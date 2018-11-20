Мавлид в Болгаре: как Самигуллин ответил оппонентам, а Шайхразиев вспоминал Марджани

Как в Болгаре отметили день рождения пророка Мухаммада

Фото: Максим Платонов

Вчера вечером в Татарстане состоялось традиционное республиканское мероприятие «Мавлид ан-Наби». Торжество проходило в Болгарской исламской академии. В отличие от прошлых лет, на этот раз праздник был не столь представителен по составу участников. На мероприятии побывал корреспондент «Реального времени».

«Кто против Мавлида? Сатана»

Накануне в Спасском районе Татарстана Духовное управление мусульман РТ провело мероприятие «Мавлид ан-Наби». День рождения пророка третий год подряд отметили в стенах Болгарской исламской академии. Хотя само масштабное торжество в республике проходит шестой год подряд.

В рамках празднования утром в этом учреждении состоялась научно-практической конференция «Современные технологии в исламском образовании: многоступенчатая система исламского образования в Республике Татарстан». Также участники форума и гости торжества послушали лекцию профессора Исмаила Буль-Буля — преподавателя академии.

Перед торжеством председатель ДУМ РТ Камиль Самигуллин рассказал журналистам, что Мавлид — хороший повод, чтобы вспомнить пророка Мухаммада, рассказать о нем своим близким и попытаться перенять его качества. По словам священнослужителя, в течение месяца Рабиуль-аваль в мечетях республики и других регионах, в домах верующих проводятся собрания в честь дня рождения посланника Аллаха, читают книги о нем, проводятся песнопения, чтения Корана.

Камиль Самигуллин: «Теперь тем людям, которые выступают против Мавлида, можно сказать: «Почему вы не рады, если недовольство рождением пророка высказывал сатана и его слуги?»



Затем муфтий неожиданно перешел в атаку на оппонентов, кто выступает против Мавлида (например, представители салафизма).

— Иблис (сатана) первый раз недовольно кричал, когда был изгнан из рая, — заявил Камиль хазрат. — Второй раз он кричал, когда родился пророк Мухаммад. Теперь тем людям, которые выступают против Мавлида, можно сказать: «Почему вы не рады, если недовольство рождением пророка высказывал сатана и его слуги?» Как мы можем не радоваться приходу в этот мир лучшего из людей, который повлиял на многие народы, в том числе и на нас? Наши традиции зиждутся на религии.

— Правильно ли понимаю вашу мысль, что выступающих против Мавлида вы сравниваете с пособниками сатаны? — задал уточняющий вопрос корреспондент «Реального времени».

— Нет, я привел этот пример для того, чтобы они испугались и задумались. Кто против Мавлида? Сатана. Человек должен подумать: «Я же не хочу быть похожим на него. Почему он против этого? Значит, я должен быть за»… Вы хотите что-то подчеркнуть, вырвать слова из контекста и по-своему преподнести, — пожурил муфтий нашего журналиста.

«Даже если нас не пригласят, все равно мы сюда приедем»

С заходом солнца, после вечернего магриб-намаза (акшам), мусульманские деятели с разных уголков России (более 300 человек) и журналисты собрались на Мавлид. Также в торжестве приняли участие президент БИА Камиль Исхаков, глава Спасского района Камиль Нугаев и заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев. Следует отметить, что в этом году здесь не было постоянного действующего лица, который не пропускал ни одно значимое мероприятие в Болгаре, — председателя ЦДУМ России, верховного муфтия Талгата Таджуддина. Не было никого из высшего руководства Совета муфтиев России и ДУМ РФ — ни Равиля Гайнутдина, ни его замов. Постоянный участник и инициатор возрождения Болгара — первый президент республики, Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев — тоже не смог приехать в связи с недавней кончиной его супруги Сакины ханум.

В этом году Мавлид в Болгаре был не столь представительным, как в прошлые разы



Почему в этом году Мавлид в Болгаре был не столь представительным, как в прошлые разы?

— Понимаете, здесь такие дни… Сегодня третий день (со смерти Сакины Шаймиевой, — прим. ред.). Даже мне пришлось в Казани вместо себя оставить Ильфара хазрата (Ильфар Хасанов — имам мечети «Кул Шариф», заммуфтия, — прим. ред.). Завтра памятник откроем, иншаллах, — Самигуллин в беседе с корреспондентом «Реального времени» попытался объяснить отсутствие многих почетных гостей. В это время в зал зашел вице-премьер Татарстана, председатель Национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев. Муфтий извинился и поспешил навстречу чиновнику.

При этом был здесь гость из Махачкалы — заместитель муфтия Дагестана Ахмад Кахаев. Он отметил, что дагестанцы очень чтут Татарстан, особенно Болгар.

— Первым местом на территории России, куда пришли сподвижники пророка, был Дербент в Дагестане, потом были в Булгарах, где местное население приняло ислам. Дагестанцы ежегодно сюда приезжают. Даже если нас не пригласят, все равно мы сюда приедем — это святое место и для нас — и вместе с татарскими братьями отметим этот великий день, — поведал Ахмад-хаджи.

Ахмад Кахаев отметил, что дагестанцы очень чтут Татарстан, особенно Болгар



Более того, он сообщил, что суфизм в Дагестане сохранился через учеников выдающихся башкирских и татарских ишанов — Зайнуллы Расулева и Мухаммед-Закира Чистави. По его словам, именно эти шейхи Урало-Поволжья передали дагестанским мусульманам знания и цепочку преемственности накшибандийского и шазилийского тарикатов.



Кахаев поведал, что на Северном Кавказе день рождения пророка отмечают как большой праздник. В каждом ауле Дагестана собираются все жители села и встречают Мавлид. А в 12-ю ночь месяца Рабиуль-Аваль в главной соборной мечети Махачкалы собираются более 17 тысяч человек, включая имамов и чиновников. Глава Дагестана Владимир Васильев с наступлением месяца рождения пророка через муфтия РД Ахмада Абдулаева передает свои поздравления жителям республики.

Вспоминая великого Марджани

Праздник сопровождался религиозными песнопениями и выступлениями почетных гостей. Мероприятие началось с чтения Корана. Василь Шайхразиев, выступая на татарском языке, от имени руководства Татарстана и Всемирного конгресса татар поприветствовал собравшихся. Вице-премьер выразил радость, что на этой священной земле народ смог восстановить свои традиции. Далее он обратил внимание, что 2018 год указом президента РТ объявлен годом Шигабутдина Марджани.

Василь Шайхразиев, выступая на татарском языке, от имени руководства Татарстана и Всемирного конгресса татар поприветствовал собравшихся



— В течение года мы, ученые, государственные и общественные деятели, ежедневно вспоминаем этого великого просветителя, проводим десятки мероприятий в его честь. Недавно мы большой делегацией от Татарстана ездили в Узбекистан, где Марджани проучился 11 лет, посетили Бухару и Самарканд, побывали в известных мечетях и провели научную конференцию, — рассказал Василь Габтелгаязович.



В связи с этим во вторник в 8.15 утра около казанской мечети «Аль-Марджани» президент Татарстана Рустам Минниханов откроет памятник этому выдающемуся татарскому богослову.

После торжественных речей чиновников и религиозных деятелей перед зрителями выступили артист Ильгиз Шайхразиев и ансамбль «Саф» с исполнением мунаджатов и касыды.

Торжественные мероприятия для детей и взрослых в честь пророка Мухаммада будут продолжаться еще месяц в мечетях Татарстана.

1 / 44 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов