«Невосполнимая утрата»: Сакину Шаймиеву проводили в последний путь

Какой запомнят супругу первого президента и Государственного Советника Татарстана — репортаж с церемонии прощания

Фото: Ринат Назметдинов

«Великая женщина» — так отзывался каждый, кто пришел почтить память Сакины Шаймиевой в мечеть Марджани и на Ново-Татарское кладбище, где ее похоронили. Многим слова давались тяжело, люди едва сдерживали слезы. Проститься с супругой первого президента и Государственного Советника пришли несколько сотен человек. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Изумительно хороший человек»

Внутренний двор мечети Аль-Марджани, где проходила церемония прощания, был полон желающими попрощаться. Большинству говорить о случившемся было трудно, женщины едва сдерживали слезы, мужчины были немногословны.

— Мы вместе с ней в ЦУМе работали, это был изумительно хороший человек, отличный. С детства вместе, школу закончили, техникум. Вместе и работали в конце концов, и мужья у нас в сельском хозяйстве работали. В общем, вся жизнь у нас протекала вместе. Очень тяжело ее потерять, — на этих словах голос Алевтины Анисимовой дрожит.

После паузы подруга и бывшая коллега Сакины Шаймиевой продолжает.

— Какой можно случай вспомнить? В детстве у нас все было отлично, друг без друга никуда. Нас разделяла судьба, после окончания техникума было распределение, после этого лет 12 мы с ней только переписывались. Потом уже, когда я в Казани работала, уже все время вместе были. Она очень хорошая женщина. Это не просто слова, это подтвердят все, кто с ней сталкивался. Она была отзывчивая, милосердная. Очень хорошо помогала всем, — вспоминает Алевтина Анисимова.

На церемонию прощания она пришла вместе с другими коллегами, которые также знали Сакину Шаймиеву: «Мы все с ней работали. О ней можно книги писать, не только несколько слов сказать».

«Она была как мать для всех»

После церемонии прощания самые близкие отправились на Ново-Татарское кладбище. Перед входом собралось множество машин, в последний путь провожали еще несколько десятков человек. Похоронили Сакину-ханум в глубине погоста на участке, где уже было несколько захоронений Ахуновых (девичья фамилия Сакины Шаймиевой, — прим. ред.).

— Это великая женщина, я с ней давно знаком. Говорить сейчас очень тяжело, не верится, что ее не стало. Она вроде жена президента, но в тоже время всегда старалась не выделяться. Помогала людям, всем нуждающимся. И от этого получала удовольствие — такая она добрая, человек широкой души. Когда Минтимер Шаймиев об этом говорил сегодня на церемонии прощания, он ее очень хорошо охарактеризовал. Ее миссией была доброта. Просто как мать для всех — для многих она была такой, была близкой! Это невосполнимая утрата не только для семьи, детей, Минтимера Шариповича — не знаю, как он выдерживает. Это главная опора в его жизни. Они жили настолько красиво — это пример подражания для всех. Они оба чистые, прозрачные. Эта семья сыграла большую роль в моей жизни, жизни моей семьи, — рассказал «Реальному времени» один из близких семьи Шаймиевых.

Пришедшие проводить Сакину Шакировну в последний путь были подавлены, мало у кого находились слова для общения.

— Я знал ее с 1974 года. Сегодня было много сказано, самые искренние теплые слова, я их полностью поддерживаю. По отношению к нам она всегда была очень добрым человеком, учила нас хорошему, правильному в жизни. Быть женой такого человека не так просто, но она умела. На самом деле успехи, которые сегодня есть в республике, — все это благодаря такой теплой поддержке Сакины Шаймиевой своего мужа. Он, зная, что тыл всегда крепкий, хороший, надежный, всегда принимал такие серьезные решения, находил всегда поддержку и в окружении, и в семье. Светлая память ей, пусть земля будет пухом. Она достойный, гениальный человек. Историй очень много, с каким бы вопросом к ней не обращались, всегда выслушает, отнесется с пониманием, постарается помочь. Сегодня сказано всеми, кто к ней обращался, что она всегда всех поддерживала, — признался один из дальних родственников Радик.

После церемонии прощания самые близкие отправились на Ново-Татарское кладбище

«Это просто моя мама»

Одна из женщин лет 30 шла последней позади всей процессии и прямо называла Сакину Шакировну «своей мамой» — настолько тяжела для нее утрата.

— Она была просто великой женщиной, понимаете? Считается, что мужчина подпитывается энергией женщины. В этом случае могу сказать, что это яркий и достойный пример. Знаете, на таких женщинах вообще держится наша страна, земля, весь мир, потому что это настоящая мать. Это настоящая супруга, друг, поэтому я глубоко убеждена и всегда всем говорю: очень мало таких женщин. Но сейчас я совсем осиротела, потому что раньше у меня были Сакина-ханум Шаймиева и Галина Вишневская — великие женщины, а теперь их нет, я осталась сиротой, — с грустью призналась Лилия.

1 / 28 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов