Перезагрузка «Туган Авылым»: владельцы «деревни» задумали расшириться за счет отеля

Пока рестораторы работают над генпланом развития национального комплекса, эксперты советуют создать городскую усадьбу или ничего не менять

Собственники «Туган Авылым» намерены расширить комплекс и разрабатывают генеральный план развития территории. Вместо парковки вырастет отель. Идея с гостиницей оказалась не нова — ее обсуждали еще предыдущие владельцы объекта, однако так и не реализовали. Всех подробностей в Bulatov Group пока не раскрывают и по всем изменениям советуются с экспертами ТРО ВООПИиК. Правда, не все городские архитекторы приветствуют «перезагрузку» ресторана. Подробности — в материале «Реального времени».

Думы над «Туган Авылым»

На очередном заседании ТРО ВООПИиК зампредседателя организации Фарида Забирова рассказала присутствующим, что руководство комплекса «Туган Авылым» обращалось к ней за консультацией по предстоящей реконструкции объекта. На встрече ей стало известно, что на месте парковки рассматривается вариант строительства гостиницы.

О планах Bulatov Group заняться развитием «Туган Авылым» уже сообщалось ранее — например, летом стало известно, что руководство комплекса обратилось за советами к помощнику президента РТ Олесе Балтусовой. Впрочем, последняя рассказала «Реальному времени», что на этом их сотрудничество и завершилось.

По словам руководителя Bulatov Group Айдара Булатова, они рассматривают несколько концепций расширения своего проекта, а в процессе обсуждения обращаются и к другим экспертам.

«Мы развиваем комплекс «Туган Авылым», поэтому он будет расширяться. У нас есть территория, так что мы готовим генеральный план развития», — рассказал собеседник издания.

Пока планы развития комплекса не утверждены, сейчас ведутся проектные работы, пояснил владелец. Когда начнется реконструкция комплекса, еще не решено: «Это же вопрос сначала концепции, потом архитектурного [плана], потом разрешения на строительство. Сроков нет пока», — дал комментарий ресторатор.

По мнению Забировой, там должна быть не деревенская усадьба, а городская. Намерение руководства комплекса заняться концепцией проекта она воспринимает положительно. Фото Олега Тихонова



Давняя идея

Как рассказала на заседании ТРО ВООПИиК Фарида Забирова, она откликнулась на просьбу представителей «Туган Авылым» и на встрече презентовала им историю этого места.

«В принципе, договорились о сотрудничестве, как общество охраны памятников я их консультирую, безусловно, на общественных началах», — отметила общественный деятель. По ее мнению, там должна быть не деревенская усадьба, а городская. Намерение руководства комплекса заняться концепцией проекта она воспринимает положительно.

Кстати, на этом же заседании спикер отметила, что в «Туган Авылым» рассматривается вариант со строительством гостиницы на месте парковки. Однако Айдар Булатов в разговоре с корреспондентом «Реального времени» не стал раскрывать подробности, сославшись на то, что итоговая концепция пока не принята. Согласно выписке из ЕГРП, участок под парковку с 2015 года принадлежит ООО «ИПСО ФАКТО». Его площадь составляет 3 993 квадратных метра, а кадастровая стоимость — 53 млн 753 тысячи рублей.

Немного приоткрыл завесу тайны казанский ресторатор Нурислам Шарифуллин, руководитель проектов P.Love и Cream Coffee. Бизнесмен 10 лет назад работал в группе «Нур», которая владела комплексом, и уже тогда, по его словам, вынашивались планы строительства отеля на месте парковки.

— Еще в тот период у нас был проект отеля на территории парковки. Проект на самом деле очень интересный, с уклоном как раз в татарскую культуру. Но, насколько я помню, он был очень дорогой в реализации, поэтому не знаю, насколько это в рамках нынешней ситуации будет оправдано с точки зрения того, что кругом очень много отелей, конкуренция высокая — это раз. Кроме того, отель, скажем так, маленький, поэтому номера там дешевыми быть не могут. Соответственно, номера дорогие, а конкурировать в дорогом сегменте достаточно сложно. Это на мой взгляд, но, может быть, у Bulatov Group есть какая-то конкурентная стратегия, которая сделает их проект более привлекательным для конечного потребителя. Если так, то это будет крутая идея, а если просто построят очередной отель без какой-то концепции и уникального торгового предложения, я думаю, это будет провальная затея, — рассуждает ресторатор.

Нурислам Шарифуллин отмечает, что по прошлой концепции гостиница была высотой в четыре этажа, а вот по поводу количества номеров собеседник издания ответить затруднился. Фото kazanfirst.ru

Остался ли в разработке прежний проект отеля или он был видоизменен, пока неизвестно. Нурислам Шарифуллин отмечает, что по прошлой концепции гостиница была высотой в четыре этажа, а вот по поводу количества номеров собеседник издания ответить затруднился, поскольку планы постоянно менялись и в проекте то появлялись большие апартаменты, то их делили на меньшие площади. Объем инвестиций в отель, по словам собеседника, на тот момент исчислялся в несколько миллионов долларов.

— Тогда проект оценивался очень дорого. Там было мозаичное стекло, большие холлы с дорогой отделкой, — вспоминает предприниматель.

Заместитель гендиректора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев отмечает, что стоимость отеля будет зависеть от многих факторов. Например, планируется ли подземная парковка, которая приведет к удорожанию проекта, из каких материалов будет построено здание.

— Я считаю, что здесь уместна либо гостиница, либо, может быть, какой-то бизнес-центр. Как альтернатива, — говорит собеседник издания, констатируя, что проект, скорее всего, «будет не самым дешевым», поскольку располагается в центре города под вниманием различных инстанций.

Лучше без изменений

Хотя у туристов «Туган Авылым» пользуется популярностью, комплекс не раз критиковала за его расположение городская общественность. Архитектор Сергей Саначин говорит, что никогда не приветствовал появление «деревни», называя ее чужеродным пятном на теле Казани, но сейчас, по его мнению, менять уже ничего не стоит.

— Просто минимальными, пусть и суперпрофессиональными, усилиями что-то поправить невозможно, потому что там совершенно другой дух, другая атмосфера. Я считаю, что трогать ничего теперь уже не надо. Надо было задумываться об этом тогда, когда все это «сажали». А сейчас, мне кажется, надо все оставить так, как оно есть — как явление в градостроительстве, архитектуре, вкусовщине, — полагает эксперт.

Архитектор Сергей Саначин говорит, что никогда не приветствовал появление «деревни», называя ее чужеродным пятном на теле Казани, но сейчас, по его мнению, менять уже ничего не стоит. Фото Максима Платонова

Заслуженный архитектор отмечает, что с архитектурной точки зрения исторические постройки Суконной слободы интереса не представляют.

— Суконная слобода была присоединена к Казани где-то в 1849 году, насколько я помню. И там, кроме собственно заводского комплекса и здания директоров Осокиных — квартала напротив Суконки, никакой истории больше нет. Вся остальная гигантская часть, в том числе где «Туган Авылым», «Барселона», вплоть до Павлюхина, Назарбаева, — все это деревня. Там никакого наследия нет. Понимаете, есть только красивое слово — Суконная слобода. Оно красиво по звучанию и по истории. А с точки зрения архитектуры и градостроительства там ничего не было.

Комментировать возможное появление отеля спикер не взялся, пояснив, что здесь еще множество вопросов. Например, в части парковки. Устранение существующей он не приветствует, а с подземной прогнозирует сложности.

— Подземная парковка хороша на третьей надпойменной террасе, в Азино, на Горках. А Суконная слобода — это первая надпойменная терраса. Там особенно глубоко не залезешь, — объясняет эксперт.

Проекту жить?

С точки зрения ведения бизнеса Нурислам Шарифуллин называет концепцию «Туган Авылым» изначально стратегически правильной.

— Это многофункциональный комплекс с фастфудом, туда прекрасно зашел «Алан-Аш», чувствует себя хорошо. Это ресторан татарской кухни, которых в Казани благо сейчас появилось уже два достойных. Единственное, я сейчас считаю и тогда считал, что реализация должна быть немного не такой. У помещений немного другая геометрия должна была быть, более продуманная, и кухня должна была быть более продуманной, то есть организация рабочих процессов. А в остальном я считаю, что стратегически городу такой комплекс нужен, — говорит ресторатор.

Заместитель гендиректора компании «А-Девелопмент» считает сам проект «Туган Авылым» и идею с отелем вполне уместными, хотя и непростыми с точки зрения экономики.

— Если они его построят, то, я думаю, это будет что-то интересное именно в рамках архитектурного решения в данном районе, — оценивает Владимир Шайхиев.

ОПРОС