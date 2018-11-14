ООО Таланид

Общая информация

Стоматологический центр «Таланид» расположен в двух этажах здания и включает 6 стоматологических кабинетов. В центре принимают многопрофильные специалисты, которые могут выполнять одновременно несколько процедур. В стоматологической клинике «Таланид» используются современные и безопасные методы лечения. Регулярно внедряются новые технологии.

На базе стоматологической клиники «Таланид» проводится отбеливание, художественная реставрация, ортодонтическое лечение, ортопедическое лечение, протезирование, пародонтологическое лечение. Ведется прием пациентов с приобретенными и врожденными дефектами лица, зубочелюстного аппарата, термическими, химическими, лучевыми, огнестрельными ранами, травматическими повреждениями мягких тканей, костей, тканей полости рта, зубов, воспалительными заболеваниями слюнных желез, придаточных пазух, лимфоузлов, мягких тканей челюстно-лицевой области.

Директор — Хакимуллин Алмаз Ильгизарович

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