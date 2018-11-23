Торг здесь неуместен. Землю под промпарки Удмуртии отдадут без конкурса

В Удмуртии земельные участки под создание индустриальных и технопарков будут выдавать без проведения торгов

В Удмуртии организаторы индустриальных и технопарков теперь смогут получать земельные участки в аренду без проведения торгов. На данный момент в республике создано 9 таких площадок, еще одна была анонсирована в июле. В Минпроме УР полагают, что эти меры привлекут потенциальных инвесторов, однако конкретных планов для себя не ставят. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Мы посмотрели и оценили, как это организовано у соседей»

В Удмуртии вступает в силу закон, согласно которому земельные участки будут предоставляться в аренду без проведения торгов под создание индустриальных и технопарков. Ранее такую возможность получили инвесторы под крупные проекты, уже предоставлены земельные площадки под строительство детских развлекательных центров и спорткомплексов.

Как рассказал «Реальному времени» министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев, эта мера позволит убрать еще один барьер для бизнеса и расширит возможности для запуска новых индустриальных и технопарков.

— Мы понимаем, что у нас есть интерес и востребованность в таком формате организации работы как промышленные парки, понимаем, что сейчас есть и нехватка таких территорий в республике. Поэтому мы посмотрели и оценили, как это организовано у соседей, какие преференции создаются резидентам в Москве, Московской области, Татарстане, Башкирии. Свели все условия в таблицу и выделили те, что действительно для нас приемлемы, — рассказал Лашкарев.

Как рассказал Виктор Лашкарев, эта мера позволит убрать еще один барьер для бизнеса и расширит возможности для запуска новых индустриальных и технопарков. Фото udmurt.ru



«Хотелось бы, чтобы туда вошли земельные участки и из центра города»

Президент группы компаний «Мост», запустившей ранее в Ижевске два промпарка — «Развитие» и «Металлургический», Михаил Ромашов считает, что эти изменения позволят республике быть более конкурентоспособной для привлечения резидентов. Кроме того, он не исключил, что будет в 2019 году приобретать новые участки под создание промпарков.

— Хотелось бы, чтобы туда вошли земельные участки и из центра города, так как там как раз имеются площади для организации, например, IT-технопарков. Промпарки — это всегда новые рабочие места и развитие производств. И если в нашем регионе участки будут предоставляться без торгов, Удмуртия станет конкурентоспособнее по отношению к соседним регионам для привлечения инвесторов, если это, скажем, greenfield-парк.

В то же время в регионе есть объекты, которые можно было бы в перспективе реконструировать под размещение новых производств.

— Сейчас в республике достаточно много устаревших зданий производственных корпусов (главный корпус «Ижмаша», высвобождающиеся корпуса концерна «Калашников», механического завода, «Буммаша» и т.д.), которые с меньшими затратами можно переводить под технопарки, и это намного более быстрый процесс. При выделении субсидий из республиканского бюджета на инфраструктуру, капитальный ремонт этих зданий, сооружений с последующим возмещением их из федерального бюджета, у нас получается в разы быстрее запускать парки, — говорит Ромашов.

Строить в чистом поле может быть дороже, так как требуется прокладка коммуникаций, что порой может в разы превышать затраты на покупку самого участка.

При этом востребованность площадей в существующих промпарках, по словам Ромашова, зависит от того, насколько хорошо организована территория для ведения производства и иного бизнеса.

— Спрос на такие площадки будет расти, так как наша республика промышленная. Будет развиваться кооперация между нашими крупными предприятиями и малым и средним бизнесом, для которого такие индустриальные и технопарки будут наиболее оптимальным решением по организации производства. Но, возможно, тут необходима какая-то дополнительная поддержка в части подключения коммуникаций, в частности электросетей, — полагает председатель совета Союза Удмуртской торгово-промышленной палаты Виктор Любимов.

Девять парков

В июле на форуме «Иннопром» в Екатеринбурге Удмуртия презентовала 8 промышленных парков для потенциальных инвесторов. В список вошли как уже известные парки — «Ижевский завод», «Металлургический», «Индустриальный», так и новые — «УХО-Камбарка», «136 ЦБПР», «BAIKAL», «СТМ» и промышленная площадка Сарапульского электрогенераторного завода. Пять площадок расположены в Ижевске, две в Камбарке и одна — в Сарапуле. По большей части они располагаются на высвобождаемых территориях заводов, в частности концерна «Калашников». Некоторые были возведены с нуля — например, «Металлургический» и «СТМ».

На том же форуме стало известно о планах Ижевского электромеханического завода «Купол» по созданию промышленного парка «Метеор», который предполагает строительство производственных цехов для четырех новых импортозамещающих производств. В том числе — теплообменного и холодильного оборудования по европейским технологиям. Итогом реализации проекта должны стать появление 1 тыс. новых рабочих мест. Он будет осуществляться в четыре этапа. Стоимость первой очереди проекта, по предварительным расчетам, составит не менее 505,8 млн рублей.

По большей части они располагаются на высвобождаемых территориях заводов. Фото 2gis.com

Власти Удмуртии со своей стороны намерены профинансировать подключение участка к инженерным коммуникациям и рассмотреть возможность предоставления налоговых льгот.

На инвестиционном портале Удмуртии значится еще один промпарк — «Дерябин» в Ижевске.

«У действующих промпарков заполняемость ближе к 90%»

Виктор Лашкарев отметил, что у правительства нет конкретных цифровых показателей по необходимому количеству промышленных и технопарков. Все будет зависеть от спроса на такие площадки и возможностей инвесторов.

— Наличие существующего количества промпарков на данный момент фактически обусловлено спросом предпринимательского сообщества. Если будет заявка на создание промышленного парка, то мы ее рассмотрим, чтобы организатор представил, сколько у него будет резидентов, сколько налогов это даст в бюджет, сколько людей будут там работать. Посчитали — делаем промпарк. У действующих парков заполняемость ближе к 90%, и поэтому появляются запросы на новые. Надо понимать, что у каждого резидента свои требования по площади, оборудованию, высоте потолков, а потому потенциал для развития здесь хороший, — отмечает министр.

При этом перспективы есть в этом отношении и в районах республики, считает Лашкарев. Там могут также создаваться небольшие индустриальные парки.

Он отметил, что правительство не гонится за числом, при этом бывает, что в регионах промпарками называют совсем не то, чем они на самом деле являются, и официально не регистрируют их. Кроме того, порой сталкиваются с проблемой низкой заполняемости этих площадок.

Виктор Лашкарев отметил, что у правительства нет конкретных цифровых показателей по необходимому количеству промышленных и технопарков. Фото facebook.com

Так, ранее заместитель министра экономики Татарстана Рустем Сибгатуллин рассказал, что в настоящее время в республике 83 индустриальных парка и промышленных площадки. В индустриальных парках размещено 1 400 резидентов. В 2020 году планируется довести количество промышленных парков в Татарстане до 100. Вместе с тем существует проблема заполнить не то что будущие площади, но и настоящие. Даже в крупных и существующих порядка 10 лет парках, таких как «КИП Мастер» или «Химград», заполняемость составляет 60%. При этом замминистра не решился сказать, какова заполняемость новых индустриальных парков, в частности муниципальных.