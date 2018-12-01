«Ак Барс» организовал «зеленое трансферное дерби» и снял проклятье «Локомотива»

А фанат сделал бросок на миллион

Ярославский «Локомотив» далеко не первый год доставляет множество проблем казанцам в КХЛ. Но сейчас «Ак Барс» набрал такой ход, что остановить его непросто. Однако статус вчерашней встречи чуть не затмил трансферное известие, пришедшее перед игрой. Самый громкий обмен последних сезонов, типичный хоккей Квартальнова, нетипичная серия казанцев, а также Билялетдинов, который снова отправляет за ответами к Рафику Якубову — в материале «Реального времени».

Страсти по Бурмистрову

За 3 часа до начала матча взорвалась настоящая информационная бомба. Официальный сайт «Салавата Юлаева» сообщил об обмене сразу трех своих игроков в «Ак Барс» на Александра Бурмистрова. Один из самых именитых воспитанников казанского клуба перешел в стан самого принципиального соперника — когда такое было?

Вспомнить обратные случаи, когда хоккеисты с именем перебирались из Уфы в Казань, довольно легко. Это и переход Игоря Мирнова 5 лет назад на очень приличный по деньгам контракт, и переезд Дениса Хлыстова, который ему до сих пор припоминают уфимские болельщики, хотя он уже завершил карьеру. А вот в обратном направлении, из «Ак Барса» в «Салават Юлаев», в КХЛ переходов было не так много. Из относительно недавних вспоминается только переезд защитника Константина Корнеева в 2016 году.

Бурмистров вернулся в Казань прошлой зимой, провел добротный чемпионский плей-офф, неплохо начал текущий сезон в роли игрока сдерживающих звеньев. Да, не блистал результативностью, но, учитывая роль, отводившуюся ему тренерским штабом, со своими обязанностями справлялся.

Официальный сайт «Салавата Юлаева» сообщил об обмене сразу трех своих игроков в «Ак Барс» на Александра Бурмистрова



В обмен казанцы получили двух молодых игроков — нападающего Савелия Кувардина и защитника Александра Ляхова, плюс 24-летнего центрфорварда, воспитанника «Трактора» Вячеслава Основина, у которого игра в «Салавате Юлаеве» не заладилась в этом году практически сразу. На первый взгляд, от этого обмена выиграли уфимцы, которым достался более именитый игрок, но при детальном разборе становится понятно, что и Основин оказался в Казани не просто так. В роли созидателя и игрока ведущих звеньев Вячеслава в Уфе пробовали всю первую половину этого сезона — ничего хорошего из этого не вышло, форварду удалось проявить себя лишь в межсезонье. В «Ак Барсе» хоккеист наверняка попадет в условия жесткой ротации и будет выполнять исключительно черновую работу. А Билялетдинов таких игроков любит и работать с ними умеет.

— Обмен пусть комментирует генеральный менеджер (Рафик Якубов, — прим. ред.), — довольно резко отреагировал Зинэтула Билялетдинов на просьбу журналистов прокомментировать сделку. — Могу сказать только, что Основин взамен меня устраивает.

Самый неудобный соперник и котики

«Локомотив» — самый неудобный соперник «Ак Барса» в последние сезоны. Казанцы не могли выиграть у ярославцев уже семь матчей кряду, с сентября 2014 года. А у себя дома последний раз обыгрывали «железнодорожников» более пяти лет назад. В этом сезоне команды играли 6 октября в Ярославле, и подопечным Дмитрия Квартальнова не составило особого труда переиграть команду Билялетдинова, хотя счет и был всего 2:1.

В составе ярославцев сумасшедший сезон проводит Андрей Локтионов. Хоккеист, потенциал которого в НХЛ в какой-то момент оценивался даже выше, чем у Бурмистрова, забивает уже пять матчей подряд, а всего в этом сезоне в 32 играх он набрал 30 очков (12+18). Но главное даже не цифры, а то, как играет Андрей. Каждая его смена заканчивается полезным действием, и в текущем сезоне этот игрок с хитрющим броском и своим игровым мышлением — настоящая гроза вратарей. В составе «Ак Барса» будущее в НХЛ ждет Владимира Ткачева, но пока что он игрок казанцев и доказывать ему нужно еще многое.

— Для победы сегодня готовы сделать все. Вообще все, — буквально прокричал в камеру пресс-службы клуба 55-й номер «Ак Барса».

Хорошее настроение нападающему наверняка придала и необычная фотосессия накануне игры. К Всемирному дню домашних животных «Ак Барс» приготовил серию снимков игроков казанцев с котятами из приюта. Особенно мило смотрелся брутальный капитан команды Александр Свитов.

К Всемирному дню домашних животных «Ак Барс» приготовил серию снимков игроков казанцев с котятами из приюта. Фото ak-bars.ru

Мотивация Гарипова

Соперники не удивили друг друга изменениями в составах. У «Ак Барса» вернулся Пол Постма, заменивший Никиту Лямкина. Место в воротах вновь занял Эмиль Гарипов, которого наверняка теперь еще больше будет мотивировать конкуренция с Владиславом Подъяпольским, приглашенным КХЛ на Матч всех звезд. Безусловно, голкипер в этом сезоне своей игрой заслужил хвалебные отзывы, но выбор лиги странен тем, что теперь составы на январское мероприятие укомплектованы полностью, и от «Ак Барса» в нем примут участие только Постма и Подъяпольский. Азеведо, Секач, Ландер, Зарипов, Лукоянов и другие игроки казанцев смогут попасть на звездный матч только в случае травм уже выбранных игроков. Да и то не факт — решающее слово будет за лигой, которая хоккеистам из города-организатора запросто может предпочесть молодежь или каких-нибудь легионеров из «Сочи».

Ярославский клуб организовал для своих болельщиков массовый выезд, поэтому атмосфера в фойе была крайне душевной и располагающей к проведению топового матча. Маскоты Айс Барсик и Мишка танцевали вместе, заряжая толпу позитивной энергией. Но игрокам было совсем не до улыбок — гости вышли максимально сосредоточенными и с первых минут начали жесткую игру у бортов. Это типичная игра команд Квартальнова. «Ак Барс» с большим удовольствием влез в этот вязкий, не самый зрелищный хоккей и делал ставку на атаки сходу или дальние выстрелы защитников. Один из таких после выигранного Александром Свитовым вбрасывания закончился взятием ворот — в «девятку» точным кистевым броском угодил защитник Роман Манухов.

— Давно не забивал. Очень рад, что сегодня наконец-то получилось, — прокомментировал после игры свой гол Роман.

— Вы не щелкали, а зряче бросали с кистей, будто знали, что вратарь соперника ошибется.…

— Там просто игрок перед ним проехал. Думаю, вратарь даже не видел моего броска.

— Тяжело играть против таких команд, как «Локомотив»?

— Всем в лиге известно, как эта команда играет последние годы. Очень неприятная команда, против которой тратишь в два раза больше сил и больше, чем обычно, толкаешься у бортов.

За 15 секунд до конца периода игроки обеих команд застыли в одном положении и напоминали скорее бойцов ММА, чем хоккеистов. Шайба застряла у борта, судьи свисток не давали, поэтому хоккеистам оставалось только бороться друг с другом. Вполне типичный эпизод для матчей «Ак Барса» и «Локомотива».

Сначала автором второй шайбы «Ак Барса» объявили Лукоянова, но позже гол переписали на Михеева



Бросок на миллион

Во втором периоде характер происходящего на льду совершенно не изменился. Было очевидно, что перелом могут внести либо удаления, либо безумные ошибки на ровном месте. Но на 25-й минуте вдруг удалась отличная контратака игрокам третьего звена казанцев. Сначала автором второй шайбы «Ак Барса» объявили Лукоянова, но позже гол переписали на Михеева, которому ассистировал все тот же Манухов.

— Да, я простреливал на Лукоянова. Получилось, что шайба заскочила, и он ее даже не касался. Но я не придавал значения, на кого в итоге запишут гол, — сказал после матча Михеев.

За 3 минуты до второго перерыва супершанс имел Контиола — «Локомотив» играл в большинстве, создавая один опасный момент за другим. Но забить гостям удалось, когда команды были уже в равных составах — Артур Каюмов буквально влетел с шайбой в ворота Гарипова. По такой игре 2:1 — рабочий счет, но наверняка тот факт, что в соперниках был именно неудобный «Локомотив», заставлял «барсов» нервничать.

В перерыве в «Татнефть Арене» было непривычно шумно. На домашних играх «Ак Барса» с недавних пор один из банков проводит любопытную акцию — болельщики выходят на лед по пять человек и пробуют бросить из одного конца площадки в другой и попасть в небольшую щель в воротах. Кто попадает — тот получает миллион рублей. И вот свершилось — миллион спустя полтора месяца после начала акции был разыгран. Один из болельщиков поразил цель, перед самым броском сделав звонок жене. Второй звонок от мужчины наверняка поверг ее в шок — одним движением кистей он принес в семейный бюджет миллион.

Если что-то поднимает тебе настроение, это не значит, что это хорошо. Если что-то тебе его портит, не значит, что это плохо. Эмоции — не заповеди, следовать им нужно не всегда

«Надо учиться»



Заключительный игровой отрезок получился самым интересным — было заброшено сразу пять шайб. Сначала «Локомотив» не смог реализовать большинство, а затем «Ак Барс» организовал отличную контратаку, в которой забил Владимир Ткачев. Свое предматчевое обещание он сдержал, а после матча был откровенен в общении с корреспондентом «Реального времени».



— Сегодня на предматчевой раскатке вы обещали бороться и забить. В итоге получилось и то, и другое. Какие впечатления от игры?

— Да ничего. Нормально все. Выиграли — это самое главное.

— У вас долго не получалось забить. Думали об этом?

— Мне кажется, если что-то поднимает тебе настроение, это не значит, что это хорошо. Если что-то тебе его портит, не значит, что это плохо. Эмоции — не заповеди, следовать им нужно не всегда. Наоборот, лучше почаще сомневаться.

— Вчера у вас прошла фотосессия с котятами. Может, это помогло как-то перезагрузиться?

— Вообще, хотелось бы подытожить — у нас прошел месяц благотворительности. Здорово, когда организуются такие мероприятия, делаются такие добрые дела. Клуб нам всем помог. Мне все очень понравилось.

Четвертый гол в исполнении Азеведо не вытекал из общей логики игры, а 4:1 за 9 минут казались приговором для ярославцев. Но не зря именно «Локо» является самым неудобным соперником для казанцев. За 5 минут до конца встречи их ворота поразил Ильенко, а затем свой дежурный гол за минуту до сирены забил Локтионов (дежурную же ошибку допустил Гарипов). Все оставшееся время гости играли без вратаря, увлеклись атакой, и Роб Клинкхаммер совершил свой «бросок на миллион», поразив пустые ворота «Локомотива» и оформив историческую победу «Ак Барса» со счетом 5:3.

Нам нужно учиться выигрывать такие матчи, мы играли с мощной командой, которую не возьмешь просто так, нахрапом



— Тяжело нам. Ох, тяжело было, — выдохнул на послематчевой пресс-конференции наставник гостей Дмитрий Квартальнов. — Нам нужно учиться выигрывать такие матчи, мы играли с мощной командой, которую не возьмешь просто так, нахрапом. У нас вроде есть преимущество, есть давление, но соперник умеет терпеть и ждать, умеет играть по ситуации, контролирует ее. Нужно более хладнокровно играть. Вроде и по броскам у нас было преимущество, но не прошло. Не получилось, надо учиться.

— Зият Пайгин уже месяц играет в ВХЛ. Вас не устраивает его игра? — спросили у Квартальнова о не чужом для Казани игроке.

— Доволен им. Просто он играет в «Ладе».

— Несмотря на счет, игра была очень сложной, — вторил коллеге Билялетдинов. — Но ребята справились — забивали в нужный момент. Для нас очень важно было выиграть. Давно не выигрывали у «Локомотива». Сегодня прервали эту затяжную серию и очень довольны.

— С чем, на ваш взгляд, связана такая нервная концовка?

— Были ненужные удаления. Плюс соперник и так доминировал, а тут мы сами еще помогали. Поэтому напряжение в концовке было серьезное.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 3 декабря на своем льду с череповецкой «Северсталью». Вывеска не самая грозная, но есть отличная возможность после игры увидеть лысого Даниса Зарипова.

Андрей Лопата