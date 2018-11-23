Зарипов проиграл Мозякину, но «Ак Барс» защитил своего ветерана

Казанцы выиграли второй матч подряд на выезде, вырвав победу у грозной «Магнитки»

Матчи «Ак Барса» с «Магниткой» дерби не назовешь, но это совершенно точно состоявшаяся классика российского хоккея. К тому же на сегодня это два последних обладателя Кубка Гагарина родом из Восточной конференции КХЛ. Однако во вчерашнем противостоянии команд хватало и других сюжетов и интриг. Например, как сыграют друг против друга давние партнеры Сергей Мозякин и Данис Зарипов. Привычно захватывающий уральско-татарский хоккейный бой завершился внезапным нокаутом в эндшпиле и победой (3:2) «Ак Барса». Все подробности в материале «Реального времени».

Потеря ключевого легионера у «Ак Барса»

Уверенная победа «Ак Барса» в Челябинске имела, помимо приятных, одно критически неприятное последствие. Травму в столкновении со своим партнером Джастином Азеведо получил ключевой игрок первого звена Антон Ландер. «Он отправился в Казань на обследование. Думаем, в скором времени доктора предоставят нам конкретную информацию», — приводит слова старшего тренер «Ак Барса» Александра Смирнова пресс-служба казанского клуба.

Вчера по позиции его заменял 37-летний Данис Зарипов, который успехами у чужих ворот своих многочисленных поклонников в этом сезоне не радует. Для звезды казанского хоккея сложившиеся обстоятельства — отличный шанс заявить, что на него еще можно рассчитывать. Если же Данис не сможет показать результативность в компании сильнейших форвардов команды, то этот сезон, скорее всего, станет для него последним в столице Татарстана.

Помимо вынужденного перевода Зарипова в первое звено, Билялетдинов, несмотря на уверенную победу в Челябинске, внес существенные изменения в составы других троек



И скидок на возраст и регалии тут быть не должно. Яркий пример — его ровесник и напарник по блестящей некогда связке в Магнитогорске Сергей Мозякин, который тоже стал в нынешнем сезоне мишенью для критики. Но на фоне Зарипова Мозякин в полном порядке. На его счету не только 25 очков по системе «гол+пас» (у Зарипова 10), но и аж 10 победных шайб за «Металлург» в этом сезоне. Очевидно, что в заочной дуэли казанский ветеран уступает бывшему партнеру по звену. Кстати, Мозякин в этом сезоне перешагнул рубеж в 800 очков в КХЛ и 1000 матчей в чемпионатах страны.

Перестановки Билла

Помимо вынужденного перевода Зарипова в первое звено, Билялетдинов, несмотря на уверенную победу в Челябинске, внес существенные изменения в составы других троек. Один только перевод Владимира Ткачева в четвертое звено к Свитову и Клинкхаммеру чего стоит. По именам это сочетание выглядело мощно и уже не смахивало на четвертое. А вот Станислав Галиев неожиданно остался в компании признанных «разрушителей» — Михаила Глухова и Андрея Попова, который в Челябинске не играл. Наконец, Владислав Подъяпольский закрепился в воротах «Ак Барса», выйдя в основе уже в третьем матче подряд.

Перед игрой букмекерские конторы отдавали предпочтение «Металлургу», но «Ак Барс» удивил мощным атакующим порывом в стартовом периоде. Уже на исходе второй минуты Лукоянов с Потаповым закрутили карусель у ворот соперника. После слаломного прохода Артема шайба прошла мимо рамки, но отскочила от лицевого борта на противоположный угол ворот, откуда Артем Михеев переправил ее в створ — 0:1.

Казанский голкипер входит в топ-3 голкиперов КХЛ по проценту отраженных бросков (95,2%)

Секач отблагодарил Подъяпольского

Почти тут же казанцы остались в меньшинстве, и здесь пришлось поработать Подъяпольскому, который в кошачьем прыжке отразил опасный выстрел Мозякина. Отметим, что казанский голкипер входит в топ-3 голкиперов КХЛ по проценту отраженных бросков (95,2%). В 13 матчах Владислав одержал с «Ак Барсом» 8 побед.

Первое звено казанцев отблагодарило своего вратаря резкой контратакой. Иржи Секач и Джастин Азеведо убежали «два в один», первый отдавал пас второму, но шайба от клюшки защитника уральцев Береглазова юркнула в ворота — 0:2. Казанцы в первом периоде могли забрасывать еще, но свои шансы не реализовали. А самое печальное, что смазали концовку. Лукоянов провел небрежный силовой прием за 52 секунды до конца периода, а хозяева разыграли большинство как по нотам, выведя на уже пустые ворота Сергея Мозякина, который опять забросил ключевую шайбу — 1:2. Данису Зарипову ответить заброшенной шайбой вчера не удалось.

Арбитры и Постма позволили «Магнитке» вернуться

На старте второго периода Роман Любимов обязан был сравнивать счет после глупой ошибки защитника «барсов» Педана. Последний должен благодарить Подъяпольского, который опять выручил, отразив импровизированный буллит. Но тут судьи увлеклись выдачей штрафных минут «Ак Барсу». В одном из эпизодов прозвучала таинственная формулировка — «за задержку игры».

Судьи увлеклись выдачей штрафных минут «Ак Барсу»

Лишь после четвертого меньшинства, за 7 минут до конца второго периода, арбитры «пожаловали» численное преимущество уже «Ак Барсу». Но лучше бы они этого не делали. Команда Билялетдинова в этом сезоне в большинстве действует просто безобразно, занимая 21-е место в лиге по этому показателю. Более того, в последнее время «Ак Барс» в этом формате довольно регулярно пропускает. Так получилось и на этот раз — грубо ошибся Пол Постма, позволивший убежать Николаю Кулемину. Форвард уральцев ловко обыграл оппонента и точно бросил в противоход вратарю в самую девятку — 2:2. А Постма вчерашний матч провел в целом на низком уровне, регулярно обрезая свою команду неточными передачами. Казанцы на финише периода получили еще одну попытку реализовать большинство, но Зарипов не использовал 100-процентный шанс вывести свою команду вперед.

Может, Данису клюшку поменять?

В третьем периоде «Магнитка» нашла в себе силы переключить передачу и прижать «барсов» к воротам. Вновь трудился в поте лица Подъяпольский, а в действиях полевых игроков «Ак Барса» пропала уверенность. Но только на время. В середине периода уже казанцы были близки к взятию ворот — самый верный момент упустил снова Данис Зарипов, не попавший практически в пустые ворота. Может быть, ему клюшку «Заряд» поменять?

И все же «Ак Барс» своего добился. Марков диагональю нашел на круге вбрасывания Лукоянова, и Артем низом бросил в «домик» голкиперу уральцев — 2:3. Вновь выйдя вперед, команда Билялетдинова привычно и умело засушила игру, одержав важнейшую победу.

Артур Халилуллов, фото ak-bars.ru