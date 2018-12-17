«Меня часто спрашивают, как ты можешь любить Бату-хана, если он сжег Москву»

Финансовый аналитик о роли Золотой Орды в становлении единого русско-тюркского государства

В следующем году мир отпразднует 750-летие Золотой Орды — одного из ведущих государств средневековья, сыгравшего судьбоносную роль в жизни наших предков. Известный российский финансовый аналитик, директор аналитического департамента «Альпари», колумнист и блогер, постоянный гость международного экономического саммита в Казани «Россия — исламский мир» Александр Разуваев увлекается историей Азии, и специально для «Реального времени» он написал авторскую колонку о роли Орды в жизни Руси.

Чем была для русских Золотая Орда

В следующем году в России, да и не только в России, будут отмечать 750-летие Золотой Орды, одного из самых сильных и богатых государств средневековья. Дата круглая и однозначно заслуживает внимания не только в Татарстане и других тюркских республиках Российской Федерации, но и на федеральном уровне. Можно конечно спорить, кто основал Россию — киевские князья или ханы Золотой Орды, но единой страной, русско-тюркским миром, мы стали только при Орде. Так что тысячелетняя Россия — это искусственно навязанный нам миф некоторых историков. Наша Родина несколько моложе, в следующем году ей исполняется только 750 лет.

Генрих Семирадский «Александр Невский в Орде». 1876. Илл. wikipedia.org

Московское царство не рвало с ордынскими традициями (царский титул, включение ордынских законов и обычаев с новых территорий в царский судебник и в обычное право), шло активное подключение тюркской знати к управлению государством. Московское царство являлось вполне себе гармоничным наследником Орды. Продолжением заключенного еще в тринадцатом веке союза Александра Невского и Бату-хана. Иначе бывшие ордынские народы, прежде всего тюрки Казани, Астрахани и Сибири, никогда бы не признали власть Москвы. На волне антикоммунизма и буржуазной революции 1991 года в современной России принято идеализировать романовский период истории, забывая его печальные, если не сказать позорные страницы. Самое грустное — это конечно отношение к Сибири и Азии, как к колонии Петербурга, насильное крещение тюркских народов Поволжья, что стало одной из причин Пугачевского восстания, а по факту гражданской войны.

«Меня часто спрашивают, как ты можешь любить Бату-хана, если он сжег Москву?»

Сам я русский, а не татарин, но думаю, что будет не лишним вставить свои пять копеек в праздничную тему. Чем была Орда для обычных русских людей? Меня часто спрашивают, как ты можешь любить Бату-хана, если он сжег Москву и не только Москву. Тут, кроме Льва Гумилева, взгляд на историю которого мне очень близок, есть и личный момент. Я бы однозначно в той сваре выбрал Бату-хана, а не Владимир или Суздаль. Почему? Все просто. С тринадцатого века принципиально ничего не изменилось. Только вместо тамплиеров — международные финансовые компании, а вместо отрядов Субэдэя — ЧВК. Как говорил Чингисхан, лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов.

Изображение Бату-хана. Китай, XIV век. Илл. wikipedia.org

Орда чингизидов — это большая империя, глобальный рынок товаров и услуг от Пекина до Новгорода. Орда давала шанс наемнику сделать успешную военную карьеру, начать свой успешный бизнес или просто освоить ремесло в ее столице. Стратегическое мышление европейцев уровня монгольских военачальников достигло не раньше XVII века. До технических достижений, обеспеченных Орде чжурчжэньскими специалистами, страны Запада подтянулись лишь к XV веку. Да и мораль людей длинной воли, четко изложенная в Ясе Чингисхана, мне близка. А сидеть где-то на периферии, в лесной глуши, еще и на земле работать придется — нет уж… Служба у Бату-хана — это билет в другую жизнь.

Ну и в заключение, специально для русских нацистов и религиозных мракобесов. Вряд ли стоит обвинять меня в измене Родине. В условиях феодальной раздробленности это было очень размытое понятие. Русских и России тогда по факту не было, были новгородцы, рязанцы или москвичи. А настоящая карьера всегда делалась в столице, а не провинции.