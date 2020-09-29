Хакимуллин Алмаз Ильгизарович
Общая информация
Родился 25 августа 1969 года в деревне Мемдель Высокогорского района Республики Татарстан.
Образование
1989 г. — окончил зубоврачебное отделение Казанского медицинского училища.
2003 г. — окончил Казанский государственный медицинский университет, стоматологический факультет.
2005-2006 гг. — прошел профессиональную подготовку в Казанском медицинском университете по специальности «Детская стоматология».
2010 г. — получил профессиональную переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
Трудовая деятельность
1989-2000 г. — работал зубным врачом детской стоматологической поликлиники №5 Кировского района г. Казани.
С 2001 г. — начал заниматься бизнесом, работая в стоматологической клинике «Ильдан».
2002 г. — открыл свою стоматологическую клинику «Таланид».
С сентября 2009 г. — назначен главным врачом Пестречинской центральной районной больницы.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420034, ул. Лушникова, д. 10 офис 1
- Телефон: (843) 518-01-02
- Email: nfo@talanid.ru
- Сайт: www.talanid.ru
Дата последнего обновления: 29.09.2020