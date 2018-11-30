Народный выбор: в Казани наградят фаворитов «Болгар радиосы»

VI Национальная музыкальная премия пройдет под девизом «Песня окрыляет!»

8 декабря в КРК «Пирамида» пройдет церемония вручения VI Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Статуэткой «Алтын йолдыз» отметят самых достойных представителей татарской эстрады. В этом году в премии будет 33 номинации. Как выбирают номинантов? Чего ждать зрителям в этом году? В чем уникальность статуэтки? Подробности — в материале «Реального времени».

Народный выбор

Предстоящее знаковое мероприятие для татарского шоубиза организаторы анонсировали на пресс-конференции, которая прошла в стенах «Болгар радиосы».

«Алтын йолдыз» — проект телерадиокомпании «Новый век». У премии нет аналогов. Уникальность ее заключается в том, что звание лауреатов национальной премии и статуэтки артистам присуждают и вручают не по итогам заседания художественного совета или по решению профессионального жюри, а по результатам зрительского голосования.

— Церемония — итоги работы «Болгар радиосы» за год. Мы не ставим цель проанализировать результаты всей татарской эстрады. Выбор делают только слушатели нашего радио, — отметила исполнительный директор «Болгар радиосы» Наиля Хайдарова.

«Церемония — итоги работы «Болгар радиосы» за год», — подчеркивает Наиля Хайдарова



В отличие от остальных подобных наград премию «Болгар радиосы» вручают не только артисту, но и создателям — автору, композитору песни. Кроме того, трофея удостаиваются исполнители и личности, которые внесли неоценимый вклад в развитие татарской культуры. «В разные годы мы награждали лучших продюсеров, аранжировщиков и педагогов», — рассказал журналистам главный редактор-продюсер «Болгар радиосы» Ильфар Каримов. По его словам, заветной статуэткой отмечают и шлягеры минувших лет. Таким образом соблюдается преемственность поколений и пополняется золотой фонд татарской эстрады.

— Артистов все знают, они на сцене, их все видят. А авторы — бойцы невидимого фронта. Почему-то в последнее время имена композиторов замалчиваются. Поэтому для меня вдвойне приятно быть представленным в номинации, — поделился композитор Эльмир Низамов.

Премия вручается певцам, занявшим верхние строчки хит-парада «Кайнар хит», который проходит на ТНВ. В течение года зрители определяли имена артистов, достойных награды. «Лауреатами становятся те артисты, которых чаще других слушатели просят поставить на FM-волнах. Это песни, по-настоящему завоевавшие сердца людей», — подчеркнули организаторы мероприятия.

Эльмир Низамов: «Артистов все знают, они на сцене, их все видят. А авторы — бойцы невидимого фронта...»



В премии будет 33 номинации

О том, каких номинаций стоит ожидать в этом году, рассказал продюсер концертов «Болгар радиосы» Ленар Кашафутдинов.

— 8 декабря мы узнаем имена трех десятков счастливчиков, которых выбрал народ: именно их песни станут победителями народной музыкальной премии, — сообщил продюсер. Он также рассказал, что в этом году в премии будет 33 номинации, среди них такие, как «Самый лиричный певец», «Народная любовь», «Семейный дуэт года» и многие другие.

— Нужно отметить, что статуэткой «Алтын йолдыз» награждаются не только артисты, но и авторы произведений, — уточнил Кашафутдинов.

Организаторы пока не называют имен всех номинантов VI Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Однако, как стало известно, среди них — Айдар Галимов, Зайнаб Фархутдинова, Венера Ганеева, Ришат Тухватуллин, Ильсия Бадрутдинова, Лейсан Гимаева, Лилия Гиматдинова, Идрис Газиев, Ильназ Бах, Айгуль и Ришат Шайхутдиновы, ИлСаф, Филюс Кагиров, Раяз Фасихов, Лилиана Ирназарова, Зинира и Ризат Рамазановы, Диля и Булат Нигматуллины, Ильмира Нагимова и Руслан Кирамутдинов.

Автором сценария и режиссером премии выступил ведущий «Болгар радиосы» Ильфак Хафизов



Интрига с именем ведущей

Подготовка к проведению церемонии вручения велась на протяжении всего года. За это время организаторы не только считали голоса, но и работали над оригинальным сценарием мероприятия, его техническим обеспечением. Автором сценария и режиссером премии выступил ведущий «Болгар радиосы» Ильфак Хафизов. Он рассказал, что в этом году церемония пройдет под девизом «Песня окрыляет!». Поэтому организаторы поставили цель передать силу и эмоции песен не только через радиоволны, но и визуально — через сценографию.

— Готовятся специальные танцевальные номера, цветовое оформление, оформление сцены. Если технические возможности позволят, у зрителей должно создаться ощущение, что они летят на облаке, — заявил о планах Хафизов.

В этом году торжественный вечер проведут главный редактор-продюсер радио Ильфар Каримов и заслуженный артист Татарстана Рустем Гайзуллин. «Конечно же, рядом с нами будет и прекрасная ведущая. Но ее имя мы пока не раскрываем», — оставил интригу режиссер-постановщик церемонии.

Гостей концерта начнут удивлять уже с порога — в фойе «Пирамиды» будут ждать живая музыка, аниматоры и ряд других активностей. Поэтому организаторы вечера рекомендуют зрителям прийти на полтора часа раньше начала мероприятия.

Одним из ведущих торжественного вечера станет главный редактор-продюсер радио Ильфар Каримов



Символ из редкого мрамора

Статуэтка «Алтын йолдыз» символизирует собой росток, поднимающийся из мраморного постамента — цвета родной земли, из которой произрастают народные таланты. Редкий зеленый мрамор для него добывают в Индии. Вершину этого символичного ростка венчает звезда — каждый из ее лучей символизирует составляющие премии: слушателей (ведь именно народная любовь определяет, кто получит премию), саму песню, певца, который своим исполнением смог затронуть души слушателей, автора слов, композитора, а также само «Болгар радиосы», благодаря которому песня доходит до народа.

Сам «росток» изготавливается вручную из особого сплава. Каждый экземпляр уникален: его отливают по специальному клише, выверенному до миллиметра, каждый год к очередной церемонии награждения Национальной музыкальной премией «Болгар радиосы». Шестиконечная звезда на вершине, покрытая особым сплавом, шлифуется и украшается кристаллом уральского горного хрусталя с количеством граней, характерным для классической бриллиантовой огранки. Образец был утвержден в 2013 году — в год основания премии.

1 / 24 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов