«Их нравы»: как янычары не простили султану свое упразднение

Правление турецкого султана Селима III, затеявшего неудачные реформы по европейскому образцу

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен правлению султана Селима III (1789—1807).

Переписка с Людовиком XVI

Двадцать восьмого султана Селима III постигла та же участь, что и его предков, которые пытались реформировать государство Османов. Проведя у власти около восемнадцати лет, он был свергнут уже знакомым многим читателям корпусом янычар. Во время правления Селима III, с подписанием Систовского мирного договора, закончилась бесконечная череда войн с Австрией, между двумя странами был установлен «вечный мир», а османам были возвращены ранее завоеванные территории, кроме крепости Хотин. Другим примечательным моментом стало то, что впервые за многие века ненадолго испортились отношения с Францией — причиной послужило вторжение Наполеона в Египет.

Будучи сыном отлично образованного султана Мустафы III, Селим III получил великолепное светское и религиозное образование, увлекался музыкой и поэзией, интересовался трудами европейских ученых, в основном французских, был начитан и хорошо разбирался в европейской культуре. Когда Селиму было тринадцать лет, умер его отец. На престол восходит его дядя Абдул-Хамид I, который не стал препятствовать дальнейшему образованию племянника, и годы, проведенные в «кафесе», не были для него столь травмирующими, как для других представителей правящего рода.

Селим III принимает сановников во дворе Дворца Топкапы



Еще до вступления на османский престол Селим III ведет активную переписку с французским королем Людовиком XVI, именно тогда в нем укореняется мысль о необходимости реформирования Османской империи по образцу европейских монархий. Чем он и поспешил заняться, подписав мирные договоры с Россией и Австрией и закончив тем самым две истощающие османскую казну войны, которые были начаты еще во время правления Абдул-Хамида I.

Убит в пылу борьбы

Реформы, проводимые Селимом III, получили название «Низам-ы Джедид» (новый порядок) и предполагали коренные изменения в военной, экономической, образовательной и общественных сферах. Так, например, было предусмотрено упразднение янычарского корпуса и замена его регулярной армией, открытие военных колледжей и школ для подготовки младшего и высшего офицерского состава, формирование отдельного военного бюджета, подготовка артиллерийских, кирасирских и бомбардирских частей, закладка нового флота и строительство новых типов кораблей, введение новой налоговой системы, введение всеобщего начального образования, защита внутреннего производителя и ограничения для иностранцев на ведение торговли внутри Османской империи и многое другое.

Однако всему этому не суждено было сбыться. На любые попытки нововведений янычарский корпус отвечал вооруженными восстаниями, нападениями на представителей нового порядка и на местных жителей, а также разного рода бесчинствами. Известны случаи, когда янычары по одному вылавливали и убивали солдат новой армии Селима III.

На любые попытки нововведений янычарский корпус отвечал вооруженными восстаниями, нападениями на представителей нового порядка и на местных жителей, а также разного рода бесчинствами

В результате всех этих перипетий султан был свергнут и заточен во дворце, на его место был поставлен Мустафа IV. Во время восстания в Стамбуле сторонников Селима III, желавших восстановить его на престоле, и последовавших беспорядков Мустафа IV приказал убить Селима III и других представителей султанского рода. Все закончилось очень печально для дома Османов, в пылу борьбы и противостояния были убиты как Мустафа IV, так и Селим III. Выжить удалось лишь Махмуду II, который и стал следующим правителем Османской империи и продолжил реформы Селима III, но который, в отличие от него, был более хитрым и осмотрительным. Заметку о нем вы сможете прочитать в следующую субботу, если на то будет воля Аллаха.

Селим Вдохновленный

После смерти Селим III был погребен во дворе мечети Лалели рядом с могилой отца. Известно, что у него было 9 жен, о детях информации нет. Султан Селим III оставил след в османской истории не только как реформатор, но также как поэт, композитор и покровитель различных искусств. В дворцовой литературе он известен под псевдонимом «Ильхами», что можно перевести как «вдохновленный». А в классической турецкой музыке он является автором некоторых макамов, множества песен и произведений для нея и других инструментов. Примечательно, что во время его правления в Османской империи впервые была исполнена опера.