«Невосполнимая утрата»: Сакину Шаймиеву проводили в последний путь
Какой запомнят супругу первого президента и Государственного Советника Татарстана — репортаж с церемонии прощания
«Великая женщина» — так отзывался каждый, кто пришел почтить память Сакины Шаймиевой в мечеть Марджани и на Ново-Татарское кладбище, где ее похоронили. Многим слова давались тяжело, люди едва сдерживали слезы. Проститься с супругой первого президента и Государственного Советника пришли несколько сотен человек. Подробнее — в материале «Реального времени».
«Изумительно хороший человек»
Внутренний двор мечети Аль-Марджани, где проходила церемония прощания, был полон желающими попрощаться. Большинству говорить о случившемся было трудно, женщины едва сдерживали слезы, мужчины были немногословны.
— Мы вместе с ней в ЦУМе работали, это был изумительно хороший человек, отличный. С детства вместе, школу закончили, техникум. Вместе и работали в конце концов, и мужья у нас в сельском хозяйстве работали. В общем, вся жизнь у нас протекала вместе. Очень тяжело ее потерять, — на этих словах голос Алевтины Анисимовой дрожит.
После паузы подруга и бывшая коллега Сакины Шаймиевой продолжает.
— Какой можно случай вспомнить? В детстве у нас все было отлично, друг без друга никуда. Нас разделяла судьба, после окончания техникума было распределение, после этого лет 12 мы с ней только переписывались. Потом уже, когда я в Казани работала, уже все время вместе были. Она очень хорошая женщина. Это не просто слова, это подтвердят все, кто с ней сталкивался. Она была отзывчивая, милосердная. Очень хорошо помогала всем, — вспоминает Алевтина Анисимова.
На церемонию прощания она пришла вместе с другими коллегами, которые также знали Сакину Шаймиеву: «Мы все с ней работали. О ней можно книги писать, не только несколько слов сказать».
«Она была как мать для всех»
После церемонии прощания самые близкие отправились на Ново-Татарское кладбище. Перед входом собралось множество машин, в последний путь провожали еще несколько десятков человек. Похоронили Сакину-ханум в глубине погоста на участке, где уже было несколько захоронений Ахуновых (девичья фамилия Сакины Шаймиевой, — прим. ред.).
— Это великая женщина, я с ней давно знаком. Говорить сейчас очень тяжело, не верится, что ее не стало. Она вроде жена президента, но в тоже время всегда старалась не выделяться. Помогала людям, всем нуждающимся. И от этого получала удовольствие — такая она добрая, человек широкой души. Когда Минтимер Шаймиев об этом говорил сегодня на церемонии прощания, он ее очень хорошо охарактеризовал. Ее миссией была доброта. Просто как мать для всех — для многих она была такой, была близкой! Это невосполнимая утрата не только для семьи, детей, Минтимера Шариповича — не знаю, как он выдерживает. Это главная опора в его жизни. Они жили настолько красиво — это пример подражания для всех. Они оба чистые, прозрачные. Эта семья сыграла большую роль в моей жизни, жизни моей семьи, — рассказал «Реальному времени» один из близких семьи Шаймиевых.
Пришедшие проводить Сакину Шакировну в последний путь были подавлены, мало у кого находились слова для общения.
— Я знал ее с 1974 года. Сегодня было много сказано, самые искренние теплые слова, я их полностью поддерживаю. По отношению к нам она всегда была очень добрым человеком, учила нас хорошему, правильному в жизни. Быть женой такого человека не так просто, но она умела. На самом деле успехи, которые сегодня есть в республике, — все это благодаря такой теплой поддержке Сакины Шаймиевой своего мужа. Он, зная, что тыл всегда крепкий, хороший, надежный, всегда принимал такие серьезные решения, находил всегда поддержку и в окружении, и в семье. Светлая память ей, пусть земля будет пухом. Она достойный, гениальный человек. Историй очень много, с каким бы вопросом к ней не обращались, всегда выслушает, отнесется с пониманием, постарается помочь. Сегодня сказано всеми, кто к ней обращался, что она всегда всех поддерживала, — признался один из дальних родственников Радик.
«Это просто моя мама»
Одна из женщин лет 30 шла последней позади всей процессии и прямо называла Сакину Шакировну «своей мамой» — настолько тяжела для нее утрата.
— Она была просто великой женщиной, понимаете? Считается, что мужчина подпитывается энергией женщины. В этом случае могу сказать, что это яркий и достойный пример. Знаете, на таких женщинах вообще держится наша страна, земля, весь мир, потому что это настоящая мать. Это настоящая супруга, друг, поэтому я глубоко убеждена и всегда всем говорю: очень мало таких женщин. Но сейчас я совсем осиротела, потому что раньше у меня были Сакина-ханум Шаймиева и Галина Вишневская — великие женщины, а теперь их нет, я осталась сиротой, — с грустью призналась Лилия.
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