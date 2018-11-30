Народный выбор: в Казани наградят фаворитов «Болгар радиосы»
VI Национальная музыкальная премия пройдет под девизом «Песня окрыляет!»
8 декабря в КРК «Пирамида» пройдет церемония вручения VI Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Статуэткой «Алтын йолдыз» отметят самых достойных представителей татарской эстрады. В этом году в премии будет 33 номинации. Как выбирают номинантов? Чего ждать зрителям в этом году? В чем уникальность статуэтки? Подробности — в материале «Реального времени».
Народный выбор
Предстоящее знаковое мероприятие для татарского шоубиза организаторы анонсировали на пресс-конференции, которая прошла в стенах «Болгар радиосы».
«Алтын йолдыз» — проект телерадиокомпании «Новый век». У премии нет аналогов. Уникальность ее заключается в том, что звание лауреатов национальной премии и статуэтки артистам присуждают и вручают не по итогам заседания художественного совета или по решению профессионального жюри, а по результатам зрительского голосования.
— Церемония — итоги работы «Болгар радиосы» за год. Мы не ставим цель проанализировать результаты всей татарской эстрады. Выбор делают только слушатели нашего радио, — отметила исполнительный директор «Болгар радиосы» Наиля Хайдарова.
В отличие от остальных подобных наград премию «Болгар радиосы» вручают не только артисту, но и создателям — автору, композитору песни. Кроме того, трофея удостаиваются исполнители и личности, которые внесли неоценимый вклад в развитие татарской культуры. «В разные годы мы награждали лучших продюсеров, аранжировщиков и педагогов», — рассказал журналистам главный редактор-продюсер «Болгар радиосы» Ильфар Каримов. По его словам, заветной статуэткой отмечают и шлягеры минувших лет. Таким образом соблюдается преемственность поколений и пополняется золотой фонд татарской эстрады.
— Артистов все знают, они на сцене, их все видят. А авторы — бойцы невидимого фронта. Почему-то в последнее время имена композиторов замалчиваются. Поэтому для меня вдвойне приятно быть представленным в номинации, — поделился композитор Эльмир Низамов.
Премия вручается певцам, занявшим верхние строчки хит-парада «Кайнар хит», который проходит на ТНВ. В течение года зрители определяли имена артистов, достойных награды. «Лауреатами становятся те артисты, которых чаще других слушатели просят поставить на FM-волнах. Это песни, по-настоящему завоевавшие сердца людей», — подчеркнули организаторы мероприятия.
В премии будет 33 номинации
О том, каких номинаций стоит ожидать в этом году, рассказал продюсер концертов «Болгар радиосы» Ленар Кашафутдинов.
— 8 декабря мы узнаем имена трех десятков счастливчиков, которых выбрал народ: именно их песни станут победителями народной музыкальной премии, — сообщил продюсер. Он также рассказал, что в этом году в премии будет 33 номинации, среди них такие, как «Самый лиричный певец», «Народная любовь», «Семейный дуэт года» и многие другие.
— Нужно отметить, что статуэткой «Алтын йолдыз» награждаются не только артисты, но и авторы произведений, — уточнил Кашафутдинов.
Организаторы пока не называют имен всех номинантов VI Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Однако, как стало известно, среди них — Айдар Галимов, Зайнаб Фархутдинова, Венера Ганеева, Ришат Тухватуллин, Ильсия Бадрутдинова, Лейсан Гимаева, Лилия Гиматдинова, Идрис Газиев, Ильназ Бах, Айгуль и Ришат Шайхутдиновы, ИлСаф, Филюс Кагиров, Раяз Фасихов, Лилиана Ирназарова, Зинира и Ризат Рамазановы, Диля и Булат Нигматуллины, Ильмира Нагимова и Руслан Кирамутдинов.
Интрига с именем ведущей
Подготовка к проведению церемонии вручения велась на протяжении всего года. За это время организаторы не только считали голоса, но и работали над оригинальным сценарием мероприятия, его техническим обеспечением. Автором сценария и режиссером премии выступил ведущий «Болгар радиосы» Ильфак Хафизов. Он рассказал, что в этом году церемония пройдет под девизом «Песня окрыляет!». Поэтому организаторы поставили цель передать силу и эмоции песен не только через радиоволны, но и визуально — через сценографию.
— Готовятся специальные танцевальные номера, цветовое оформление, оформление сцены. Если технические возможности позволят, у зрителей должно создаться ощущение, что они летят на облаке, — заявил о планах Хафизов.
В этом году торжественный вечер проведут главный редактор-продюсер радио Ильфар Каримов и заслуженный артист Татарстана Рустем Гайзуллин. «Конечно же, рядом с нами будет и прекрасная ведущая. Но ее имя мы пока не раскрываем», — оставил интригу режиссер-постановщик церемонии.
Гостей концерта начнут удивлять уже с порога — в фойе «Пирамиды» будут ждать живая музыка, аниматоры и ряд других активностей. Поэтому организаторы вечера рекомендуют зрителям прийти на полтора часа раньше начала мероприятия.
Символ из редкого мрамора
Статуэтка «Алтын йолдыз» символизирует собой росток, поднимающийся из мраморного постамента — цвета родной земли, из которой произрастают народные таланты. Редкий зеленый мрамор для него добывают в Индии. Вершину этого символичного ростка венчает звезда — каждый из ее лучей символизирует составляющие премии: слушателей (ведь именно народная любовь определяет, кто получит премию), саму песню, певца, который своим исполнением смог затронуть души слушателей, автора слов, композитора, а также само «Болгар радиосы», благодаря которому песня доходит до народа.
Сам «росток» изготавливается вручную из особого сплава. Каждый экземпляр уникален: его отливают по специальному клише, выверенному до миллиметра, каждый год к очередной церемонии награждения Национальной музыкальной премией «Болгар радиосы». Шестиконечная звезда на вершине, покрытая особым сплавом, шлифуется и украшается кристаллом уральского горного хрусталя с количеством граней, характерным для классической бриллиантовой огранки. Образец был утвержден в 2013 году — в год основания премии.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым