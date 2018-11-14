ООО Таланид
Общая информация
Стоматологический центр «Таланид» расположен в двух этажах здания и включает 6 стоматологических кабинетов. В центре принимают многопрофильные специалисты, которые могут выполнять одновременно несколько процедур. В стоматологической клинике «Таланид» используются современные и безопасные методы лечения. Регулярно внедряются новые технологии.
На базе стоматологической клиники «Таланид» проводится отбеливание, художественная реставрация, ортодонтическое лечение, ортопедическое лечение, протезирование, пародонтологическое лечение. Ведется прием пациентов с приобретенными и врожденными дефектами лица, зубочелюстного аппарата, термическими, химическими, лучевыми, огнестрельными ранами, травматическими повреждениями мягких тканей, костей, тканей полости рта, зубов, воспалительными заболеваниями слюнных желез, придаточных пазух, лимфоузлов, мягких тканей челюстно-лицевой области.
Директор — Хакимуллин Алмаз Ильгизарович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420034, Татарстан респ, г. Казань, ул. Лушникова, д. 10 офис 1
- Телефон: (843) 518-01-02,
- Email: nfo@talanid.ru
- Сайт: www.talanid.ru
Дата последнего обновления: 14.11.2018