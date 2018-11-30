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«Диктор» Гилазов о творчестве Толстого: в КФУ написали английский диктант

13:54, 30.11.2018
«Диктор» Гилазов о творчестве Толстого: в КФУ написали английский диктант Фото: Дмитрий Резнов

Сегодня в первой физической аудитории КФУ председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов прочитал для школьников и студентов диктант на английском языке. 2018 год в Татарстане посвящен Льву Толстому, поэтому текст диктанта на английском языке среднего уровня (Intermediate) — о творчестве великого писателя.

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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
Фото и видео Дмитрия Резнова
ОбществоОбразование Татарстан
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