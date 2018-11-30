«Диктор» Гилазов о творчестве Толстого: в КФУ написали английский диктант
Сегодня в первой физической аудитории КФУ председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов прочитал для школьников и студентов диктант на английском языке. 2018 год в Татарстане посвящен Льву Толстому, поэтому текст диктанта на английском языке среднего уровня (Intermediate) — о творчестве великого писателя.
1/45
Фото и видео Дмитрия РезноваОбществоОбразование Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым