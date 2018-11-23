Алексей Савельчев: «Татнефть», как всегда, поражает меня»

Фото: предоставлено компанией «Татнефть»

Впервые в «Татнефти» прошел грандиозный по своим масштабам Международный форум «Наука и инновации». Он развернулся на 40 площадках, объединив в себе 16 круглых столов, панельные дискуссии, защиту инновационных проектов, постерные доклады, форсайт-сессии, открытые лекции, мастер-классы, тематические квесты, выставки и т. д.

Организаторами форума выступила Компания «Татнефть» совместно с АГНИ. В нем приняли участие замминистра промышленности и торговли РТ Алексей Савельчев, первый заместитель генерального директора «Татнефти» по разведке и добыче нефти и газа Рустам Халимов, главный геолог — заместитель генерального директора Раис Хисамов, партнер компании McKinsey Вадим Дружина и др.



Новый формат поразил креативностью

14—17 ноября форум собрал на своих площадках более 1000 участников, объединив в себе проводимые ранее «Татнефтью» молодежную научно-практическую конференцию, международную научно-практическую конференцию преподавателей и конференцию студентов. Цель преобразований, предложенных управлением по работе с персоналом, — повышение эффективности, обмен опытом во внедрении инновационных нефтегазовых технологий, оптимизация затрат и придание результатам мероприятия нового целевого импульса.

В форуме приняли участие руководители и молодые специалисты нефтегазового сектора, авторитетные ученые и мировые эксперты отрасли; представители органов власти, представители российских и зарубежных вузов; представители компаний-партнеров из таких стран, как Белоруссия, Украина, Канада, Испания, Иран. Были представители из таких городов России, как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Томск, Новосибирск, Уфа и т. д.

Нефть или другие энергоресурсы?

Старт мероприятию дала панельная дискуссия «Векторы развития нефтегазовой отрасли», где самое большое впечатление оставило выступление Вадима Дружины, заявившего, что серьезные изменения в производстве и потреблении энергоресурсов, автопроизводстве и нефтехимии могут привести к стагнации спроса на нефть. На что Рустам Халимов возразил, что нефть будет востребована еще долгие годы и молодое поколение нефтяников не зря связало свою судьбу с этой профессией.

«Ранее мы говорили о ВИНК, которые добывают, перерабатывают нефть и продают продукты, — выразил свое мнение и Алексей Савельчев. — Сейчас тренд изменился, и «Татнефть» опять здесь впереди, ведь сегодня мы говорим о компаниях, которые диверсифицируют бизнес, развивая направления, не связанные с их основной деятельностью».

Спикер подчеркнул еще один важный момент: мир так стремительно меняется, что основной целью всегда должно оставаться развитие кадрового потенциала. Сегодня человек, который работает на буровой или за станком, должен быть совершенно другим: иметь особые навыки и компетенции. «Татнефть» и в этом вопросе идет впереди, понимает важность подготовки кадров в новом формате, добавил выступающий, доказательством тому — этот форум. «Татнефть», как всегда, поражает меня. Опять новое, креативное, неожиданные форматы. Такой подход, безусловно, даст результаты, которые скажутся в будущем», — заметил А. Савельчев.

Upstream, Downstream и другие бизнес-вызовы

Обсуждение глобальных трендов в нефтегазовой отрасли продолжилось в других выступлениях, затронув также вопросы интеграции государства, науки и бизнеса, развития человеческого капитала, готовности молодых специалистов к быстрой смене профиля компетенций и многое другое.

Вопросы по решению бизнес-вызовов Группы «Татнефть», ответы на внешние макроэкономические вызовы участники обсудили на круглых столах «Разработка и добыча нефти и газа», «Шинный комплекс», «Розничный бизнес», «Нефтегазопереработка» и т. д. Центральной темой стала разработка и добыча нефти и газа. Обсуждая глобальные вызовы и тренды, участники дискуссии говорили о диджитализации, о том, что в сегодняшних условиях при оптимизации бизнес-процессов на ключевые позиции выходит использование цифровых технологий, отмечали необходимость гибкого подхода к стратегиям разработки. Тем не менее, отметили участники дискуссии, необходимы определяющие векторы развития сценариев.

Работа форума была выстроена таким образом, что между площадками курсировал дежурный транспорт и все желающие могли принять участие в обсуждении интересующей темы. Защита идей и проектов, представленных молодыми специалистами Компании и студентами, прошла в виде постерных докладов, а также во время защиты инновационных проектов по решению бизнес-вызовов Компании «Татнефть» в секторах Upstream*, Downstream**, «Шинный комплекс» и др.

В рамках форума также прошли III Международная научно-практическая конференция «Достижения, проблемы и перспективы развития нефтегазовой отрасли», Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Энергия молодежи для нефтегазовой индустрии», а также бизнес-форум «Предприниматель» с участием работников Группы «Татнефть», сервисных предприятий республики, студентов профильных учебных заведений.

Особый интерес вызвала дискуссионная площадка «Green Energy»***, проведенная на английском языке и посвященная генерированию новых идей и популяризации ресурсосбережения и экологичности производства. Здесь можно было послушать лекции доктора наук Пеймана Могаддама из Ирана, Алексея Пешехонова — гендиректора Global Performance improvement inc и др. Раис Хисамов рассказал о запасах нефти в России.

Начальник управления по работе с персоналом Компании «Татнефть» Андрей Глазков отметил: «Форум дает огромные возможности молодым специалистам: только по «РиДу» было представлено 407 проектов, но после серьезного отбора лишь 13 вышли в финал. Победители получат финансирование на реализацию проектов. Очень важно и то, что, участвуя в форуме, преподаватели повышают квалификацию и видят, какие специалисты нужны, какие бизнес-процессы обсуждаются. На одной площадке мы создали участникам форума из более чем 10 регионов России и дальнего зарубежья возможность неформально пообщаться, решить некоторые вопросы, обменяться контактами в атмосфере профессионального сообщества».

В рамках форума состоялось подписание меморандума о технологическом сотрудничестве между «Татнефтью» и международной нефтесервисной группой компаний TGT Oilfield services. Также подписано соглашение об индустриальном партнерстве между Компанией «Татнефть» и ООО «Уфимский научно-технический центр» в области разработки и реализации результатов интеллектуальной деятельности.

Партнерский материал

фотографии предоставлены компанией «Татнефть»