«Мы всех пригласили и все задали один вопрос: «А будет ли президент?»

Почему муниципальные индустриальные парки не могут найти резидентов, а их руководители игнорируют мастер-класс по привлечению инвесторов

Фото: Сергей Афанасьев

Будущим индустриальных парков озаботились в Казани на одноименном форуме. Сейчас в Татарстане 83 площадки, к 2020 году количество планируется довести до 100, но одно дело построить, другое — найти резидентов. С этим, несмотря на прикладываемые усилия, проблемы — даже старожилы имеют заполняемость около 60 процентов, а многие муниципальные парки пустуют вовсе. Одна из версий, высказанных на форуме, — управляющие индустриальных парков с госучастием или получающие субсидии из бюджета не замотивированы в развитии, так как ничем не рискуют. Подробности — в материале «Реального времени».

Как индустриальные парки в райцентрах влияют на семейные отношения

В Татарстане сейчас 83 индустриальных парка и промышленных площадок, резиденты которых (включая ОЭЗ) за 9 месяцев 2018 года заплатили налогов на сумму 10 млрд рублей. По словам заместителя министра экономики Татарстана Рустема Сибгатуллина, в индустриальных парках размещено 1 400 резидентов и занято 26 тысяч сотрудников. В 2020 году планируется довести количество промышленных парков в Татарстане до 100.

Вместе с тем, проблема заполнить не то что будущие площади, но и настоящие. Даже в крупных и существующих порядка 10 лет парках, таких как «КИП Мастер» или «Химград», заполняемость составляет 60%. Какова заполняемость новых индустриальных парков, в частности, муниципальных, замминистра экономики назвать не решился, как и районы, в которых с заполняемостью промпарков наибольшие проблемы. Он уточнил, опять-таки, отказавшись конкретизировать, что 10 районов в республике вообще не имеют промышленных площадок.

Между тем, на площадки муниципального уровня возлагается большая роль. Они не только должны увеличивать долю производства в малом бизнесе, но и создавать рабочие места в райцентрах, чтобы жители не искали работу в мегаполисах: «Что не очень хорошо влияет, в том числе и на семейные отношения», привел аргумент Сибгатуллин.

На форуме выясняли, почему муниципальные индустриальные парки не могут найти резидентов, а их руководители игнорируют мастер-класс по привлечению инвесторов. Фото expertrt.ru



Положительный пример работы промышленных парков в сельской местности, правда, Германии, привел председатель правления машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров. По его словам, там в каждой деревне есть производства, которые обеспечивают занятость местного населения.

— В каждой деревне есть промышленное производство автокомпонентов. Предприятие численностью 60—100 человек генерит выручку 20—25 млн евро. Они делают небольшой ассортимент, обеспечивают низкую себестоимость и очень высокое качество продукции, что позволяет им покрыть весь мировой рынок своими изделиями, — говорит Майоров.

«Что есть свободная площадь — это хорошо, мы всегда можем предложить резиденту площадку любого формата»

Картину по России обрисовал сопредседатель правления Ассоциации индустриальных парков России Максим Паздников, по его словам средняя заполняемость промпарков в России — 55%.

— Эта цифра, которая стабильна на протяжении многих лет. При том, что ежегодно много парков вводится в эксплуатацию, степень заполняемости не падает. Это говорит о том, что в абсолютных цифрах мы имеем прирост резидентов. А то, что есть свободная площадь — это хорошо, мы всегда можем предложить резиденту площадку любого формата, — считает Паздников.

Говоря о том, что в Татарстане почти все муниципалитеты имеют промышленные парки, замминистра экономики сказал, что политика республики такова, что «для главы района не иметь такой проект — плохо. Мы сумели сделать эту тему модной».

По данным Максима Паздникова, средняя заполняемость промпарков в России — 55 процентов. Фото smolinvest.com



По словам Рустема Сибгатуллина с помощью федеральных программ возводится инфраструктура, а региональные помогают сократить расходы бизнесу. В частности компенсируется процентная ставка резидентам на строительство зданий и приобретение оборудования.

— Мы компенсируем ставку по среднерыночному проценту на 2018 год — это было 12 процентов. Мы предполагаем, что производственнику в банке тяжело взять кредит — под залог недостроенного объекта его не дадут. И мы через наш гарантийный фонд первоначальное отсутствие залога берем на себя, — говорит Сибгатуллин.

«Единственная мотивация — страх быть уволенным за невыполнение задачи?»

Красочную картину, которую рисовал чиновник, омрачил управляющий партнер Фонда прямых инвестиций, один из проектов которого — индустриальный парк М7, Руслан Халилов. Он усомнился в эффективности площадок с государственным участием, как в составе акционерного капитала, так и в виде помощи субсидиями. По словам Халилова, руководители таких парков и муниципалитетов, где такие парки есть, не заинтересованы в развитии и привлечении резидентов, так как находясь на государственном финансировании не рискуют деньгами и не несут ответственности перед банками. За примером Халилов далеко ходить не стал.

— На этот форум приехали представители индустриальных парков из Кировской области, Челябинской, они предлагают свои земли, приглашают к себе. Но печально, что не приехал ни один парк муниципального уровня из Татарстана, которых много, которые профинансированы со стороны республиканского и федерального бюджетов. Мы всех пригласили и все задали один вопрос: «А будет ли президент?». «Нет, президента не будет, у него другие планы», — ответил я. «Ну и мы тогда не приедем», — сказали. Я думал, по какой причине это происходит? И понял, что дело в мотивации. Единственная мотивация — страх быть уволенным за невыполнение задачи. С одной стороны хорошая мотивация, но с другой можно вывернуть по-разному. Можно забор построить, а на следующий год сказать «вот фундамент заложили, все равно парк будет, начало есть». Еще через год рассказать о вымышленном резиденте, который якобы зайдет.

Второй момент, который меня печалит, – у нас есть две организации, которые активно привлекают инвестиции — это Минэкономики и АИР. Они с трудом находят инвестора, его встречают, размещают в гостиницах, возят на экскурсии за бюджетные деньги, потом пытаются посадить в индустриальный парк. В какой парк они повезут? В государственный, чьи руководители не замотивированные, — говорит Халилов.

Руслан Халилов сомневается в эффективности площадок с государственным участием как в составе акционерного капитала, так и в виде помощи субсидиями. Фото Олега Тихонова

Максим Паздников подтвердил тезис статистикой Ассоциации индустриальных парков России, по которой частные парки эффективнее государственных, и выразил надежду, что этот процесс будет дальше совершенствоваться.

— Сейчас ни один индустриальный парк не может получить поддержку от Минэкономики, если в его финансовой структуре нет частных инвестиций минимум на 20 процентов. Это говорит о том, что парки должны становиться эффективными и привлекать частные инвестиции не только в качестве резидентов, но и в создание парков и инфраструктуры, — считает Паздников.