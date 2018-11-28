Данис Зарипов предложил болельщикам «Ак Барса» постричь его налысо

Во время второго периода матча между «Ак Барсом» и «Торпедо», который проходит в Казани, нападающий казанского клуба Данис Зарипов в специальном видеоролике, показанном на медиакубе «Татнефть Арены» предложил болельщикам постричь его налысо.

Нападающий объявил, что если 3 декабря на матче «Ак Барс» — «Северсталь», который также состоится в Казани, будет аншлаг, то болельщики, купившие билеты по специальной акции, увидят как он публично пострижется налысо.

Напомним, что сегодня Зарипов установил рекорд чемпионатов России по сыгранным матчам.



