говорит одна-единственная страна — Королевство Саудовская Аравия. Вы знаете, в этой стране исповедуют идеологию шейха Мухаммеда Абдуль Ваххаба, который жил в конце XVIII века, давайте говорить откровенно. Время идет вперед, менталитет человека развивается, научное знание растет. И почему первое слово, которое услышали мусульмане в своей жизни, было «икра» («читай», — прим. ред.). То есть ты должен читать и жить в согласии с развитием жизни на земле — с развитием цивилизации, с развитием научного знания.

Вы обратите внимание, как заканчиваются очень многие аяты Корана: «это для знающих», «это для разумеющих», «для тех, чей разум светел». Это чуть ли не ограничение к доступу Корана: если ты глупый, не владеешь никаким знанием, зачем ты читаешь Коран? Просто чтобы сказать, что дважды два — четыре? Нет, ты должен относиться к Корану как к слову Господнему, которое тебя вдохновляет, вооружает и заставляет постигать все научное. Настоящий мусульманин идет в ногу со временем — вот это очень важно понять. Мы ни в коем случае не должны ориентироваться на то, что было, предположим, в VII—X веках. Мы можем использовать хадисы пророка в том развороте, который касается нынешнего очень высокообразованного общества.

Я считаю, самый важный хадис пророка: «Обращайтесь к людям согласно их менталитету, чтобы они не сочли Аллаха и его посланника лжецами». Менталитет высокообразованного мусульманина Российской Федерации — это не менталитет гражданина Саудовской Аравии, у которого мы не знаем ни его уровень образования, ни его уровень научного знания и т.д. Ислам — это не что-то застывшее в VII или X веке, это то, что идет вперед, потому что мы движемся к суду, мы движемся к Аллаху.

Я считаю, самый важный хадис пророка: «Обращайтесь к людям согласно их менталитету, чтобы они не сочли Аллаха и его посланника лжецами»



— Отмечаете ли вы собственный день рождения?

— Отмечаем, мы ходим в гости. Нас все приглашают. Мой муж Мухаммед потрясающе читает молитвы. Все счастливые сидят, после этого мы еще немножко поем восхваления пророка. У нас возникает какой-то хороший настрой. У нас прекрасно накрыты столы. Мы все время вспоминаем и инциденты, и прецеденты, которые создавал пророк. Вот так мы отмечаем.

— А Новый год, который приближается, вы отмечаете?

— Новый год мы обязательно отмечаем.

— Все-таки неоднозначное у нас отношение к празднованию Нового года.

— У меня полный WhatsApp очень красивых поздравлений с Новым годом, с мусульманским Новым годом, Мавлидом, с каждой пятницей.

— Вы, вероятно, имеете в виду Новый год по мусульманскому календарю. А тот, что наступает 1 января, отмечается у вас в семье?

— Обязательно. Why not (почему нет)? Это же никакого отношения к религии не имеет, никаких противоречий не возникает. Дело в том, что мусульманский Новый год, как пишут очень авторитетные английские, немецкие, французские источники, гораздо точнее: он идет по лунному исчислению. Европейский (григорианский) идет по солнечному исчислению, поэтому им приходится прибавлять количество дней спустя какой-то определенный период. Это очень интересно — сопоставлять лунный и солнечный календари, это одна из самых интересных вещей, но это наука. И ислам выбирает более точное летоисчисление — по лунному календарю, потому что он более точен. Это доказано мусульманами и учеными всего мира.

«Я суфий до мозга костей»

— У нас довольно противоречивое отношение к таким артефактам, как волос из бороды пророка, который хранится в Уфе и с недавних времен в Болгаре…

— Я категорически это не воспринимаю: это безобразие, это ширк. Это неправильно, потому что ничто не может быть свято на этой земле, кроме коранического слова и кроме слова нашего пророка. Это то, что в христианстве называется жречеством. Ислам никакого отношения к этому не имеет. Когда к нам в Москву из Турции привезли волос из бороды нашего пророка, люди кинулись туда смотреть. Я сказала: «Это ширк, никакого отношения к исламу не имеет». Я настаиваю на этом, потому что все, что можно, в Коране сказано. И нигде не говорится о том, что мы должны почитать волосы из бороды пророка или саблю — это может быть в музее представлено как артефакт, все. Но не для того, чтобы собиралась огромная очередь, шла и смотрела — это один к одному скопировано из христианства, когда привозят мощи Николая Чудотворца, Матроны Московской. Для нас это ярко выраженное язычество.

— А в Грозном еще хранится чаша пророка…

— Конечно. Я встречалась с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Он ни в коем случае не салафит. Говорят, что там суфизм. Но к суфизму он никакого отношения не имеет. Суфизм — это философия ислама, это высочайшая наука высочайшего толка. И я суфий до мозга костей.

— Вы суфий до мозга костей? Вы состоите в каком-то тарикате?

— Нет, в тарикате не состою. Я суфий по мировоззренческим ценностям. А я об этом много читала. И у меня написана книга «Понятийный подстрочник Корана» (вышло второе издание, которое сразу же раскупили). И в первой главе написано, как все начиналось, как появился суфизм, каким образом это происходило, кто были родоначальниками этого движения (Аль-Газали и др.).

Нигде не говорится о том, что мы должны почитать волосы из бороды пророка или саблю – это может быть в музее представлено как артефакт, все. Но не для того, чтобы собиралась огромная очередь, шла и смотрела



«Не было научных знаков в VII веке, пока не был ниспослан Коран»

— В России сформировалась своя система взаимодействия власти с мусульманами — муфтияты (духовные управления). Не устарела ли такая форма отношений?

— Действительно, мусульмане не очень одобряют это участие муфтиев во власти, потому что власть не всегда бывает разумной. Интересы власти и методология выработки этих интересов не всегда совпадают с интересами и методологией ислама. Но противостоять не надо, надо не участвовать. Не надо оппозиционировать себя, как многие другие, и становиться в позу. Мы живем по исламу, мы исповедуем законы, изложенные в Коране, мы с удовольствием соблюдаем сунну пророка там, где она согласуется со временем. Сейчас немало хадисов исчерпали свою надобность из-за другого времени. Например, рекомендация надевать сначала правый ботинок, потом левый, в мечети нельзя мочиться и т.д. Есть хадисы пророка, которые исчерпали свою надобность, конечно, концом VII—X веков. Сейчас люди цивилизованы, они это знают уже с рождения — что можно, что нельзя. У меня есть сборник «200 хадисов». Я в течение 1,5—2 лет прочитала с осмыслением 3,5 тысячи хадисов — это два тома.

— На арабском?

— На арабском. А сколько я перевела? 200, потому что остальные не совпадали с менталитетом XXI века.

— Вы по своему усмотрению производили отбор?

— Не по своему усмотрению. По диктату Аллаха. Я ориентировались на менталитет образованного человека конца XX — начала XXI века. Ориентир в выборе определялся хадисом пророка: «Обращайтесь согласно их менталитету».

— Не думаете ли вы, что в тех хадисах, что отмели, мог быть заложен какой-то смысл, который вы не увидели?

— Нет, но я же достаточно разумный человек. Есть хадис, в котором говорится: вы кинули камень, и он попал в глаз человека, потому что тот подглядывал в скважину. Я очень люблю этот хадис, считаю его правильным, и я его даю: подсматривать — это неприлично. У меня работают не только образовательные или какие-то иные моменты, здесь еще работает чисто человеческая природа человека. У каждого человека работает человеческая система, независимо от того, какую религию он исповедует. И, естественно, есть общерелигиозные ценности: не убий, не укради. И когда хадисы касаются общечеловеческих ценностей, которые чрезвычайно нам важны как этика. А этика — это исполнение закона. Закон изложен в Коране. Этика исполнения изложена в хадисах. Закон Мусы был послан и изложен в Торе. Этика исполнения закона Моисея прописана в Евангелии. Иисус не принес закон, нет даже намека на закон, поэтому считать то, что принес Иисус, автономной религией мы не можем. Потому что религия — это закон. Нет закона — нет религии.

А Иисус сказал: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить я пришел, но исполнить». И он принес этику, как этот закон исполнять. Поэтому у него автономной религии нет. Иисус — величайший пророк, правоверный иудей, который пришел исполнить законы Моисея и возвратить развратившийся избранный народ на Господний путь. Пришел Мухаммед. И Аллах говорит в суре «Аль-Маида»:

«Мы Книгу в Истине тебе послали

Для подтверждения того,

Что прежде из Писания пришло,

Для охранения его (от всяких искажений)».

То есть у нас наличествует в прямом смысле закон Моисея, у нас прекрасно прописана этика Иисуса. И эти два писания подготавливали человечество к восприятию последнего, где происходит мощнейшая сублимация (объединение) первого и второго. Это писание вооружено мощнейшим научным фактором, который не был доступен ни Моисею, не Христу, который стал доступным только сейчас. Эти знаки научного толка изложены в кораническом писании. Намека этого нет ни в Инджиле (Евангелие, — прим. ред.), ни в Торе. Нужно последнее, которое сублимировало оба, взяло нутро того и другого, да и еще снабдило научными знаками, зная человеческую природу (любовь к фактуре, потому что мы требуем свидетельства). Научные знаки Корана — свидетельство могущества Всевышнего для будущих поколений. Не было этих научных знаков в VII веке, пока не был ниспослан Коран. И мы придем на Суд с этой книгой, другие уже все исчерпали свою значимость. Это очень интересная тема, ею можно заниматься, заниматься, заниматься.

Права женщин у нас всегда в Коране написаны: «У них над вами те же права, что и у вас над ними». Идет равноправие мужчин и женщин. Мужчине дается иногда больше прав, потому что он является добытчиком. А если в семье добытчик — женщина?



«Ислам не дискриминирует в правах женщин»

— Сейчас наблюдается некая феминизация ислама. Более того, в Европе появились мечети…

— Самая крупная мечеть в Европе построена в культурной столице Германии — в Кельне. Ее открытие состоялось чуть больше месяца назад. В Европе самым знаменательным собором является Кельнский — это католический храм фантастической красоты. Все остальные церкви были закрыты, остался только Кельнский собор. Немцы не хотят платить 10% от своего дохода на нужды церквей. Кельнский собор остался, потому что он находится под охраной ЮНЕСКО. И теперь в культурной столице Германии построена самая крупная мечеть в Европе. Это потрясающе! Я была в Германии, когда этот вопрос (строительства мечети, — прим. ред.) обсуждался. Во мне течет немецкая кровь, и когда я узнала про самую крупную мечеть в стране — это было как мед на сердце.

— Я закончу свой вопрос про феминизацию. В Европе появились некие «мечети», в которых имамами выступают женщины, где разрешают молиться в одном ряду мужчинам и женщинам…

— Неправильно! Женщины молятся отдельно, потому что мотивация очень серьезная. Когда женщина совершает суджуд (земной поклон, — прим. ред.), она не должна молиться рядом с мужчиной, ни в одной мечети мира женщины не могут молиться вместе с мужчинами. Женщин начали принимать в священнослужители христианских церквей только совсем недавно, несколько лет назад. А в исламе никогда не было, что женщина и мужчина молятся рядом.

— По крайней мере, приходят такие новости о подобных «мечетях».

— Это плохие новости! Мне не нравится, что распространяются новости, которые компрометируют ислам. И поэтому мы должны жестко давать отпор этим новостям: «Нет, этого нет в исламе». Я говорю вам с полной ответственностью. Я была в Лондоне. Мусульманская община Великобритании насчитывает максимум полмиллиона человек. А сколько там мечетей? В Лондоне — 75 мечетей и молельных домов.

— А в Москве?

— А в Москве — пять! 2,5 миллиона мусульман в Москве и в Московской области — и 5—6 мечетей: это просто наглость, неприлично для власти. Так небрежно относиться к своему населению — это хамство.

— И все же, где пределы распространения прав женщин?

— А права женщин у нас всегда в Коране написаны: «У них над вами те же права, что и у вас над ними». Идет равноправие мужчин и женщин. Мужчине дается иногда больше прав, потому что он является добытчиком. А если в семье добытчик — женщина? Поэтому в Коране оговаривается: «Те же права у вас над ними, хотя у вас иногда их больше». Имеется в виду содержание семей. Но в наше время женщина столько же вкладывает в содержание семьи, сколько и мужчина, вы это прекрасно знаете. А иногда мужчина, умный, интересный, не может просто найти себе место — ничего страшного, таких моментов очень много. На него возлагается очень много забот по дому, а она работает. Никогда ислам не дискриминирует в правах женщин, это точно, 100%.

«Когда женщина выделяет свои анатомические красоты — это приглашение к блуду»

— Валерия Михайловна, вас порой критикуют за манеру одеваться. У вас особое отношение к понятию «хиджаб»?

— Покрытие головы диктуется всеми религиями мира. Вы видели, как ходят иудейки — абсолютно как наши мусульманки. Вы знаете, что ни одна женщина в императорской России не выходила на улицу без кокошника, без платка. Если она снимала кокошник или платок, то говорили, что она опростоволосилась. Ни одна императрица не вышла без шляпы. Вы когда-нибудь видели королеву Англии Елизавету II без шляпы? Нет. Покрытие головы диктуется всеми религиями. Более того, в исламе прописано (сура «Ан-Нур»): «Рядитесь в украшения и самые нарядные одежды, когда вы идете к месту поклонения». Украшения, и самое главное — покрытие головы обязательно.

2,5 миллиона мусульман в Москве и в Московской области — и 5—6 мечетей: это просто наглость, неприлично для власти. Так небрежно относиться к своему населению — это хамство



— Но объясните, пожалуйста, вашу позицию касательно ушей, шеи.

— Этот момент прописан исключительно в хадисах тех веков. Что написано дальше, чему я соответствую на сто процентов: «Но коль они (женщины) уже в летах и на замужество надежд не возлагают, им можно снять хиджаб». Это коранический текст. Я в летах, замужем более 40 лет. Конечно, молодая девушка, красиво сложенная, должна свои красоты как-то умерить для того, чтобы не было ориентира исключительно на внешность, чтобы мужчина имел возможность пообщаться и узнать ее. Но, безусловно, женщина должна закрыть однозначно, без разговора, ничего обтягивающего и прозрачных тканей — это исключено. Я в жизни не надену ни обтягивающих вещей, ни прозрачных. Все должно быть красиво, элегантно. Потому что «Аллах красив и любит красоту». Все это может быть украшено очень красивыми тканями, но ни в коем случае не прозрачными и не обтягивающей одеждой.

— Все-таки должны быть закрыты у девушки шея и уши?

— А уши возбуждают? Покрытие должно быть тех мест, которые возбуждают противоположный пол, — вот цель покрытия, другой цели нет.

— У кого-то от кончика носа могут проснуться фантазии.

— Что так мужчине интересно в шее, что там может возбудить? Вот я, например, не понимаю. Я понимаю, что его могут возбудить грудь, красивые ноги, широкие бедра, узкая талия. Вот это действительно возбуждает. Пожалуйста, закрой все это и не говори, что ты это все свои красоты выставляешь для себя. Ты лукавишь, когда говоришь, что я вот это все делаю, потому что хочу быть красивой для себя, — это глупо. Когда женщина выделяет свои анатомические красоты — это приглашение к блуду. И не хочу даже слушать никакие оправдания. Закрыто должно быть.

— Какая должна быть женская мода?

— Вы, Тимур, должны поехать в Чечню и посмотреть женскую моду. Обещаю, вы испытаете удовольствие. Это шедевр красоты, это такие наряды, мусульманские настоящие!

— Это то, чем занимается супруга Рамзана Кадырова?

— Наверное, она. Но я никогда с ней не разговаривала на эту тему. Возможно, этим занимается ее дочь. Но они предлагают такие роскошные мусульманские одеяния, такую красивую комбинацию в хиджабе, что даже не хочется ни один элемент из этого наряда убрать. Так красиво закрывает здесь все, и так празднично, и так светло, никаких черных одеяний… Когда я была у внучки Хомейни дома в Иране, она меня встретила в черной абайе, все у нее закрыто. Я ей сказала: «А почему ты так одета? Почему черный? У нас черный — это цвет траура или цвет вечерних нарядов».

Покрытие головы диктуется всеми религиями. Более того, в исламе прописано (сура «Ан-Нур»): «Рядитесь в украшения и самые нарядные одежды, когда вы идете к месту поклонения».



— Может быть, это элемент местной культуры?

— Никакой это не элемент культуры. Я говорю: «Понимаете, человек идет по пути Бога, он счастлив, потому что угрюмое выражение лица обозначает, что вы недовольны Богом, который вам дал эту судьбу. Что бы ни случилось, вы должны быть счастливы. А вы идете по пути Бога в черных одеждах. Это что такое? Ислам — это радость, счастье.

Продолжение следует

Тимур Рахматуллин, Анастасия Михайлова, фото Максима Платонова