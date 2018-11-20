Мавлид в Болгаре: как Самигуллин ответил оппонентам, а Шайхразиев вспоминал Марджани
Как в Болгаре отметили день рождения пророка Мухаммада
Вчера вечером в Татарстане состоялось традиционное республиканское мероприятие «Мавлид ан-Наби». Торжество проходило в Болгарской исламской академии. В отличие от прошлых лет, на этот раз праздник был не столь представителен по составу участников. На мероприятии побывал корреспондент «Реального времени».
«Кто против Мавлида? Сатана»
Накануне в Спасском районе Татарстана Духовное управление мусульман РТ провело мероприятие «Мавлид ан-Наби». День рождения пророка третий год подряд отметили в стенах Болгарской исламской академии. Хотя само масштабное торжество в республике проходит шестой год подряд.
В рамках празднования утром в этом учреждении состоялась научно-практической конференция «Современные технологии в исламском образовании: многоступенчатая система исламского образования в Республике Татарстан». Также участники форума и гости торжества послушали лекцию профессора Исмаила Буль-Буля — преподавателя академии.
Перед торжеством председатель ДУМ РТ Камиль Самигуллин рассказал журналистам, что Мавлид — хороший повод, чтобы вспомнить пророка Мухаммада, рассказать о нем своим близким и попытаться перенять его качества. По словам священнослужителя, в течение месяца Рабиуль-аваль в мечетях республики и других регионах, в домах верующих проводятся собрания в честь дня рождения посланника Аллаха, читают книги о нем, проводятся песнопения, чтения Корана.
Затем муфтий неожиданно перешел в атаку на оппонентов, кто выступает против Мавлида (например, представители салафизма).
— Иблис (сатана) первый раз недовольно кричал, когда был изгнан из рая, — заявил Камиль хазрат. — Второй раз он кричал, когда родился пророк Мухаммад. Теперь тем людям, которые выступают против Мавлида, можно сказать: «Почему вы не рады, если недовольство рождением пророка высказывал сатана и его слуги?» Как мы можем не радоваться приходу в этот мир лучшего из людей, который повлиял на многие народы, в том числе и на нас? Наши традиции зиждутся на религии.
— Правильно ли понимаю вашу мысль, что выступающих против Мавлида вы сравниваете с пособниками сатаны? — задал уточняющий вопрос корреспондент «Реального времени».
— Нет, я привел этот пример для того, чтобы они испугались и задумались. Кто против Мавлида? Сатана. Человек должен подумать: «Я же не хочу быть похожим на него. Почему он против этого? Значит, я должен быть за»… Вы хотите что-то подчеркнуть, вырвать слова из контекста и по-своему преподнести, — пожурил муфтий нашего журналиста.
«Даже если нас не пригласят, все равно мы сюда приедем»
С заходом солнца, после вечернего магриб-намаза (акшам), мусульманские деятели с разных уголков России (более 300 человек) и журналисты собрались на Мавлид. Также в торжестве приняли участие президент БИА Камиль Исхаков, глава Спасского района Камиль Нугаев и заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев. Следует отметить, что в этом году здесь не было постоянного действующего лица, который не пропускал ни одно значимое мероприятие в Болгаре, — председателя ЦДУМ России, верховного муфтия Талгата Таджуддина. Не было никого из высшего руководства Совета муфтиев России и ДУМ РФ — ни Равиля Гайнутдина, ни его замов. Постоянный участник и инициатор возрождения Болгара — первый президент республики, Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев — тоже не смог приехать в связи с недавней кончиной его супруги Сакины ханум.
Почему в этом году Мавлид в Болгаре был не столь представительным, как в прошлые разы?
— Понимаете, здесь такие дни… Сегодня третий день (со смерти Сакины Шаймиевой, — прим. ред.). Даже мне пришлось в Казани вместо себя оставить Ильфара хазрата (Ильфар Хасанов — имам мечети «Кул Шариф», заммуфтия, — прим. ред.). Завтра памятник откроем, иншаллах, — Самигуллин в беседе с корреспондентом «Реального времени» попытался объяснить отсутствие многих почетных гостей. В это время в зал зашел вице-премьер Татарстана, председатель Национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев. Муфтий извинился и поспешил навстречу чиновнику.
При этом был здесь гость из Махачкалы — заместитель муфтия Дагестана Ахмад Кахаев. Он отметил, что дагестанцы очень чтут Татарстан, особенно Болгар.
— Первым местом на территории России, куда пришли сподвижники пророка, был Дербент в Дагестане, потом были в Булгарах, где местное население приняло ислам. Дагестанцы ежегодно сюда приезжают. Даже если нас не пригласят, все равно мы сюда приедем — это святое место и для нас — и вместе с татарскими братьями отметим этот великий день, — поведал Ахмад-хаджи.
Более того, он сообщил, что суфизм в Дагестане сохранился через учеников выдающихся башкирских и татарских ишанов — Зайнуллы Расулева и Мухаммед-Закира Чистави. По его словам, именно эти шейхи Урало-Поволжья передали дагестанским мусульманам знания и цепочку преемственности накшибандийского и шазилийского тарикатов.
Кахаев поведал, что на Северном Кавказе день рождения пророка отмечают как большой праздник. В каждом ауле Дагестана собираются все жители села и встречают Мавлид. А в 12-ю ночь месяца Рабиуль-Аваль в главной соборной мечети Махачкалы собираются более 17 тысяч человек, включая имамов и чиновников. Глава Дагестана Владимир Васильев с наступлением месяца рождения пророка через муфтия РД Ахмада Абдулаева передает свои поздравления жителям республики.
Вспоминая великого Марджани
Праздник сопровождался религиозными песнопениями и выступлениями почетных гостей. Мероприятие началось с чтения Корана. Василь Шайхразиев, выступая на татарском языке, от имени руководства Татарстана и Всемирного конгресса татар поприветствовал собравшихся. Вице-премьер выразил радость, что на этой священной земле народ смог восстановить свои традиции. Далее он обратил внимание, что 2018 год указом президента РТ объявлен годом Шигабутдина Марджани.
— В течение года мы, ученые, государственные и общественные деятели, ежедневно вспоминаем этого великого просветителя, проводим десятки мероприятий в его честь. Недавно мы большой делегацией от Татарстана ездили в Узбекистан, где Марджани проучился 11 лет, посетили Бухару и Самарканд, побывали в известных мечетях и провели научную конференцию, — рассказал Василь Габтелгаязович.
В связи с этим во вторник в 8.15 утра около казанской мечети «Аль-Марджани» президент Татарстана Рустам Минниханов откроет памятник этому выдающемуся татарскому богослову.
После торжественных речей чиновников и религиозных деятелей перед зрителями выступили артист Ильгиз Шайхразиев и ансамбль «Саф» с исполнением мунаджатов и касыды.
Торжественные мероприятия для детей и взрослых в честь пророка Мухаммада будут продолжаться еще месяц в мечетях Татарстана.
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