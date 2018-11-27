Такое «дерби» никому не нужно: «волки» приехали в Казань за поражением

Менеджменту «Нефтехимика» пора принимать меры — команда Назарова очевидно сдала по сравнению с прошлым сезоном

«Татарстанское дерби» переживает не лучшие времена. Если в прошлом году гроза авторитетов «Нефтехимик» создавал проблемы «Ак Барсу» не только на льду, но и в целом в табели о рангах Востока КХЛ, то в новом сезоне «магия Назарова» куда-то испарилась. «Волки» рискуют не попасть даже в плей-офф, а на отчетный матч вышли, казалось, заранее смирившись с поражением (1:3) и оставив практически без работы Эмиля Гарипова. Победа «Ак Барса» без сопротивления, грядущий обмен Бурмистрова и равнодушие казанской публики к дерби регионального масштаба — в материале «Реального времени».

Спад второго сезона — привычное дело для Назарова

«Ак Барс» ударно отработал сложный уральский выезд, выиграв все три матча — у «Трактора» и грозных «Магнитки» и «Автомобилиста». А с учетом домашней виктории над рижским «Динамо», победная серия казанцев насчитывала перед татарстанским дерби уже четыре матча. Столь удачный отрезок позволил казанцам вернуться в тройку лучших Востока КХЛ и приблизиться к лидерству в конференции.

«Хорошо, что выигрываем, но, думаю, вряд ли кто-то смотрит на эти серии. Нужно просто всегда сохранять тот позитив, который внутри команды, в раздевалке. И побеждать дальше», — говорил после вчерашнего матча форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев. Другой нападающий казанского клуба Артем Лукоянов, воспитанник татарстанского хоккея не забыл и о дерби:



— Провели хорошую выездную серию с сильными соперниками. На победной волне играли с принципиальным «Нефтехимиком». Наши соотечественники, татарская команда. Поэтому хотелось сегодня показать хороший хоккей, выиграть. Все сегодня бились, старались. Претензий к команде, думаю, ни у кого нет, — уверен Артем.



У «волков» же сезон пока складывается не слишком удачно, особенно на фоне прошлогодней «регулярки». В последних пяти матчах команда Назарова победила лишь однажды (зато сразу «Авто» на чужом льду). В прошлом сезоне попадание «Нефтехимика» в плей-офф не вызывало сомнений на протяжении всего «гладкого» чемпионата, а сейчас «волки» даже не входят в кубковую восьмерку на Востоке. Да, нижнекамцы отстают от зоны плей-офф всего на очко, но у китайского «Куньлуня» (8-е место) целых две игры в запасе.

Для Андрея Назарова такой спад его команды — дело привычное. У этого специалиста почти всегда так — успех в первом сезоне сменяется внутренними конфликтами с лидерами клуба (вспомним того же Дэна Секстона, который ныне отжигает в Екатеринбурге) и резким спадом на следующий сезон. По предыдущим командам Назарова второй сезон чаще всего заканчивался увольнением специалиста. Как сложится в «Нефтехимике», пока непонятно. Все-таки хоккейный менеджмент в Татарстане (и у «волков», и у «барсов») не склонен к резким движениям.

От матча к матчу видно, что Данис Зарипов потихоньку адаптируется в легионерском звене



У «Ак Барса» по-прежнему переполнен лазарет, но серьезная потеря лишь одна — Антон Ландер, и от матча к матчу видно, что Данис Зарипов потихоньку адаптируется в легионерском звене. В Екатеринбурге легенда «Ак Барса» набрала 600-е (262+338) очко в КХЛ. Это второй результат в истории КХЛ: больше только у форварда «Металлурга» Сергея Мозякина — 819 очков.

Грядущий обмен Бурми и ставка Билла на Гарипова без риска

Отличный выезд «Ак Барса» не помешал главному тренеру команды Зинэтуле Билялетдинову пойти на масштабную ротацию. Прежде всего специалист доверил место в воротах Эмилю Гарипову — несмотря на высокий уровень игры Владислава Подъяпольского на аренах лидеров Востока. Кроме того, место в основном составе потерял Андрей Педан, тогда как Максим Марушев, прошедший через молодежный «Ирбис» и «Барс» (ВХЛ) вчера дебютировал за первую команду. «Мы давно хотели привлечь Максима, просто сейчас есть возможность посмотреть, хотя бы дать ему шанс немного побыть здесь. А потом посмотрим», — говорил перед игрой наставник «Ак Барса».

Обращает на себя внимание и долгое отсутствие Александра Бурмистрова в заявке «Ак Барса». По информации «Реального времени», результативностью форварда недоволен тренерский штаб «Ак Барса». Уже готовится обмен хоккеиста, говорят в кулуарах. Отметим также, что в минувшую пятницу Александр был замечен на матче ВХЛ «Барс» — ХК «Рязань» в компании директора ХК «Нефтехимик» Раила Якупова. Так что не исключен обмен именно в Нижнекамск.

Что касается гостей, то Назаров продолжает доверять место в «рамке» молодому Коротаеву. Федора он «откопал» в молодежной команде «Нефтехимика», и голкипер ухватился за свой шанс, отразив 48 бросков в победной игре против «Автомобилиста». Поговаривают, что Илья Ежов даже попал в опалу у импульсивного тренера. На фоне перманентной нестабильности на вратарской позиции «Ак Барса» нельзя исключить, что Ежов может перебраться в Казань как раз в обмен на Бурмистрова.

Артем Лукоянов убежал по флангу в силовой проход, вылез от лицевой на ворота и в борьбе бросил в упор

Татарстанское дерби — только для Нижнекамска

Но вернемся на лед. Татарстанское дерби — это большое событие, но только в тех матчах, которые проходят в Нижнекамске — при неизбежных аншлагах и с высоким накалом эмоций на трибунах. Для казанского же зрителя на первом месте противостояния с Уфой, «Магниткой», «Авангардом» и армейскими командами Питера и Москвы. Вот и вчера свободных мест на трибунах хватало, и даже фан-сектор «Оскал» не был забит под завязку.

Весь первый период на льду царила вязкая игра с большим количеством единоборств. Моментов, в которых вратарям приходилось бы по-настоящему «тащить», попросту не было. Да и первое удаление случилось уже на исходе 20-минутки. Зато повлекло за собой нетривиальные последствия. После удаления Андрея Попова казанцы остались вчетвером, но ответили тем, от чего регулярно сами страдали в последних матчах — забросили в меньшинстве. Артем Лукоянов убежал по флангу в силовой проход, вылез от лицевой на ворота и в борьбе бросил в упор. Шайба по замысловатой траектории перелетела через вратаря и запорхнула в ворота — 1:0. Артем текущий сезон может занести себе в актив. Не играя в топ-2 звеньях и бригадах большинства, он является седьмым бомбардиром клуба — 14 (6+8 очков), опережая, скажем, игроков второго звена Станислава Галиева и Владимира Ткачева.

— Наконец-то забил в неравных составах. Столько моментов всегда на тренировках отрабатываем. А тут шайбочка «зашла» не без удачи. Придала нам сил, — прокомментировал после игры голевой эпизод автор заброшенной шайбы.



— Как прокомментируете свой жест после забитого гола?

— Это не импровизация. Когда Кирилл Петров здесь играл и забивал, тоже всегда так делал. Я повторил, — объяснил Лукоянов.



На старте второго периода уже Данис Зарипов привез своей команде меньшинство, но на сей раз «барсы» не забросили. Хорошо хоть не пропустили. Интересно, что «Нефтехимик» — вторая команда лиги по количеству штрафного времени. В 31 матче дружина Назарова собрала 432 минуты штрафа. Причем по количеству дисциплинарных штрафов нижнекамцы также занимают второе место в КХЛ. При всем при этом к экватору отчетного матча удалялись только «барсы». Первое удаление у гостей случилось лишь за 8 минут до конца второго периода.

Татарстанское дерби — это большое событие, но только в тех матчах, которые проходят в Нижнекамске — при неизбежных аншлагах и с высоким накалом эмоций на трибунах. Для казанского же зрителя на первом месте противостояния с Уфой, «Магниткой», «Авангардом» и армейскими командами Питера и Москвы

Финское суперзвено «волков» потухло в системе Билялетдинова

Что, впрочем, не помешало казанцам еще до этого удвоить свое преимущество — это Галиев умной передачей нашел на средней дистанции от ворот Попова, который сходу неотразимо пробил щелчком Коротаева. Последний в этом эпизоде явно не выручил, до броска рухнув на колени и пропустив не самый сложный бросок над блином.

— Был хороший матч. Но, к сожалению, не реализовали большинство. Могли выиграть за счет большинства увереннее, — прокомментировал игру своей команды Зинэтула Билялетдинов после матча.

— Свитов сыграл уже семь матчей, как оцените его игру?

— Пока тяжело ему. Играет через «не могу». Ему войти не так просто, он должен преодолеть это состояние.

— Когда рассчитываете на него в полной мере?

— Хотелось бы чем раньше, тем лучше. Но кто же знает, когда он полностью будет готов? — вопрошал тренер.



А атакующая игра у «Нефтехимика» вчера явно не получалась. Даже у грозных финнов во главе с Юусо Пуустиненом, на сегодня лучшим снайпером КХЛ. На счету форварда 15 шайб в 31 матче. Но Билялетдинов явно знал, к чему готовиться. «Хорошее звено, много забивают. Поэтому надо будет внимательно к ним подойти и внимательно сыграть против них», — говорил перед матчем тренер и, видимо, нашел рецепт против финской атаки «волков». У Гарипова, по сути, вчера просто не было серьезной работы, так что его «сухарь» вряд ли кто-то вспомнил бы — если бы он случился. Но Эмиль все же нашел возможность пропустить.

За 17 секунд до конца периода Свитов ехал на смену, в него влетел игрок «Нефтехимика», отскочил от капитана «барсов» на лед, как мячик, а капитан казанцев поехал в штрафной бокс. Исчерпывающий эпизод, характеризующий уровень работы судей в КХЛ. «Барсы» отбили это меньшинство уже на старте третьего периода, в котором «Нефтехимик» так и не нашел ключей к системе Билла.

В целом нижнекамские «волки» разочаровали



Назаров разочаровал

В целом нижнекамские «волки» разочаровали. Сложилось ощущение, что команда Назарова ехала в Казань, заранее смирившись с поражением. По счету, конечно, не скажешь, что «волки» были разгромлены. За 6 минут до конца матча Гарипов пропустил-таки несложный бросок Юусо Пуустинена от синей линии — 2:1. Отрыв в две шайбы восстановил на последней минуте броском в уже пустые ворота «Нефтехимика» Глухов. «Неплохо играли, реализовали свои моменты. Правда, пропустили в концовке. В целом игра была наша», — прокомментировал исход встречи нападающий «барсов» Владимир Ткачев.

— «Ак Барс» одержал пять побед подряд. Как на это смотрят сам игроки?

— Хорошо, что выигрываем, но, думаю, вряд ли кто-то смотрит на эти серии. Нужно просто всегда сохранять тот позитив, который внутри команды, в раздевалке. И побеждать дальше, — считает форвард.

В целом же некрупное голевое преимущество казанцев в этом матче обманчиво — просто опытный боец «Ак Барс» традиционно не выкладывается, когда это возможно.Такой «проходняк», естественно, не идет на пользу татарстанскому дерби, и неудивительно, что в столице Татарстана на «Нефтехимик» не ходят. Руководству «волков» нужно что-то делать — команда Назарова очевидно сдала на фоне прошлого сезона. И это при традиционно сильном менеджменте нижнекамского клуба.



Сам же Назаров после игры сетовал на невезение, травмы и молодость состава. «Получился интересный матч. Старались дать бой и дали его. Но в итоге проиграли. В концовке могли и сравнять, не хватило удачи, плюс соперник все ловил, хорошо оборонялся. У нас сейчас сравнительно молодая команда, только набиваем «шишки» в таких матчах. Но будем стараться набирать очки и давать бой каждому», — оправдывался специалист.

Артур Халилуллов, Андрей Лопата, фото ak-bars.ru