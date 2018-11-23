Торг здесь неуместен. Землю под промпарки Удмуртии отдадут без конкурса
В Удмуртии земельные участки под создание индустриальных и технопарков будут выдавать без проведения торгов
В Удмуртии организаторы индустриальных и технопарков теперь смогут получать земельные участки в аренду без проведения торгов. На данный момент в республике создано 9 таких площадок, еще одна была анонсирована в июле. В Минпроме УР полагают, что эти меры привлекут потенциальных инвесторов, однако конкретных планов для себя не ставят. Подробнее — в материале «Реального времени».
«Мы посмотрели и оценили, как это организовано у соседей»
В Удмуртии вступает в силу закон, согласно которому земельные участки будут предоставляться в аренду без проведения торгов под создание индустриальных и технопарков. Ранее такую возможность получили инвесторы под крупные проекты, уже предоставлены земельные площадки под строительство детских развлекательных центров и спорткомплексов.
Как рассказал «Реальному времени» министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев, эта мера позволит убрать еще один барьер для бизнеса и расширит возможности для запуска новых индустриальных и технопарков.
— Мы понимаем, что у нас есть интерес и востребованность в таком формате организации работы как промышленные парки, понимаем, что сейчас есть и нехватка таких территорий в республике. Поэтому мы посмотрели и оценили, как это организовано у соседей, какие преференции создаются резидентам в Москве, Московской области, Татарстане, Башкирии. Свели все условия в таблицу и выделили те, что действительно для нас приемлемы, — рассказал Лашкарев.
«Хотелось бы, чтобы туда вошли земельные участки и из центра города»
Президент группы компаний «Мост», запустившей ранее в Ижевске два промпарка — «Развитие» и «Металлургический», Михаил Ромашов считает, что эти изменения позволят республике быть более конкурентоспособной для привлечения резидентов. Кроме того, он не исключил, что будет в 2019 году приобретать новые участки под создание промпарков.
— Хотелось бы, чтобы туда вошли земельные участки и из центра города, так как там как раз имеются площади для организации, например, IT-технопарков. Промпарки — это всегда новые рабочие места и развитие производств. И если в нашем регионе участки будут предоставляться без торгов, Удмуртия станет конкурентоспособнее по отношению к соседним регионам для привлечения инвесторов, если это, скажем, greenfield-парк.
В то же время в регионе есть объекты, которые можно было бы в перспективе реконструировать под размещение новых производств.
— Сейчас в республике достаточно много устаревших зданий производственных корпусов (главный корпус «Ижмаша», высвобождающиеся корпуса концерна «Калашников», механического завода, «Буммаша» и т.д.), которые с меньшими затратами можно переводить под технопарки, и это намного более быстрый процесс. При выделении субсидий из республиканского бюджета на инфраструктуру, капитальный ремонт этих зданий, сооружений с последующим возмещением их из федерального бюджета, у нас получается в разы быстрее запускать парки, — говорит Ромашов.
Строить в чистом поле может быть дороже, так как требуется прокладка коммуникаций, что порой может в разы превышать затраты на покупку самого участка.
При этом востребованность площадей в существующих промпарках, по словам Ромашова, зависит от того, насколько хорошо организована территория для ведения производства и иного бизнеса.
— Спрос на такие площадки будет расти, так как наша республика промышленная. Будет развиваться кооперация между нашими крупными предприятиями и малым и средним бизнесом, для которого такие индустриальные и технопарки будут наиболее оптимальным решением по организации производства. Но, возможно, тут необходима какая-то дополнительная поддержка в части подключения коммуникаций, в частности электросетей, — полагает председатель совета Союза Удмуртской торгово-промышленной палаты Виктор Любимов.
Девять парков
В июле на форуме «Иннопром» в Екатеринбурге Удмуртия презентовала 8 промышленных парков для потенциальных инвесторов. В список вошли как уже известные парки — «Ижевский завод», «Металлургический», «Индустриальный», так и новые — «УХО-Камбарка», «136 ЦБПР», «BAIKAL», «СТМ» и промышленная площадка Сарапульского электрогенераторного завода. Пять площадок расположены в Ижевске, две в Камбарке и одна — в Сарапуле. По большей части они располагаются на высвобождаемых территориях заводов, в частности концерна «Калашников». Некоторые были возведены с нуля — например, «Металлургический» и «СТМ».
На том же форуме стало известно о планах Ижевского электромеханического завода «Купол» по созданию промышленного парка «Метеор», который предполагает строительство производственных цехов для четырех новых импортозамещающих производств. В том числе — теплообменного и холодильного оборудования по европейским технологиям. Итогом реализации проекта должны стать появление 1 тыс. новых рабочих мест. Он будет осуществляться в четыре этапа. Стоимость первой очереди проекта, по предварительным расчетам, составит не менее 505,8 млн рублей.
Власти Удмуртии со своей стороны намерены профинансировать подключение участка к инженерным коммуникациям и рассмотреть возможность предоставления налоговых льгот.
На инвестиционном портале Удмуртии значится еще один промпарк — «Дерябин» в Ижевске.
«У действующих промпарков заполняемость ближе к 90%»
Виктор Лашкарев отметил, что у правительства нет конкретных цифровых показателей по необходимому количеству промышленных и технопарков. Все будет зависеть от спроса на такие площадки и возможностей инвесторов.
— Наличие существующего количества промпарков на данный момент фактически обусловлено спросом предпринимательского сообщества. Если будет заявка на создание промышленного парка, то мы ее рассмотрим, чтобы организатор представил, сколько у него будет резидентов, сколько налогов это даст в бюджет, сколько людей будут там работать. Посчитали — делаем промпарк. У действующих парков заполняемость ближе к 90%, и поэтому появляются запросы на новые. Надо понимать, что у каждого резидента свои требования по площади, оборудованию, высоте потолков, а потому потенциал для развития здесь хороший, — отмечает министр.
При этом перспективы есть в этом отношении и в районах республики, считает Лашкарев. Там могут также создаваться небольшие индустриальные парки.
Он отметил, что правительство не гонится за числом, при этом бывает, что в регионах промпарками называют совсем не то, чем они на самом деле являются, и официально не регистрируют их. Кроме того, порой сталкиваются с проблемой низкой заполняемости этих площадок.
Так, ранее заместитель министра экономики Татарстана Рустем Сибгатуллин рассказал, что в настоящее время в республике 83 индустриальных парка и промышленных площадки. В индустриальных парках размещено 1 400 резидентов. В 2020 году планируется довести количество промышленных парков в Татарстане до 100. Вместе с тем существует проблема заполнить не то что будущие площади, но и настоящие. Даже в крупных и существующих порядка 10 лет парках, таких как «КИП Мастер» или «Химград», заполняемость составляет 60%. При этом замминистра не решился сказать, какова заполняемость новых индустриальных парков, в частности муниципальных.
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