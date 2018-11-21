«Это чисто спекулятивная игра! Сегодня цена на нефть нормальная — $63 за баррель»

Эксперты связали колебания на нефтяном рынке с заявлением Трампа и пояснили, почему падение цен — это скорее плюс для российской экономики

Фото: Максим Платонов

Вчера цена нефти марки Brent на Лондонской бирже упала сразу на 7,8 процента — ниже $62 за баррель. Это стало самым серьезным падением с середины февраля, но уже вскоре был зафиксирован небольшой рост, который продолжился сегодня. «Реальное время» с помощью экспертов выяснило, какими причинами вызваны колебания цен, и оценило их возможные последствия для татарстанских нефтяных компаний и бюджета республики.

Хронология падения



Накануне вечером цена Brent на Лондонской бирже опустилась сразу на 7,8% и дошла до $61,76 за баррель. Уже спустя пятнадцать минут был зафиксирован откат в обратную сторону, однако он оказался незначительным. Это происходило на фоне незначительного ослабления позиций рубля: курс доллара на торгах Московской биржи 20 ноября вырос на 66 копеек, а курс евро — на 14 копеек.

Ситуация на нефтяном рынке развивалась в полном соответствии с недавними прогнозами Центробанка России и министра энергетики Александра Новака, согласно которым цена на нефть в долгосрочной перспективе, к 2020—2021 гг., должна снизиться до $50—55 за баррель. Некоторые эксперты за колебаниями рынка усмотрели аналогии с 2008 и 2014 годом, когда затяжные падения цены на нефть имели негативные последствия для российской экономики. Экономисты также заговорили об угрозе вывода инвесторами средств из рискованных «нефтяных» проектов и, как следствие, угрозе экономической стабильности страны. Однако собеседники «Реального времени» усматривают в событиях на Лондонской бирже скорее плюсы, чем минусы.

Все не так, ребята

— Во-первых, цена на нефть рухнула, потому что Трамп сказал, что не будет применять к Саудовской Аравии санкции, — с ходу отмел предположение корреспондента «Реального времени» о веских причинах и долгосрочных последствиях нынешнего биржевого «кульбита» экономист Никита Кричевский. — Во-вторых, она сегодня уже отросла обратно. В-третьих, это чисто спекулятивная игра! Сегодня цена на нефть нормальная — $63, а российский бюджет профицитный, он формируется исходя из $43,8 за баррель. Рубль стоит твердо — СМИ уцепились за повод, которого нет!

— Я тоже видел такие суждения, что темп падения нефти повторяет темпы падения 2008 и 2014 года, — поддержал мнение коллеги экономический аналитик, востоковед и партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин. — Но я расценивал бы это как комбинацию чисто технических причин и официального заявления Трампа по поводу его отношения к наследному принцу Саудовской Аравии. Естественно, что рынок очень сильно реагирует на это заявление.

Предпосылок же для повторения сценария предыдущих лет Крутихин сейчас не видит:

— Как будут развиваться события в перспективе, предсказать очень трудно. Есть такое предположение, что Трамп нарочно дал 180 дней передышки Ирану — по введению санкций на реализацию нефти восьми крупнейшим странам — потребителям иранской нефти. Передышка потребовалась, чтобы за этот срок закончить на территории США строительство инфраструктурных объектов, отсутствие которых сейчас препятствует расширению экспорта нефти из США. Ведь в Западном Техасе и некоторых других местах не хватает нефтепроводов и даже железнодорожных цистерн, чтобы вывозить добываемую нефть. А за этот срок, за полгода, планируют расширить эти узкие места, чтобы Америка значительно увеличила свой экспорт и придавила цены на нефть еще больше. В принципе, можно ожидать, что такая тактика даст результаты. И мне представляется, что если не будет каких-то сюрпризов, скажем, военно-политических конфликтов или каких-то еще, то цена нефти, скорее всего, в ближайшее время усреднится вокруг определенного уровня, как это было в 2015 и 2016 году.

— Что касается аналогии с 2014 годом, то она не работает, — солидарен с коллегами и замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

— Сейчас, как и тогда, наблюдается достаточно быстрый рост добычи нефти в США, но все действия сейчас скоординированы ОПЕК и ОПЕК+. Более того, добыча сегодня серьезно не растет почти нигде, кроме США. Страны, увеличившие добычу во втором полугодии, сделали это в рамках договоренностей. Кроме того, в 2014 году еще одним фактором влияния на цену нефти было очень сильное укрепление доллара. Сейчас это отчасти тоже работает, доллар заметно укрепился, но ситуация принципиально другая, потому что экономика США находится в поздней фазе роста, и более вероятно, что уже в будущем году доллар начнет снижаться по отношению к мировым валютам, — отметил эксперт.

Сколько баррель будет стоить

— В 2014 и 2015 году в среднем нефть стоила около $45 за баррель, — напомнил Михаил Крутихин в ответ на вопрос, сколько, по его мнению, должна стоить нефть. — А сейчас такое впечатление, что рынок может выбрать в среднем где-то $65 за баррель, и в течение некоторого периода никто не будет особенно заморачиваться на спекуляциях на бумажном рынке — все будут исходить из спроса и предложения. И если не случится никаких сюрпризов, то на нефтяном рынке можно ожидать некоторой стабилизации.

— Я думаю, что до нового года мы увидим цену в $50, а впоследствии — еще ниже, — выдал свой прогноз «Реальному времени» директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев.

— В дальнейшем валютный фактор не будет играть такой роли [в определении цены нефти], а что касается избытка предложения, то на 7 декабря назначена очередная встреча ОПЕК и ОПЕК+, и очень высока вероятность, что соглашение будет продлено либо будут введены какие-то новые ограничения, и, возможно, даже снижение добычи на 2019 год, — предположил Василий Танурков. — Я думаю, что ОПЕК+ сможет в какой-то степени смягчить это снижение и 2014 год не повторится. В принципе, ведь речь идет о том, что страны, которые раньше не участвовали в сделке ОПЕК — Ливия, Нигерия и отчасти Иран, сейчас могут к ней присоединиться, во всяком случае, идут переговоры об этом. А значит, дисциплина увеличится. Что же касается экономики, то цена даже в $60 нас в принципе устраивает…

А что мы с этого будем иметь?

Как пертурбации на нефтяной бирже могут отразиться на российской экономике в целом и чего ждать Татарстану, где нефть, как ни крути, остается одним из краеугольных камней, на которых зиждется благополучие республики?

— Я думаю, что экспорт нефти, в том числе и из Татарстана, продолжится на прежнем уровне, — предсказывает Михаил Крутихин.

— Мы видим, что добыча нефти в Татарстане не только не падает, а, напротив, даже растет — по сравнению с Западной Сибирью, например. Поскольку в республике работают много небольших компаний, готовых идти на инновации и на риск, а «Татнефть» очень грамотно себя ведет, я думаю, что уровень добычи и экспорта нефти в республике сохранится. А вот цена реализации несколько сократится. Но на нефтяных компаниях это скажется в минимальной степени, поскольку государство изымает у них большую часть дополнительных доходов от цены на нефть. Государственные поступления, привязанные к этой цене, — налог на добычу полезных ископаемых и экспортная пошлина — сократятся. Но компании, возможно, даже получат от этого незначительную выгоду! Вот поступления в бюджет снизятся, и, соответственно, какие-то статьи бюджета могут быть секвестрированы, так что население это почувствует, — считает он.

— Этот год для нас уникальный: у нас дешевый рубль и дорогая нефть, и это выгодно всем регионам-экспортерам, в том числе и Татарстану, — подчеркивает Александр Разуваев. — А все остальное — по большому счету локальные факторы. С точки зрения бюджета Российской Федерации и Татарстана нынешнее падение цен не страшно, поскольку у нас сформированы очень серьезные резервы. Вызванные им потери частично будут скомпенсированы за счет ослабления рубля, хотя он уже и так достаточно дешевый. А что будет в следующем году — увидим…

Если случится масштабный кризис, то будет распродажа по всем сырьевым активам. Но к этой волатильности за последние десять лет все уже привыкли, а в Татарстане в последние годы очень много инвестировалось в нефтехимию и вообще во все, что связано с нефтью, соответственно, зависимость и бюджета, и предприятий от колебаний цены на нефть снизилась. Это действительно серьезное достижение! — говорит Разуваев.

— Как я сказал, цена даже в $60 за баррель экономически для России вполне комфортна, а я думаю, что в 2019 году она будет выше, — говорит Василий Танурков. — Конечно, есть угрозы, связанные с ростом добычи нефти в США, но серьезными они станут только во второй половине 2019 года, когда на территории Штатов начнут вводить в эксплуатацию трубопроводы. А пока американские компании не имеют возможности экспортировать и перевозить нефть, для этого там нет достаточной инфраструктуры. Для Татарстана же ситуация по сравнению с 2017 годом не ухудшилась.

Танурков отметил, что для России и Татарстана оказались сверхудачными второй и третий кварталы 2018 года, но главный плюс в том, что эти доходы еще не потрачены, поскольку не воспринимались как устойчивые, поэтому, делает он вывод, «говорить о том, что падение цены на нефть может серьезно ударить по бюджету, не приходится».