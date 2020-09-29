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Хакимуллин Алмаз Ильгизарович

Медицина
Хакимуллин Алмаз Ильгизарович
Фото: tatarstan.ru/

Общая информация

Родился 25 августа 1969 года в деревне Мемдель Высокогорского района Республики Татарстан.

Образование

1989 г. — окончил зубоврачебное отделение Казанского медицинского училища.
2003 г. — окончил Казанский государственный медицинский университет, стоматологический факультет.
2005-2006 гг. — прошел профессиональную подготовку в Казанском медицинском университете по специальности «Детская стоматология».
2010 г. — получил профессиональную переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Трудовая деятельность

1989-2000 г. — работал зубным врачом детской стоматологической поликлиники №5 Кировского района г. Казани.
С 2001 г. — начал заниматься бизнесом, работая в стоматологической клинике «Ильдан».
2002 г. — открыл свою стоматологическую клинику «Таланид».

С сентября 2009 г. — назначен главным врачом Пестречинской центральной районной больницы.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420034, ул. Лушникова, д. 10 офис 1
  • Телефон: (843) 518-01-02
  • Email: nfo@talanid.ru
  • Сайт: www.talanid.ru

Дата последнего обновления: 29.09.2020


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