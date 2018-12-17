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«Меня часто спрашивают, как ты можешь любить Бату-хана, если он сжег Москву»

07:00, 17.12.2018 8

Финансовый аналитик о роли Золотой Орды в становлении единого русско-тюркского государства

«Меня часто спрашивают, как ты можешь любить Бату-хана, если он сжег Москву» Фото: wikimedia.org

В следующем году мир отпразднует 750-летие Золотой Орды — одного из ведущих государств средневековья, сыгравшего судьбоносную роль в жизни наших предков. Известный российский финансовый аналитик, директор аналитического департамента «Альпари», колумнист и блогер, постоянный гость международного экономического саммита в Казани «Россия — исламский мир» Александр Разуваев увлекается историей Азии, и специально для «Реального времени» он написал авторскую колонку о роли Орды в жизни Руси.

Чем была для русских Золотая Орда

В следующем году в России, да и не только в России, будут отмечать 750-летие Золотой Орды, одного из самых сильных и богатых государств средневековья. Дата круглая и однозначно заслуживает внимания не только в Татарстане и других тюркских республиках Российской Федерации, но и на федеральном уровне. Можно конечно спорить, кто основал Россию — киевские князья или ханы Золотой Орды, но единой страной, русско-тюркским миром, мы стали только при Орде. Так что тысячелетняя Россия — это искусственно навязанный нам миф некоторых историков. Наша Родина несколько моложе, в следующем году ей исполняется только 750 лет.

Генрих Семирадский «Александр Невский в Орде». 1876. Илл. wikipedia.org

Московское царство не рвало с ордынскими традициями (царский титул, включение ордынских законов и обычаев с новых территорий в царский судебник и в обычное право), шло активное подключение тюркской знати к управлению государством. Московское царство являлось вполне себе гармоничным наследником Орды. Продолжением заключенного еще в тринадцатом веке союза Александра Невского и Бату-хана. Иначе бывшие ордынские народы, прежде всего тюрки Казани, Астрахани и Сибири, никогда бы не признали власть Москвы. На волне антикоммунизма и буржуазной революции 1991 года в современной России принято идеализировать романовский период истории, забывая его печальные, если не сказать позорные страницы. Самое грустное — это конечно отношение к Сибири и Азии, как к колонии Петербурга, насильное крещение тюркских народов Поволжья, что стало одной из причин Пугачевского восстания, а по факту гражданской войны.

«Меня часто спрашивают, как ты можешь любить Бату-хана, если он сжег Москву?»

Сам я русский, а не татарин, но думаю, что будет не лишним вставить свои пять копеек в праздничную тему. Чем была Орда для обычных русских людей? Меня часто спрашивают, как ты можешь любить Бату-хана, если он сжег Москву и не только Москву. Тут, кроме Льва Гумилева, взгляд на историю которого мне очень близок, есть и личный момент. Я бы однозначно в той сваре выбрал Бату-хана, а не Владимир или Суздаль. Почему? Все просто. С тринадцатого века принципиально ничего не изменилось. Только вместо тамплиеров — международные финансовые компании, а вместо отрядов Субэдэя — ЧВК. Как говорил Чингисхан, лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов.

Изображение Бату-хана. Китай, XIV век. Илл. wikipedia.org

Орда чингизидов — это большая империя, глобальный рынок товаров и услуг от Пекина до Новгорода. Орда давала шанс наемнику сделать успешную военную карьеру, начать свой успешный бизнес или просто освоить ремесло в ее столице. Стратегическое мышление европейцев уровня монгольских военачальников достигло не раньше XVII века. До технических достижений, обеспеченных Орде чжурчжэньскими специалистами, страны Запада подтянулись лишь к XV веку. Да и мораль людей длинной воли, четко изложенная в Ясе Чингисхана, мне близка. А сидеть где-то на периферии, в лесной глуши, еще и на земле работать придется — нет уж… Служба у Бату-хана — это билет в другую жизнь.

Ну и в заключение, специально для русских нацистов и религиозных мракобесов. Вряд ли стоит обвинять меня в измене Родине. В условиях феодальной раздробленности это было очень размытое понятие. Русских и России тогда по факту не было, были новгородцы, рязанцы или москвичи. А настоящая карьера всегда делалась в столице, а не провинции.

Александр Разуваев
ОбществоИсторияКультура БашкортостанТатарстан
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комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 08:09
    Всё это написал человек на трезвую голову и в здравом рассудке.После такой статьи сразу понимаешь печальные результаты хозяйствования таких аналитиков.Жаль нельзя этого аналитика послать в те времена чтоб он начал успешную карьеру с того самого пленника которого сначала на аркане привели из Суздаля потом заставили всю ночь рубить хворост а утром с вязанками этого хвороста погнали засыпать крепостной ров под стенами Владимира а когда оказалось что ров глубокий и хвороста не хватает то джигиты из томена Субэдэя застелили бы остатки рва телами таких негодных аналитиков потому что кроме как быть засыпкой для рва он ни на что другое не способен.И остаётся только радоваться что среди наших предков тогда ещё не завелись аналитики и мы поэтому сейчас живём в цивильных домах а не в юртах.Но есть большая опасность того что эти аналитики доведут нас до юрт.
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  • Анонимно 08:13
    И в дополнение.Этот аналитик забыл один из законов Чингисхана о том как надо относиться к предателям - если человек предал один раз то он предаст и повторно.Предателям в те времена обычно ломали хребты об колено.Вот и вся карьера перебезчика в те времена.
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  • Анонимно 08:53
    Если нас вернуть в период нашествия монгол на Волжскую Болгарию , те самые , так называемые сторонники ОРДЫНСКОЙ версии происхождения поволжских татар , пошли бы сразу на службу к монголам , стали бы коллаборационистами и стали бы им помогать в завоевании своей Родины .То есть люди такого типа, которые отказались от своих предков , своего реального происхождения , потенциально готовы к этому
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    Анонимно 09:30
    Я как поволжский татарин могу вас уверить, что придя в Волжскую Булгарию с войсками Батыя мои прадеды очень бережно относились к женщинам покоренных волжских булгар - к моим прабабушкам.
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    Анонимно 10:24
    Как ты можешь уверять если ты не жил в то время?

    Письменные источники говорят, что распространяешь ложь.

    "Тоє же осени придоша с восточнıх стран в Болгарьскую землю безбожнии Татари и взяша славнıи Великıи город Болгарьскıи и избиша оружьєм и старца и до юнаго и до сущаго младенца и взяша товара множество а город их пожгоша огнём и всю землю их плениша."
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    Анонимно 10:32
    Известный историк XIII в. Джувейни о тех событиях писал: «Когда Каан-хан во второй paз устроил сейм и происходило совещание об истреблении и покорении остающихся мятежников, то утверждено было мнение, чтобы обратиться на пределы Булгара, Аса и Уруса, которые были соседи кочевьев Бату, не были еще вполне покорены и гордились множеством своих богатств. Он назначил в помощь и в замену Бату принцев крови: Монке хана и брата его...».
    «В пределах Булгара принцы сошлись вместе; от множества войск земля стонала и гудела, а от многочисленности и шума полчищ столбенели дикие звери и хищные животные».
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    Анонимно 10:39
    Результаты археологических раскопок, совершённых в бассейне рек Бездны и Актая на территории протяжённостью около 300 км в длину и 3–4 км в ширину, свидетельствуют о кровополитных оборонительных боях между монгольскими войсками и войсками волжской Булгарии.
    Археологами были обнаружены остатки 73 поселений, которые были уничтожены в эпоху монгольского нашествия и больше не восстанавливались.
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  • Анонимно 10:03
    В образовании современных татар главную роль играли татары Золотой Орды,волжские булгары и немного угрофины.А Московия была небольшим улусом татарской Золотой Орды.
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