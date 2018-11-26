Украина призвала ЕС ввести санкции против России из-за событий в Керченском проливе

Украина призывает Евросоюз ввести новые санкции в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе.

По словам представителя президента Украины в Верховной раде Ирины Луценко, действия Москвы осудили Польша, Канада, Литва.



«Украина благодарна за эти заявления, но сейчас нам нужна как консолидация мирового сообщества, так и готовность к четким совместным действиям. В частности, призываем страны ЕС ввести дополнительные санкции против России», — написала Луценко на своей странице в Facebook.



Накануне три военных украинских корабля пересекли государственную границу России. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека.

Украина отправила подкрепление к своим кораблям в Черном море и привела вооруженные силы в состояние полной боевой готовности. Президент страны Петр Порошенко потребовал от России освободить задержанные украинские корабли и моряков.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сегодня в ведомство будет вызван временный поверенный в делах Украины Руслан Нимчинский.