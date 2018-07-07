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«Туган авылым» попросил Олесю Балтусову помочь с реконструкцией комплекса

11:59, 07.07.2018
«Туган авылым» попросил Олесю Балтусову помочь с реконструкцией комплекса
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Руководство ресторанно-развлекательного комплекса «Туган авылым» обратилось за советом по реконструкции к помощнику президента РТ Олесе Балтусовой.

Дизайнер компании озвучила просьбу в частном диалоге после открытой лекции помощника президента РТ в «Смене», передает «Татар-информ».

«Возможно, вы могли бы предложить нам варианты, дать направление», — добавила представитель «Туган авылым».

По словам Балтусовой, у нее много мыслей по развитию территории, на которой находится «Туган авылым». Помощник президента выразила готовность обсудить идеи с компанией.

Напомним, в национальном комплексе «Туган авылым» 30 августа открылся памятник эчпочмаку. Скульптура стала подарком Казани и ее жителям в День города.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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